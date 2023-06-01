Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?

Одно из оснований возложения субсидиарной ответственности — непередача конкурсному управляющему полного комплекта документов относительно хозяйственной деятельности должника. По умолчанию, обязанность передать документацию конкурсному управляющему возложена на директора.

Представим ситуацию, директор компании уволился. Новый директор не назначен, через некоторое время в отношении компании введена процедура банкротства. Кто несёт ответственность за сохранность документации и на кого может быть возложена субсидиарная ответственность за их непередачу?

Закон:

Согласно ч. 4 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Замечу, что данная норма не уточняет, как именно, должна осуществляться передача документов. Из её содержания следует, что организация вправе определить свой порядок, причём этот порядок может быть определен непосредственно в момент смены руководителя.

Позиции судов:

Дело № 1

«Поскольку новый руководитель общества после увольнения директора назначен не был, суды пришли к правильному выводу о том, что обязанности по сохранности документов и имущества общества несет его участник. Таким образом, бывший директор, оставляя документы в офисе, мог разумно полагать, что участник общества в не меньшей степени заинтересован в обеспечении сохранности документации общества и документы будут сохранены для передачи следующему руководителю (конкурсному управляющему)»

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.01.2021 N Ф04-5058/2019 по делу N А70-19565/2018.

В этом деле бывший директор доказал, что предпринимал попытки передать документы участнику обществу. Участник общества от принятия документов уклонился.

Дело № 2

«Невнесения изменений в ЕГРЮЛ о смене директора означает, что участник должника, после увольнения директора фактически самостоятельно осуществляет полномочия руководителя должника и несёт обязанность по передаче документации конкурсному управляющему» Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.07.2019 № Ф06-34806/2018 по делу № А57-31101/2015

В данном деле участник общества не внес изменения в ЕГРЮЛ о смене директора, директором числился гражданин, уволившийся из общества. Так как бывший директор представил доказательства своего фактического увольнения, суд обоснованно пришёл к выводу о том, что он не может нести субсидиарную ответственность.

Рекомендации:

Директору:

Чтобы директор мог себя обезопасить при увольнении, рекомендую принимать меры по передаче документации компании. Если новый директор назначен, то документы надо передать ему, если нет, то передать документы следует участнику (участникам) компании. Рекомендую это делать путем составления акта приема-передачи, где максимально точно перечислить передаваемую документацию. В случае отказа в приеме документов, следует составить акт об отказе в получении документов, по возможности его должен подписать кто-то из сотрудников компании.

Если нет возможности составить акт или нет лиц готовых его подписать, то директор может направить письмо в адрес компании, в котором указать место хранения документов.

Бухгалтеру:

Бухгалтер — лицо, которое может нести субсидиарную ответственность.

Если убрать вопрос относительно того в каких случаях бухгалтера приравняют к контролирующему должника лицу, а в каких нет, то главное бухгалтеру вести свою деятельность разумно и добросовестно.

Не искажать бухгалтерскую документацию;

Не уничтожать и не уничтожать документы компании (даже по указанию директора);

Не участвовать в сокрытии активов;

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Сообщать своевременно руководству об обстоятельствах ухудшения финансового положения компании;

Тщательно анализировать свои действия, которые могут влиять на деятельность компании;

Не подписывать договоры, которые заведомо невыгодные для компании.

Участнику/Акционеру:

В случае увольнения директора и отсутствии лица, которому надлежит передать документы, следует внимательно отнестись к тому, какая документация остаётся от бывшего директора. Если документов не хватает, то следует составлять акт об отсутствии документов.

Не затягивайте с назначнием нового директора.