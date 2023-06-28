Как действия банка обернулись банкротством залогодателя, но спасли директора от ответственности

Судебное разбирательство о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по основанию невозможности погашения требований кредиторов должно в любом случае сопровождаться изучением причин несостоятельности должника. Но что, если к банкротству привели действия кредитора должника? Приведу пример одного дела.

Часть 1. Оспаривание мирового соглашения

13.07.2015 в рамках дела № А56-27756/2015 о взыскании задолженности с заемщика и об обращении взыскания на залог. Залогодателем выступал не заемщик, а иная организация.

Было заключено мировое соглашение, по условиям соглашения Залогодатель в качестве отступного передал банку заложенное недвижимое имущество.

В дальнейшем финансовое состояние Залогодателя ухудшилось.

Решением Арбитражного суда от 23.11.2016 по делу № А56-90090/2015 в отношении Залогодателя (далее — должник) была введена процедура банкротства.

В ходе процедуры было установлено, что должник входил в одну группу с иными компаниями, среди которых был Заемщик по кредитному договору с банком.

Должник являлся залогодателем заемщика по кредитному договору. Предметом залога выступало недвижимое имущество. В связи с тем что заемщик перестал исполнять обязательства.

Конкурсный управляющий должника обратился с заявлением об оспаривании действий по исполнению мирового соглашения.

Что решил суд?

Судом заявление было удовлетворено.

Позиция суда:

Рыночная стоимость имущества должника, переданного в качестве отступного существенно превышает размер прекращенных обязательств и эти действия имели место в течение менее одного года до принятия заявления о признании должника банкротом. Определение АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.17

Комментарий: Момент с отступным занятен, стороны тем самым ушли от правил реализации залога. Если бы имущество было реализовано как залоговое, то у должника имелся бы шанс на получение части суммы с реализации, отступное же лишило его такой возможности. Если бы реализация залога была уже в ходе банкротства, то получить часть вырученных средств могли иные кредиторы должника.

Суд отметил:

Имущество являлось единственным средством осуществления предпринимательской деятельности и его рыночная стоимость более чем в пять раз превышала балансовую стоимость активов должника на дату совершения сделки. Определение АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.17

Также суд установил, что передача имущества банку привела должника к объективному банкротству. По мнению суда банк не мог не знать о наступлении таких последствий для должника.

Часть 2. Субсидиарная ответственность

13.11.2021 конкурсный управляющий должника обратился с заявлением о привлечении директора должника к субсидиарной ответственности.

Что решил суд?

Суд в удовлетворении заявления отказал.

Позиция суда:

Причиной банкротства общества послужило противоправное поведение банка, действовавшего по своему усмотрению, без учета имущественных интересов должника и других кредиторов. Определение АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.22

Делая такой вывод, суд вспомнил об оспаривании сделки и о поведении банка при исполнении мирового соглашения. Судебный акт был оставлен без изменения вышестоящими судами.

Несостыковчка, вывод и комментарий

В этом же судебном акте суд делает вывод, который кажется противоположным:

Предположение, что передача банку-залогодержателю имущества в порядке отступного находится в причинной связи с банкротством должника, является, по меньшей мере, сомнительным. Определение АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.22

Я так понимаю, суд имел ввиду, что именно действия директора по передаче имущества не лежат в причинно-следственной связи с банкротством. Вывод спорный. Одно дело, если директор доказывает, что кредитор создал такие условия, при которых он был вынужден передать имущество в качестве отступного. Другое дело, если директор по какой-то своей причине произвел отчуждение имущества в порядке отступного, а не по правилам об обращении взыскания на залог. Жаль, что суд ограничился скупым объяснением в этой части.

Ещё одной причиной отказа послужил пропуск срока исковой давности, но это уже совсем другая история.

Исковая давность в субсидиарной ответственности — тема отдельных исследований)

Кстати, на мой взгляд, выводы суда вполне образуют основания для привлечения банка к субсидиарной ответственности. К тому же в Определении от 25.09.2020 № 310-ЭС20-6760 ВС РФ сделал вывод, что для привлечения к субсидиарной ответственности статус контролирующего лица не обязателен, достаточно выступать сопричинителем вреда.