Зачем проверять контрагентов и как это сделать

ДОЛГ.РФвместе с экспертами подготовил список популярных и репрезентативных сервисов проверки компаний и выделил основные критерии, на которые следует обращать внимание при анализе.

Зачем нужно проверять контрагентов

Проверка контрагентов перед заключением сделки была необходима и раньше. Ее проведение позволяло минимизировать риски невыплат, непредоставления услуг или недобросовестного поведения. В последнее время проверки контрагентов становятся еще более актуальными, сходятся во мнении эксперты, которых опросил ДОЛГ.РФ.

Во-первых, многие компании попали под санкции недружественных стран (перечень недружественных стран формирует правительство РФ, в него, прежде всего, входят страны Европы и США), что могло повлечь за собой ухудшение их финансового положения, говорит старший партнер АНП «Зенит» Ильдар Багутдинов.

Также с 1 октября снят мораторий на банкротство, что означает возбуждение большого количества новых дет о банкротстве, добавляет эксперт. Мораторий действовал с 1 апреля и распространялся на все категории должников (физлиц и юрлиц), мораторий вводился с целью помощи при адаптации субъектов экономической деятельности к последствиям введенных санкций.

Мы сейчас находимся в зоне экстремальной турбулентности экономики, риски для предпринимателей выросли значительно, в таких условиях необходимость более тщательной проверки контрагентов при заключении с ними сделок выросла существенно, согласен директор группы компаний АКМ Александр Щербаков. В первую очередь эксперт выделяет логистические, инфляционные и санкционные риски (если ваш контрагент – компания, подпавшая под санкции).

«Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, несут риски курсовой разницы: рубль то стремительно падает до экстремальных значений, то так же быстро укрепляется. Цены на товар в момент заключения контракта и в момент отгрузки могут существенно отличаться. Увеличившиеся макроэкономические риски предприниматель может компенсировать только риском, который берет на себя при работе с конкретной компанией. При сохранении прежних показателей в бизнесе вашего контрагента, кредитовать его товарами и услугами так же динамично, как в прошлом году, будет легкомысленным решением», - поясняет Щербаков.

Можно ли самостоятельно проверить контрагента

Проверить финансовое состояние контрагента можно и без помощи привлечения сторонних специалистов, считает Багутдинов.

«Все необходимые сведения содержатся в публичных источниках (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Кад.Арбитр, банк исполнительных производств на сайте ФССП России и т. д.), также можно воспользоваться специальными ресурсами по проверке контрагентов (например, «Контур.Фокус», «Caselook» и др.)», - приводит примеры доступных сервисов проверки компаний собеседник ДОЛГ.РФ.

Юрист Александр Малютин к этому списку также добавляет сервис ФНС «Прозрачный бизнес» (позволяет узнать, есть ли у компании налоговая задолженность, сдает ли она отчетность), сервис ФНС «Государственный информационный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности». (предоставляет доступ к бухгалтерскому балансу организации, информации о движении денежных средств), сервис ФГИС «Единый центр проверок» (сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились) и другие.

Также к открытым источникам можно отнести сервис GoDeal, который позволяет оценить финансовое положение должника, проанализировать его долговую нагрузку, выявить слабые стороны и риски. Проверка на сервисе проводится по ИНН компании.

Проверка контрагента с помощью открытых сервисов может быть качественной, если знать, где искать, как проверять и правильно анализировать, заключает управляющий директор Консультационной группы ТИМ Виктор Миронов. Но в ряде случаев все же может понадобиться привлечение профильных специалистов.

Например, самостоятельная проверка по открытым источникам не покажет уровень налогового риска, который отражает вероятность предъявления требований со стороны налогового органа и доначисления налогов, говорит Багутдинов.

Также привлечение сторонних специалистов оправдано, если речь идет о крупной сделке, добавляет Щербаков. В таких случаях специалисты помогут структурировать сделку и выявить все риски, которые вы на себя принимаете, поясняет эксперт.

Какие показатели могут рассказать о финансовом положении компании

В первую очередь Ильдар Багутдинов советует обратить внимание на показатель кредиторской задолженности контрагента, на соотношение ее размера с активами организации, на наличие судебных споров на крупные суммы с участием контрагента в качестве ответчика, возбужденных в отношении него исполнительных производств.

Эти показатели могут свидетельствовать о скором банкротстве должника, подчеркивает эксперт.

Александр Щербаков отмечает, что общепринято смотреть на возраст компании, ее обороты, актив, объемы налоговых выплат, размеры долговых нагрузок, на кредитную историю как самой компании, так и ее бенефициаров, судебную нагрузку – соотношение исков, поданных на компанию и инициированных самой компанией.

«Я рекомендую также изучить информацию о бенефициаре. Если у него существовало несколько компаний с похожим видом деятельности, но все они закрылись с долгами, то это очевидный сигнал, что иметь дело с этим контрагентом и предоставлять отсрочку платежа не стоит», - делится Щербаков.

Не столько важны конкретные показатели, сколько сравнение этих показателей с аналогичными периодами в прошлом, добавляет Виктор Миронов. По его словам, нужно смотреть, увеличилась ли долговая нагрузка за последние несколько месяцев, были ли какие-то корпоративные движения – смена директоров, смена участников – и не являются ли такие изменения массовыми.