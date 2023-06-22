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Александр Малютин
Криптовалюта

Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты

У меня давно была идея написать пост про оспаривание сделки с криптовалютой. Поиски по судебной практике не приводили меня к нахождению интересного кейса. И вот, как это часто бывает, искал практику для работы, а нашёл для поста. Сегодня именно об этом — про крипту, банкротство и Телеграм-Бота!
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Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты

Фабула: финансовый управляющий против покупки криптовалюты

Фабула дела (дело № А65-18296/2021):
17.08.2021 в отношении гражданина (далее — Должник) возбуждено дело о банкротстве.

26.08.2022 гражданин признан несостоятельным, введена процедура реализации имущества.

В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий установил, что в период с 17.02.2020 по 25.03.2020 Должник перевёл на счёт физического лица (далее — Ответчик) сумму в размере 449 000 руб. (плюс комиссия за сделку).

Финансовый управляющий обратился с заявлением о признании недействительными банковских операций по перечислению денежных средств. В качестве основания управляющий указал ст. 61.2. Закона о банкротстве, а также ст. 10 ГК РФ.

Позиция финансового управляющего:

Вышеуказанная сделка по перечислению Должником денежных средств в пользу Ответчика совершена Должником в отсутствие встречного исполнения и повлекла уменьшение конкурсной массы, что в свою очередь привело к нарушению имущественных интересов Должника и его кредиторов.

Определение АС Республики Татарстан от 19.12.22 по делу № А65-18296/21

Позиция ответчика:

Вот, что заявил продавец криптовалюты.

Денежные средства были перечислены Должником в счет оплаты стоимости приобретенной у Ответчика криптовалюты. Все сделки совершались через специализированное программное обеспечение, работающее на платформе мессенджера Telegram в автоматическом режиме посредством Бота.

Признание сделки недействительной ведет к восстановлению сторон в первоначальное положение. Соответственно, управляющий просил суд обязать Ответчика возвратить полученные денежные средства.

Что решил суд?

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал. Апелляция и кассация оставили судебный акт без изменения.

Позиции судов:

  • «Судами проверено и установлено наличие у ответчика на момент совершения оспариваемых сделок криптовалюты, признан доказанным факт совершения сделок между Должником и Ответчиком, установлено отсутствие заинтересованности между ними»;

  • «Наличие запрета в РФ на возможность оплачивать товары, работы и услуги цифровой валютой, не свидетельствует об отсутствии у нее признаков имущества. Законодательство РФ не содержит запрета на владение цифровой валютой, она имеет фактическую стоимость и признаётся имуществом»;

  • «Криптовалюта является объектом гражданских прав. Таким образом, цифровая валюта, к которой следует отнести биткоины, битшейресы и дигибайты, могла быть принята в качестве средства платежа. По своей сути основным отличием криптоденег от денег является только способ их возникновения. Криптовалюта использовалась и используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, то есть представляет экономический интерес, а также имеет материальную ценность» (прим.Похоже, что данные аргументы перекочевали из позиции прокурора по делу, в котором суд арестовал криптоактивы. Если присмотреться, то можно найти противоречии с другим аргументом суда);

  • «На момент сделки ответчик имел в собственности криптовалюту, что подтверждается данными с электронного кошелька и ссылками на транзакции. Факт совершения сделки именно между Должником и Ответчиком подтвержден датами и временем транзакций в банковских организациях и сделкой, совершенной в Боте».

Как суд описал процесс совершения сделки?

В судебном акте подробно описан процесс совершения сделки через Бота.

  1. Ответчик выставил объявление в Боте о продаже криптовалюты по фиксированной цене;

  2. Должник, нажав на кнопку «Обмен», а далее, выбрав разделы «Купить», видит объявление и отправляет запрос на покупку;

  3. Ответчик в своем личном кабинете бота видит входящий запрос и подтверждает сделку, отправив через Бота реквизиты своей банковской карты;

  4. Должник видит реквизиты и сумму, необходимую для оплаты сделки и осуществляет перевод;

  5. Ответчик видит поступление денежных средств на свой счет в банке и подтверждает сделку в Боте;

  6. Бот автоматически отправляет криптовалюту Должнику, взимая 1% комиссионных в криптовалюте;

  7. Сделка завершена. У Ответчика и Должника в личном кабинете Бота появляется соответствующее окно об успешно проведенной сделке.

В итоге суд пришел к выводу, что фактически между сторонами заключен договор купли-продажи, а Ответчик добросовестно исполнил его условия.

Немного задротства и занудства

Далее будут мои выводы и комментарии к делу.

Управляющий в заявлении указывал, что перечисление было в отсутствии встречного предоставления. Хотя норма ст. 61.2. Закона о банкротстве формально позволяет в таком случае «оспаривать сделку», я считаю это ошибкой.

Если очень и очень упростить, то: Норма п. 1 ст. 61.2. Закона о банкротстве, прежде всего про недоплату, когда сделка совершена на нерыночных условиях, п. 2 ст. 61.2. — это про вредоносные сделки, совершаемые с целью причинения вреда кредиторам.

Если перечисление было, а в ответ ничего получено не было — это неосновательное обогащение и надо взыскивать его.

