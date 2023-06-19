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Александр Малютин
Обзор судебной практики

Судебная хроника 1899 года: старик бросает вызов адвокату. Чем ответило правосудие?

Продолжу тему права на страницах истории. Сегодня рассказ о реальном судебно процессе, который начался в 1899 году.
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Судебная хроника 1899 года: старик бросает вызов адвокату. Чем ответило правосудие?

О газете «Сибирский вестник»

С 1885 г.  по 1906 г. в Томске выходила газета «Сибирский вестник». Издание позиционировало себя как вестник политики, литературы и общественной жизни. В газете был раздел «судебная хроника», где публиковались соответствующие истории. Вот одна из них.

То самое издание.

Старик против адвоката

Мещанин Николай Полозов обратился в суд с иском к адвокату Филимонову. Вот как газета описывает истца и ответчика:

«Истец — больной и совершено слепой старик, которого водят за руку. Ответчик — видный адвокат, со значительной практикой. Первый имеет вид убогий и обиженный, второй держится смело и уверено, как человек, знающий себе цену».

Поводом для обращения в суд послужило то, что в 1899 г. Полозов выдал Филимонову доверенность на право взыскания денег с купца Хрулева. Филимонов предъявил к Хрулеву иск, за что получил от истца 20 рублей.

Затем Филимонов пишет Полозову, что для исполнения его поручения необходимо лично съездить в г. Нижнеудинск.  За поездку адвокат просит 25 рублей. Полозов переводит (прим. и это до онлайн банкинга) запрашиваемую сумму.

  • 01.02.1900 г. ответчик сообщает истцу, что Иркутский окружной суд распределил деньги Хрулева между кредиторами в соотношении 55 копеек на 1 рубль.;

  • 18.12.1900 г. Филимонов пишет Полозову, что двое кредиторов свою часть денег получили, так как подали иски раньше. Выражает надежду, что вскоре деньги получит и Полозов;

  • 06.02.1901 г. ответчик написал истцу: «Будьте уверены, что приму все меры, чтобы что-нибудь получить с Хрулева». После чего адвокат пропал.

Три года спустя

Спустя 3 года Полозов не получил ни копейки. Также Полозов узнал, что Филимонов представлял интересы и других кредиторов Хрулева. И эти кредиторы получили деньги за счет реализации имущества Хрулева.

Сначала Полозов подал прошению к председателю окружного суда, чтобы тот дал оценку действиям Филимонова как адвоката.

23.12.1903 г. окружной суд определением установил «в действиях Филимонова явную небрежность, последствием которой является причинение имущественного ущерба Полозову».

Вооружившись данным определением, Полозов обратился к Филимонову с иском о взыскании имущественного ущерба из-за небрежности при оказании услуг.

Что решили суды?

Суд первой инстанции установил, что если бы ответчик своевременно предъявил исполнительный лист, то Полозов бы получил от Хрулева 324 рубля. Указанную сумму суд взыскал с Филимонова.

Однако суд апелляционный инстанции решение мирового суда отменил. Суд пришел к выводу, что иск предъявлен преждевременно. Хрулев в настоящий момент состоит на службе у купца Смирнова и получает жалованье 50 рублей, следовательно, деньги можно взыскать с самого Хрулева.

И что думает автор заметки об этом

Комментируя судебный акт апелляции, газета пишет:

«Окружной суд, по-видимому, согласился с доводами г. Филимонова и в иске Полозову по преждевременности отказал. Но что может  сделать несчастный и слепой старик, который и без того разорился и должен был взять из гимназии свою дочь».

Ознакомиться с полным выпуском газеты можно тут.

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе. Там привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных юридических кейсах и опыте зарубежных стран. Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

юрист

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Комментарии

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