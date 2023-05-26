Как проверить контрагента бесплатно, без регистрации и СМС? Все полезные ссылки

Мой первый пост на Klerk.ru и в нём хочу предложить вашему вниманию подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Большая подборка сервисов с комментариями и советами.

Мой первый пост на Klerk.ru и в нём хочу предложить вашему вниманию подборку общедоступных сервисов для проверки контрагентов. Так как не у всех есть возможность доступа к платным сервисам, которые всё систематизируют, то сервисы ниже могут помочь.

О чём пост и чем может быть полезен

На Klerk.ru уже бывали похожие посты, более того, один был подготовлен даже с моими комментариями. Сегодня я постарался собрать также не самые очевидные способы и сервисы. Коротко также будут мои комментарии на что обращать внимание.

Я приведу ряд сервисов, которые прежде всего помогут установить ведёт ли компания реальную хозяйственную деятельность или нет.

Самое главное, используя эти сервисы, не забывайте, что проверка контрагента - это аналитика. Общую картину надо составлять по совокупности факторов, а не на основе отдельных показателей. Именно для помощи в сборе этих совокупностей этот пост.

Общедоступные сервисы для проверки контрагента

Сервис: ФНС «Прозрачный бизнес» . Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию.

Комментарий: Одним из факторов риска может служить отсутствие сдачи отчетности или задолженность по налоговым обязательствам.

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Сервис: ФНС Государственный информационный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности . Предоставляет доступ к бухгалтерскому балансу организации, информации о движении денежных средств.

Комментарий: Про бухгалтерскую отчетность в двух словах не расскажешь, но она очень важна для оценки контрагента. Внимательно изучайте какие активы отображает контрагент на балансе, смутить должно, например, наличие в качестве основного актива дебиторской задолженности.

Лайфхак. Самый банальный способ определить признак неплатёжеспособности: смотрите на строку баланса «денежные средства», а затем посмотрите на исковую нагрузку компании. Если размер предъявленных исков к компании выше чем показатель денежные средства, то это может являться риском грядущего банкротства (но не обязательно).

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Сервис:Запрос о действующих решениях о приостановлении . Сервис позволяет получить информацию о приостановлении операций по счетам компании в банке.

Комментарий: Наличие решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании, является фактором риска. Как правило, такие решения налоговый орган принимает в случаях, когда налогоплательщиком не уплачиваются налоги, страховые взносы или не сдается отчетность.

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Сервис: Росаккредитация Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии . Тут можно проверить их наличие или отсутствие у компании.

Комментарий: Если у компании имеются сертификаты или декларации - это является положительным фактором. Такое обстоятельство означает, что компания осуществляет (или хотя бы осуществляла) реальную хозяйственную деятельность, о чём говорит сам факт их получения.

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Сервис:Роспатент. Поиск товарных знаков. Название говорит само за себя.

Комментарий: Наличие зарегистрированных товарных знаков у компании может быть дополнительным положительным фактором, при общей оценке.

По мне не самый удобный сервис. Рекомендую искать альтернативы, поисковики выдают ряд сайтов, на которых можно бесплатно получить информацию о наличии товарных знаков.

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Сервис: по поиску работы. Существует федеральная государственная информационная система в которой агрегируются вакансии работодателей .

Комментарий: Наличие открытых вакансий означает, что компания ведет поиск персонала, следовательно её штат, скорее всего, не ограничен одним генеральным директором. Поиск персонала свидетельствует о том, что компания, вероятно, осуществляет реальную хозяйственную деятельность.

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Сервис: реестр залогов. Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.

Комментарий: Может полезно тем, что если компания передаёт в залог свою технику, то это значит, что она у неё есть. Наличие техники свидетельствует о том, что компания скорее осуществляет реальную хозяйственную деятельность.

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Сервис:ФГИС «Единый центр проверок» . Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.

Комментарий: Замечу, что сам факт проведения проверок может означать физическое реальное существование компании, а не только её формальную регистрацию в ФНС.

Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в открытом реестре.

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Сервис: Центр раскрытия корпоративной информации. На сайте содержится информация, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству.

Пример как это может выглядеть

Комментарий: Если контрагент — это акционерное общество, то благодаря сайту можно узнать какие корпоративные решения принимались компанией. Может помочь выявить случаи корпоративных конфликтов в компании, что может в будущем подорвать сделку. Да и в целом можно провести аналитику решений, принимаемых компанией и масштабы её деятельности.

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Сервис:Реестр недобросовестных поставщиков . Список недобросовестных участников закупок, которые не исполнили свои обязательства. В системе должны регистрироваться продавцы например таких товаров: молочная продукция, табачная продукция, лекарства, вода упакованная. Список неполный и он регулярно пополняется.

Комментарий: Наличие контрагента в этом списке является негативным сигналом.

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Сервис:Честный знак. Национальная система цифровой маркировки товаров.

Комментарий: Казалось бы неожиданный сервис для такой подборки. Насколько мне известно, многие продавцы критикуют как само наличие системы, так и стабильность её работы. Тем не менее, если контрагент обязан делать маркировку, а в списке участников оборота маркированных товаров его нет, то это повод уточнить причину отсутствия регистрации в системе.

