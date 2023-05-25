Для субъектов МСП из приоритетных отраслей экономики будет открыт доступ к льготной программе инвестиционного кредитования

Программа будет реализовываться совместно с Банком России и совмещать в себе субсидирование за счет средств федерального бюджета, а также льготное фондирование Банка России, что позволит ограничить риски заемщика.

Малые и средние предприятия, осуществляющие основную деятельность в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, туризма, а также в области информационных технологий и научно-технической сфере, смогут получить кредиты на реализацию инвестиционных проектов.

«Развитие предприятий из приоритетных отраслей экономики стратегически важно — они дают наибольший вклад в формирование экономики предложения, показывают более высокую выживаемость и удельную занятость. Но мы понимаем, что развитие невозможно без инвестиций, поэтому для качественного развития сектора МСП, достижения национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, было принято решение сохранить доступ компаний из приоритетных отраслей к льготному инвестиционному кредитованию», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Кроме того, в рамках реализации программы Минэкономразвития России продолжит осуществлять субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, по программе 1764, что позволит банкам-участникам программы 1764 сохранить льготную ставку для малого и среднего бизнеса по ранее выданным кредитам.