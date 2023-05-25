На заседании Госсовета обсудили структуру федерального проекта по поддержке МСП

В рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» состоялось обсуждение нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О подходах к его реализации рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

При планировании мер поддержки до 2030 года необходимо учитывать вызовы, с которыми столкнется экономика и которые окажут влияние на сектор МСП. Среди таких факторов — формирование экономики предложения, обеспечение технологического суверенитета, ситуация на рынке труда.

По словам замминистра, основная задача Минэкономразвития России на ближайшие пять лет — сместить акцент с количественных показателей сектора МСП на качественные. Индикатором изменений станет увеличение дохода одного работника субъекта МСП, которое должно превышать рост ВВП.

«Сегодня сектор МСП иллюстрирует, что он готов не только к количественному росту, но и к качественному. В России действуют более 20% высокопроизводительных предприятий, где уже сейчас занята треть всех работников страны. Все больше малых компаний переходят в сегмент средних: сегодня зарегистрировано 20,8 тыс. средних предприятий — это максимальный показатель с 2016 года. Мы будем и дальше работать над структурными изменениями сектора МСП. Для этого необходимо увеличить число компаний в наиболее производительных отраслях, устойчивость и продолжительность жизни новых предприятий, стимулировать переход из микропредприятий в малые, из малых — в средние», — отметила Татьяна Илюшникова.

Исходя из этих целей, заместитель министра обозначила задачи, которые будет включать новый федеральный проект. Одной из основных станет расширение доступа к финансовым ресурсам компаниям из приоритетных отраслей. Этого можно добиться благодаря таргетированию ключевых инструментов финансовой поддержки на эти отрасли: программы льготного кредитования и лизинга, гарантийной поддержки, микрозаймов и поддержки эмитентов. Минэкономразвития России также продолжит стимулирование доступа предпринимателей к закупкам крупнейших заказчиков и перехода малого и среднего бизнеса в сегмент МСП+. Среди других задач — увеличение охвата услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП: расширение сети промпарков и технопарков, объединение всей инфраструктуры поддержки под брендом «Мой бизнес», внедрение новых сервисов на цифровой платформе МСП.РФ.

Необходимо продолжить работу по созданию условий для легкого старта МСП и увеличению продолжительности их деятельности, считает Татьяна Илюшникова.