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Сервис: Реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Пример как сервис показывает должности, которые имеются в компании.

Комментарий: На мой взгляд сервис интересен тем, что благодаря ему можно узнать какие должности есть в организации. Поможет понимать, реально ли у контрагента существуют сотрудники и должности в соответствии с его деятельностью.

Пользоваться сервисом не очень удобно. Вбиваете ОГРН/ИНН, выбираете регион. У вас открывается большое окно, ползунок позволяется перемещать его влево. В итоге так можно добраться до списка должностей.

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Сервис: Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

Комментарий: Задолженность по налогам — это не очень хорошо).

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Сервис: Единый реестр получателей поддержки. Позволяет проверить, является ли компания получателем государственной поддержки.

Комментарий: Факт оказания поддержки со стороны государства, как правило, положительно характеризует компанию. Ну или точнее говорит о том, что компания хотя бы скорее существует.

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Сервис: Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Комментарий: Некоторые компании обязаны уведомить Роспотребназдор о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Список таких видов деятельности содержится в п. 2 ст. 8 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Если контрагент заявляет, что осуществляет деятельность из списка, то благодаря реестру можно проверить подавал ли он уведомление о начале деятельности или нет.

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Сервис:Единый реестр членов СРО. Можно проверить контрагента на участие в СРО.

Комментарий: В случае, если контрагент является членом СРО, на мой взгляд, это является положительным критерием.

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Сервис: Реестры выданных лицензий.

Комментарий: А тут сложно. Не так давно запустили ЕРУЛ — Единый реестр учета лицензий. Я думал, что он будет давать возможность поиска наличия лицензий у конкретной организации. Но почему-то такого функционала нет(

Чем же сайт может быть полезен? Например, наш контрагент ЧОП. Если идей кто выдаёт им лицензий нет, а гугл молчит, то ЕРУЛ подскажет.

Раздел ЕРУЛ по частной охранной деятельности.

Так мы узнаем, что лицензии выдаёт Росгвардия. А уже на их сайте можно проверить наличие/отсутствие лицензии.

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Сервис: Госрасходы. Предоставляет информацию об организациях, участвующих в бюджетных процессах в одной или нескольких ролях – распределителя и/или получателя бюджетных средств, заказчика и/или поставщика в государственных контрактах, участника госпрограмм и/или национальных/федеральных проектов.

Комментарий: По результату поиска сайт выдаёт обобщенную информацию о том, сколько государственных контрактов компания заключила и сколько получила субсидий. В целом, если ваш контрагент будет в списке — это неплохой знак.

Наиболее популярные сервисы

Я старался рассказать о тех сервисах, которые не самые популярные для проверки контрагентов. Чтобы все же список был наиболее полон, напомню про самые известные.

Сервис: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ

Комментарий: Думаю почти все знают, что там можно узнать кто директор компании или кто учредитель (если речь не об АО). Обращайте внимание еще на записи о том, когда и в какие разделы ЕГРЮЛ вносили изменения.

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Сервис: Картотека Арбитражных дел. Мой любимый сервис и сайт. Можно найти информацию по всем арбитражным делам.

Комментарий: По ОГРН/ИНН и названию компании можно проверить не является ли она участником судебных споров. Рекомендую также заходить в соседний раздел системы — Банк решений арбитражных судов.

Внимание на строку «Текст документа»

В строку «Текст документа» можно внести любой поисковой запрос. Так ваш контрагент может и не быть участником судебного спора, но как-то упоминаться в тексте судебных актов. Вбивайте его название, ФИО его руководителя и смотрите на результат. Результат поиска не самый лучший правда.

Лайфхак не по теме. У вас бывают ситуации, когда до поддержки крупных компаний невозможно дописаться? Вбивайте в эту строку запрос в стиле: @(название домена компании).ru. Так вы с удивлением обнаружите в текстах судебных актов адреса электронных почт ряда сотрудников. Пишите им, а они передадут куда надо. Эффект круче чем обычная поддержка, проверено.

Для судов общей юрисдикции используйте ГАС «Правосудие», но лучше использовать сайт Судебные и нормативные акты РФ. Принцип поиска тот же.

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Сервис:Банк данных исполнительных производств

Комментарий: Можно проверить нет ли непогашенных долгов у компании. Там же есть Реестр розыска по исполнительным производствам, в нём можно проверить руководителя и участников контрагента. Тут же реестр лиц, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений.

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Сервис: Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия/руководства в организации установлен в судебном порядке

Комментарий: Тут проверяем директора, если необходимо.

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Проверить действительность паспорта, если надо можно на сайте МВД. Нотариальные доверенности проверяем на сайте нотариальной палаты.

Зарубежные сервисы

Бонусом немного зарубежных сервисов.

Cервис: Санкционные списки. Список США. Список Евросоюза.

Может, кому и пригодиться.

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Сервис: National Enterprise Credit Information Publicity System Официальный ресурс для проверки китайских компаний.

Данный сайт предоставляет весьма обширную информацию о китайских компаниях. Можно получить сведения о собственниках, штрафах и введенных запретах, всё почти как на сайте нашей ФНС.

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Я надеюсь, что это подборка будет полезна и поможет в проверке контрагентов, а может и не только в этом.