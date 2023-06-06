От невыплаты налогов до прекращния уголовного дела: Как погашают долг перед бюджетом, а затем всё возвращают

Один из способов избежать уголовной ответственности — добровольное погашение задолженности перед бюджетом. Давайте представим ситуации в которой это было сделано. Добавим перчинки и представим, что у гражданина были иные кредиторы, началась процедура банкротства. Можно ли оспорить платежи в бюджет?

Что говорит закон?

Одно из оснований для оспаривания сделок по специальным основаниям Закона банкротства — это оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами.

Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.п. 1. ст. 61. 3. Закона о банкротстве. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Данная статья Закона о банкротстве устанавливает также ряд требований, при которых сделка подлежит признанию недействительной, а дополняет это всё судебная практика и различные разъяснения. Но в контексте данной статьи это не столь важно.

Обратить внимание следует и на п. 4 ст. 61.4 Закона о банкротстве, в соответствии с которым:

Сделки, связанные с исполнением денежных обязательств по уплате обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3, если должник не имел к моменту исполнения, известных уполномоченному органу денежных обязательств или обязательство перед иными конкурсными кредиторами, срок исполнения которых наступил, или платежи не отличалось по срокам и размеру от уплаченных или взысканных платежей определенных законодательством РФ.

Можно предположить, что данная норма направлена прежде всего на то, чтобы у таких должников после уплаты налоговых обязательств не появлялись «внезапно» неучтенные ранее кредиторы.

Судебная практика

В начале статьи было предложено представить ситуацию при которой после погашения налоговой задолженности началась процедура банкротства, с дальнейшем оспариванием.

Оказывается, что представлять не надо — это реальные примеры.

Дело № 1

Фабула:

В период процедуры наблюдения, с расчетного счёта компании-банкрота было осуществлено погашение налоговой задолженности. Конкурсный управляющий посчитал, что указанные перечисления привели к предпочтительному удовлетворению требований налогового органа, обратился с заявлением об оспаривании.

Позиция налогового органа:

«Целью руководителя должника являлось не погашение задолженности по обязательным платежам, а уход от уголовного наказания. Тем самым, по мнению заявителя, руководитель легализовал схему ухода от уголовного преследования».

Позиция суда:

Сделки по перечислению налоговому органу денежных средств совершены после опубликования информации о введении в отношении Общества процедуры наблюдения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном печатном издании «Коммерсантъ. При таких условиях, пока не доказано обратное, действует презумпция осведомленности уполномоченного органа о наличии у должника иных неисполненных обязательств перед кредиторами. Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.10.21 по делу № А29-11070/18.

В этом деле суд признал недействительными те платежи, которые были совершенны в период процедуры банкротства. Таким образом, в данном случае норма п. 4 ст. 61. 4 Закона о банкротстве не срабатывает.

Дело № 2

Схожая фабула и аналогичный вывод сделан судом в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 26.07.19 по делу № А75-2144/17.

Налоговый орган просил применить ст. 10 ГК, так как полагал, что руководитель должника действовал недобросовестно и преследовал исключительно цель прекращения уголовного преследования в отношении себя.

Указанное при наличии надлежащих правовых оснований, может являться поводом для иной оценки обстоятельств, с которыми было связано прекращение уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя по факту уклонения от уплаты налогов. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.07.19 по делу № А75-2144/17.

Я проверил по картотекам судов и сайтам с судебной практикой информацию о том был ли в итоге вынесен приговор. Приговора я не нашёл, а в рамках дела о банкротстве было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника (которого ранее привлекали к уголовной ответственности).

Дело № 3

Фабула:

В этом деле налоговая задолженность была погашена в период подозрительности до введения процедуры наблюдения. Суд первой инстанции заявление об оспаривании платежей удовлетворил частично, апелляция поддержала. Суд кассационной инстанции судебные акты отменил.

Позиция суда:

Суды не исследовали и не оценили доводы уполномоченного лица о наличии согласованных недобросовестных действий с использованием правовых механизмов извлечения из бюджета ранее поступивших денежных средств со стороны аффилированных по отношению к должнику лиц. Постановление АС Уральского округа от 31.08.2017 по делу № А50-17595/15.

В этом деле ФНС представила ряд доказательств того, что руководитель должника намерено реализовал схему одновременного ухода от уголовного преследования с последующим возвратом уплаченных налогов.

Выводы и комментарий

Примеры приведенных дел показывают то, что недобросовестные лица вполне могут реализовать схему по уходу от уголовного преследования за налоговое нарушение и сохранение своих активов. Сохранение активов в таком случае достигается путем запуска процедуры контролируемого банкротства c дружественными кредиторами.

Замечу, что оспаривание погашения налоговых платежей в рамках банкротства — это если не частая, то вполне обыденная ситуация. В отличие от нашего примера такие погашения, как правило, не направлены на прекращение уголовного дела. В этих случаях всё очевидно, если есть основания для оспаривания — надо оспаривать, то есть защищать интересы иных кредиторов, если они были нарушены.

В нашем примере всё осложняется фактом прекращения уголовного дела. Интересы кредиторов восстановлены будут, но возникает вопрос: а как быть с общественным интересом в контексте достижения целей уголовного производства (ст. 2 УК)?

Обращаю внимание, что данный пост — это не призыв к описанным действиям. Попытки недобросовестно вернуть деньги, уплаченные в бюджет, путем искусственного банкротства — это недобросовестное поведение.

Я практически не разбираюсь в уголовном праве, но ст. 214 УПК предусмотрено, что возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно лишь в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. То есть в случае оспаривания погашения налоговых платежей возобновить уголовное дело можно (реституция на максималках). Однако, процедура банкротства — дело не быстрое, оспаривание сделок может идти несколько лет, получается, что к моменту вынесения определения об оспаривании могут теоретически истечь сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Безусловно, налоговая служба может доказать, что должник всё спланировал намеренно, и как в одном из дел выше суд откажет в признании сделки недействительной. А может и не доказать. Будет ли тогда справедливым, если гражданин уйдёт от уголовного преследования, а его конкурсная масса будет пополнена? А если такой гражданин специально набрал займы, чтобы рассчитаться с бюджетом и обанкротиться?

Само собой будут иметь значение ряд обстоятельств: периоды, в которые всё происходило, сроки рассмотрения дела о банкротстве и. т. д. Тем не менее реализация такой схемы видится возможной.