Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты

Фабула: финансовый управляющий против покупки криптовалюты
Фабула дела (дело № А65-18296/2021):
17.08.2021 в отношении гражданина (далее — Должник) возбуждено дело о банкротстве.
26.08.2022 гражданин признан несостоятельным, введена процедура реализации имущества.
В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий установил, что в период с 17.02.2020 по 25.03.2020 Должник перевёл на счёт физического лица (далее — Ответчик) сумму в размере 449 000 руб. (плюс комиссия за сделку).
Финансовый управляющий обратился с заявлением о признании недействительными банковских операций по перечислению денежных средств. В качестве основания управляющий указал ст. 61.2. Закона о банкротстве, а также ст. 10 ГК РФ.
Позиция финансового управляющего:
Вышеуказанная сделка по перечислению Должником денежных средств в пользу Ответчика совершена Должником в отсутствие встречного исполнения и повлекла уменьшение конкурсной массы, что в свою очередь привело к нарушению имущественных интересов Должника и его кредиторов.
Определение АС Республики Татарстан от 19.12.22 по делу № А65-18296/21
Позиция ответчика:
Вот, что заявил продавец криптовалюты.
Денежные средства были перечислены Должником в счет оплаты стоимости приобретенной у Ответчика криптовалюты. Все сделки совершались через специализированное программное обеспечение, работающее на платформе мессенджера Telegram в автоматическом режиме посредством Бота.
Признание сделки недействительной ведет к восстановлению сторон в первоначальное положение. Соответственно, управляющий просил суд обязать Ответчика возвратить полученные денежные средства.
Что решил суд?
Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал. Апелляция и кассация оставили судебный акт без изменения.
Позиции судов:
«Судами проверено и установлено наличие у ответчика на момент совершения оспариваемых сделок криптовалюты, признан доказанным факт совершения сделок между Должником и Ответчиком, установлено отсутствие заинтересованности между ними»;
«Наличие запрета в РФ на возможность оплачивать товары, работы и услуги цифровой валютой, не свидетельствует об отсутствии у нее признаков имущества. Законодательство РФ не содержит запрета на владение цифровой валютой, она имеет фактическую стоимость и признаётся имуществом»;
«Криптовалюта является объектом гражданских прав. Таким образом, цифровая валюта, к которой следует отнести биткоины, битшейресы и дигибайты, могла быть принята в качестве средства платежа. По своей сути основным отличием криптоденег от денег является только способ их возникновения. Криптовалюта использовалась и используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, то есть представляет экономический интерес, а также имеет материальную ценность» (прим.Похоже, что данные аргументы перекочевали из позиции прокурора по делу, в котором суд арестовал криптоактивы. Если присмотреться, то можно найти противоречии с другим аргументом суда);
«На момент сделки ответчик имел в собственности криптовалюту, что подтверждается данными с электронного кошелька и ссылками на транзакции. Факт совершения сделки именно между Должником и Ответчиком подтвержден датами и временем транзакций в банковских организациях и сделкой, совершенной в Боте».
Как суд описал процесс совершения сделки?
В судебном акте подробно описан процесс совершения сделки через Бота.
Ответчик выставил объявление в Боте о продаже криптовалюты по фиксированной цене;
Должник, нажав на кнопку «Обмен», а далее, выбрав разделы «Купить», видит объявление и отправляет запрос на покупку;
Ответчик в своем личном кабинете бота видит входящий запрос и подтверждает сделку, отправив через Бота реквизиты своей банковской карты;
Должник видит реквизиты и сумму, необходимую для оплаты сделки и осуществляет перевод;
Ответчик видит поступление денежных средств на свой счет в банке и подтверждает сделку в Боте;
Бот автоматически отправляет криптовалюту Должнику, взимая 1% комиссионных в криптовалюте;
Сделка завершена. У Ответчика и Должника в личном кабинете Бота появляется соответствующее окно об успешно проведенной сделке.
В итоге суд пришел к выводу, что фактически между сторонами заключен договор купли-продажи, а Ответчик добросовестно исполнил его условия.
Немного задротства и занудства
Далее будут мои выводы и комментарии к делу.
Управляющий в заявлении указывал, что перечисление было в отсутствии встречного предоставления. Хотя норма ст. 61.2. Закона о банкротстве формально позволяет в таком случае «оспаривать сделку», я считаю это ошибкой.
Если очень и очень упростить, то: Норма п. 1 ст. 61.2. Закона о банкротстве, прежде всего про недоплату, когда сделка совершена на нерыночных условиях, п. 2 ст. 61.2. — это про вредоносные сделки, совершаемые с целью причинения вреда кредиторам.
Если перечисление было, а в ответ ничего получено не было — это неосновательное обогащение и надо взыскивать его.
Долгое время российская правоприменительная практика исходила из того, что могут оспариваться только сделки, причём под сделкой понималось понятие установленное в 153 статье ГК.
