Бизнесу открылся доступ к инвестиционным кредитам по льготной ставке

Малые и средние предприятия теперь могут получить инвестиционные кредиты под сниженный процент — стартовала новая программа льготного кредитования от Минэкономразвития РФ.

Первые соглашения с банками уже подписаны, вскоре к программе подключатся все отобранные кредитные организации.

Условия и требования

Кредиты доступны на сумму от 50 млн до 2 млрд рублей. Основные критерии для заемщиков:

Включение в реестр МСП и отсутствие ограничений по видам деятельности (игорный бизнес, подакцизные товары, добыча полезных ископаемых и др.);

Отсутствие связи с крупными компаниями (владение более 25%);

Принадлежность к одной из приоритетных категорий:

предприятия из обрабатывающей промышленности, транспорта, гостиничного бизнеса, IT, научной и творческой сфер; участники региональных программ повышения производительности труда; представители креативных индустрий (в соответствии с новым законом № 330-ФЗ от 08.08.2024).

«Минэкономразвития России планомерно приступает к реализации льготного инвестиционного кредитования. Для этого в ближайшее время будут заключены соглашения с отобранными в рамках программы банками, соответствующие лимиты доведены. Заемные средства под сниженный процент помогут предпринимателям из приоритетных отраслей инвестировать в развитие производства и быстрее масштабировать свой бизнес. Это позволит достичь целей текущего федпроекта по поддержке МСП, направленного на качественный рост сектора», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Финансовые условия

Ставка по кредиту — льготная, формируется за счёт субсидий из федерального бюджета и механизмов Банка России. Максимальная ставка — до 17,5% годовых (зависит от ключевой ставки ЦБ).

Программа рассчитана на период с 2025 по 2030 год и входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Ежегодный лимит кредитования — 100 млрд рублей.

«Поддержка государства особенно важна компаниям из приоритетных отраслей, так как для роста производства и предложения в этих нишах необходимы инвестиции. Сбер позаботится о том, чтобы клиенты банка, готовые реализовывать инвестиционные проекты, в т. ч. направленные на импортозамещение, могли оперативно получить доступ к оформлению льготных кредитов. Мы не только в числе первых подключаемся ко всем льготным программам, но и постоянно развиваем и совершенствуем наши продукты, внедряем новые технологии. Благодаря этому уже сегодня предприниматели могут проверить, какие льготные программы им доступны, просто введя ИНН на нашем сайте», — прокомментировал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

В программе участвуют 17 банков. В частности, в Сбере уже запущен сервис, позволяющий узнать о доступных льготных программах по ИНН.