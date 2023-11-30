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Кредитование

Малый и средний бизнес получил более 500 млрд рублей льготных кредитов

По итогам 10 месяцев 2023 года по программе «1764» было выдано льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на сумму 566 млрд рублей. Это в 1,5 раза превышает объем кредитов по кредитным договорам, заключенным в январе — октябре 2022 года, сообщили в Минэкономразвития.
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Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации льготной кредитной программы «1764» за 10 месяцев 2023 года.

«В рамках реализации Программы «1764» по итогам 10 месяцев 2023 года заключено 25 тысяч кредитных договоров на сумму 566 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объем кредитов по кредитным договорам, заключенным в январе – октябре 2022 года. В регионах лидерах, ожидаемо, Москва и Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Татарстан. При этом мы видим практически равное распределение кредитов среди федеральных округов относительно числа предпринимателей. Это означает, что подобные инструменты формируют равные условия и одинаково востребованы бизнесом по всей стране», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Свыше 70% от объема заключенных договоров пришлось на 5 системно значимых банков из 95 банков, принимающих участие в Программе (ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «СОВКОМБАНК»).

75% от общего числа кредитов, предоставленных по программе в 2023 году, приходится на микропредприятия, 20% – на малые предприятия, 5 % — на средние. 52% (294 млрд рублей) от общего объема кредитов предоставлено предпринимателям из обрабатывающих производств, поскольку эта отрасль является приоритетной в программе «1764». С предпринимателями транспортной и складской отраслей заключено кредитов на 76 млрд рублей, сельскохозяйственной — на 30 млрд рублей, гостиничной индустрии — на 24 млрд рублей.

30% от общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, приходится на ЦФО, 20% — на Приволжский ФО, 14% — на Сибирский ФО. По 9% — на СЗФО, ЮФО, ДФО, 8% — на УФО, 2% – на СКФО.

Регионы-лидеры по объем заключенных в 2023 году кредитных договоров:

  • ЦФО: г. Москва (13,4%), Московская (4,7%) и Воронежская (1,7%) области;

  • СЗФО: г. Санкт-Петербург (4,6%), Ленинградская (1,5%) и Калининградская (0,6%) области;

  • ЮФО: Краснодарский край (4,1%), Ростовская область (2,5%), Республика Крым (0,8%);

  • СКФО: Ставропольский край (1,1%), Чеченская Республика (0,2%), Кабардино-Балкарская Республика (0,14%);

  • ПФО: Республика Татарстан (3%), Пермский край (2,5%), Нижегородская область (2,5%);

  • УФО: Свердловская область (3,6%), Челябинская область (2,7%);

  • СФО: Новосибирская область (4,3%), Красноярский край (2,5%), Алтайский край (2,3%);

  • ДФО: Приморский край (2,9%), Хабаровский край (1,9%).

Средний чек по кредитам, выданным в 2023 году, составляет 21,8 млн рублей, что в 2,4 раза выше среднего размера кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. Основной прирост обеспечен за счет спроса субъектов МСП на льготные инвестиционные кредиты.

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