Постепенно правоприменительная практика начала двигаться к тому, что в рамках банкротства могут оспариваться юридические действия, которые причиняют вред кредиторам должника, а банковские операции были приравнены к понятию «сделка».
Кстати, в Германии есть прецедент, когда в рамках банкротства было оспорено пивоварение.
В результате, часто используется тактика, когда денежный перевод без оснований и встречного предоставления идут оспаривать как сделку (в рамках банкротства).
Для взыскания неосновательного обогащения управляющему следовало обращаться в районный суд. Неизвестно, насколько там стали бы разбираться в особенностях покупки криптовалюты через Telegram-Бота. Система арбитражных судов в плане следования современным тенденциям далеко впереди.
А что с криптой?
Это главный вопрос. Осталась ли она у Должника? Попала ли в конкурсную массу? Дал ли Должник к ней доступ?
В судебном акте первой инстанции сказано, что Должник факт совершения сделки по приобретению у ответчика криптовалюты подтвердил. При этом сообщил об отсутствии технической возможности доступа в программу со своего электронного адреса для подтверждения факта совершения сделки в виду блокировки сервиса и невозможности восстановления своего личного кабинета.
Также суд указал, что:
Отсутствие у финансового управляющего документов должника о спорном имуществе (криптовалюта) не свидетельствует о мнимости сделки. Не передача должником финансовому управляющему соответствующих сведений и имущества, влечет иные правовые последствия по завершению процедуры банкротства должника, при наличии установленных судом правовых оснований.
Определение АС Республики Татарстан от 19.12.22 по делу № А65-18296/21
Похоже, что доступ к криптовалюте управляющий так и не получил, а под «иными правовыми последствиями» понимается неосвобождение Должника от обязательств по завершению процедуры банкротства.
Возможен ли был иной исход?
Суд отмечает, что отсутствие у финансового управляющего сведений о распоряжении Должником спорным имуществом, в отсутствии факта недобросовестного поведения Ответчика и мнимости сделки, исключает возможность удовлетворения заявленных требований.
Полагаю, что дело было бы разрешено иначе, если бы управляющий нашел обстоятельства взаимосвязи Ответчика и Должника. В таком случае, при условии отсутствия доступа управляющего к криптовалюте, можно было бы говорить о согласованном выводе активов.
Крипта — способ вывода активов?
Я не разбираюсь в особенностях криптовалюты, но, на мой взгляд, данный кейс – пример способа вывода активов должника (в том числе и юр. лица) .
Должнику достаточно трансформировать деньги в криптоактивы, а затем не дать к ним доступ управляющему. Если площадка, через которую совершаются операции, не предоставит сведения (или не будет иметь технической возможности предоставить) об активах Должника и транзакциях, то вывод средств окажется успешным.
Для физического лица последствием будет неосвобождение от долгов при завершении банкротства. Для руководителей юридического лица данные действия могут привести к субсидиарной ответственности. Несмотря на это, конкурсная масса не пополнится, а должники и руководители должников могут жить с вечными долгами, при этом иметь финансы в виде криптовалюты.
Кстати: В одном из дел суд обязал должника предоставить данные доступа к биткоин-кошельку (сайт доступа к кошельку, уникальный номер кошелька, пароль к кошельку), и лично присутствовать у нотариуса при входе в биткоин-кошелек для составления акта-приема передачи имущества (биткоинов) с целью включения его в конкурсную массу.
Определение АС г. Москвы от 18.02.2019 по делу А40-12639/16.
В деле о котором пост, управляющий просил суд обязать Должника предоставить данные для доступа к криптовалюте. Суд заявление удовлетворил. Результата это похоже не принесло. На сайте ЕФРСБ (там содержатся сведения о процедурах банкротства на территории РФ) имеется карточка Должника. Сведения о включении криптовалюты в конкурсную массу, или объявление о её продаже, отсутствуют.
Специалисты, криптоинвесторы и просто те, кто разбирается, напишите в комментариях, верны ли мои суждения и предположения. Поможет ли крипта вывести активы так, чтобы их никогда не нашли?
Мне правда интересно!
Сделка через Telegram-Бот - тоже сделка!
Дело интересно тем, что суд в качестве доказательства сделки принял данные Telegram-Бота. Суд установил, что стороны были зарегистрированы в Боте — площадке для торговли криптовалютой, которая используется как посредник для расчетов и гарантированной передачи криптовалюты за оплату.
Судом отмечено, что условия и цена сделок, совершаемых через Бота, регулируются площадкой, которая не позволяет пользователям по своему усмотрению завышать или занижать цены на продаваемую криптовалюту, что защищает интересы как покупателей, так и продавцов.
На наших глазах уже на уровне судебной практики легализуется форма сделки посредством использования Telegram-Бота — это круто.
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