Долгое время российская правоприменительная практика исходила из того, что могут оспариваться только сделки, причём под сделкой понималось понятие установленное в 153 статье ГК.

Постепенно правоприменительная практика начала двигаться к тому, что в рамках банкротства могут оспариваться юридические действия, которые причиняют вред кредиторам должника, а банковские операции были приравнены к понятию «сделка».

Кстати, в Германии есть прецедент, когда в рамках банкротства было оспорено пивоварение.

В результате, часто используется тактика, когда денежный перевод без оснований и встречного предоставления идут оспаривать как сделку (в рамках банкротства).

Для взыскания неосновательного обогащения управляющему следовало обращаться в районный суд. Неизвестно, насколько там стали бы разбираться в особенностях покупки криптовалюты через Telegram-Бота. Система арбитражных судов в плане следования современным тенденциям далеко впереди.

А что с криптой?

Это главный вопрос. Осталась ли она у Должника? Попала ли в конкурсную массу? Дал ли Должник к ней доступ?

В судебном акте первой инстанции сказано, что Должник факт совершения сделки по приобретению у ответчика криптовалюты подтвердил. При этом сообщил об отсутствии технической возможности доступа в программу со своего электронного адреса для подтверждения факта совершения сделки в виду блокировки сервиса и невозможности восстановления своего личного кабинета.

Также суд указал, что:

Отсутствие у финансового управляющего документов должника о спорном имуществе (криптовалюта) не свидетельствует о мнимости сделки. Не передача должником финансовому управляющему соответствующих сведений и имущества, влечет иные правовые последствия по завершению процедуры банкротства должника, при наличии установленных судом правовых оснований.

Определение АС Республики Татарстан от 19.12.22 по делу № А65-18296/21

Похоже, что доступ к криптовалюте управляющий так и не получил, а под «иными правовыми последствиями» понимается неосвобождение Должника от обязательств по завершению процедуры банкротства.

Возможен ли был иной исход?

Суд отмечает, что отсутствие у финансового управляющего сведений о распоряжении Должником спорным имуществом, в отсутствии факта недобросовестного поведения Ответчика и мнимости сделки, исключает возможность удовлетворения заявленных требований.

Полагаю, что дело было бы разрешено иначе, если бы управляющий нашел обстоятельства взаимосвязи Ответчика и Должника. В таком случае, при условии отсутствия доступа управляющего к криптовалюте, можно было бы говорить о согласованном выводе активов.

Крипта — способ вывода активов?

Я не разбираюсь в особенностях криптовалюты, но, на мой взгляд, данный кейс – пример способа вывода активов должника (в том числе и юр. лица) .

Должнику достаточно трансформировать деньги в криптоактивы, а затем не дать к ним доступ управляющему. Если площадка, через которую совершаются операции, не предоставит сведения (или не будет иметь технической возможности предоставить) об активах Должника и транзакциях, то вывод средств окажется успешным.

На сайте  Сoinbase есть раздел о поиске активов банкротов

Для физического лица последствием будет неосвобождение от долгов при завершении банкротства. Для руководителей юридического лица данные действия могут привести к субсидиарной ответственности. Несмотря на это, конкурсная масса не пополнится, а должники и руководители должников могут жить с вечными долгами, при этом иметь финансы в виде криптовалюты.

Кстати: В одном из дел суд обязал должника предоставить данные доступа к биткоин-кошельку (сайт доступа к кошельку, уникальный номер кошелька, пароль к кошельку), и лично присутствовать у нотариуса при входе в биткоин-кошелек для составления акта-приема передачи имущества (биткоинов) с целью включения его в конкурсную массу.

Определение АС г. Москвы от 18.02.2019 по делу А40-12639/16.

В деле о котором пост, управляющий просил суд обязать Должника предоставить данные для доступа к криптовалюте. Суд заявление удовлетворил. Результата это похоже не принесло. На сайте ЕФРСБ (там содержатся сведения о процедурах банкротства на территории РФ) имеется карточка Должника. Сведения о включении криптовалюты в конкурсную массу, или объявление о её продаже, отсутствуют.

Специалисты, криптоинвесторы и просто те, кто разбирается, напишите в комментариях, верны ли мои суждения и предположения. Поможет ли крипта вывести активы так, чтобы их никогда не нашли?

Мне правда интересно!

Сделка через Telegram-Бот - тоже сделка!

Дело интересно тем, что суд в качестве доказательства сделки принял данные Telegram-Бота. Суд установил, что стороны были зарегистрированы в Боте — площадке для торговли криптовалютой, которая используется как посредник для расчетов и гарантированной передачи криптовалюты за оплату.

Судом отмечено, что условия и цена сделок, совершаемых через Бота, регулируются площадкой, которая не позволяет пользователям по своему усмотрению завышать или занижать цены на продаваемую криптовалюту, что защищает интересы как покупателей, так и продавцов.

На наших глазах уже на уровне судебной практики легализуется форма сделки посредством использования Telegram-Бота — это круто.

Telegram — Бота у меня нет, но есть Telegram — канал о праве Прочёл в законе. Там привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных юридических кейсах и опыте зарубежных стран и даже публикую исторические заметки о праве. Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

юрист

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Комментарии

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