Как случайно не заключить сделку через переписку? На какие моменты в переписке обратить особое внимание

Публикация этого поста навеяна новостью о том канадский суд постановил, что граждане могут использовать смайлики и эмодзи в качестве подписей на договорах и документах. Кого-то решение удивило, но в целом оно вполне вписывается в современные реалии.

Новость про суд в Канаде — тут.

Сегодня приведу зарубежный опыт. О том, какие слова следует избегать в переписке — в конце поста.

Электронная переписка как сделка в Великобритании

В Великобритании, чтобы электронная переписка считалась договором, она должно включать:

Оферту и последующий акцепт.

Взаимность обязательств.

Намерение создать юридические правоотношения - обе стороны должны осознавать, что сообщения образуют договор и понимать последствия заключения договора. Если быть более точным, то в Великобритании действует правовая доктрина, известная как «намерение быть юридически связанным», которая гласит, что договор имеет юридическую силу только в том случае, если стороны намеревались сделать его юридически обязывающим договором.

Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.

Всё это обязательные элементы любого договора в Великобритании.

Электронная переписка как сделка в США

Для того, чтобы в США договор был действительным, должны присутствовать следующие элементы:

Оферта и последующий акцепт;

Осведомленность. Чтобы договор имел обязательную юридическую силу в США, у обеих сторон должно быть «совпадение мнений», то есть они оба должны осознавать, во что ввязываются;

Взаимность обязательств;

Законность договора. Это ключевой элемент для договоров в США. Все договоры регулируются законодательством того штата, в котором они подписаны. Однако федеральные законы США и законы штатов не всегда согласуются между собой, и в таких случаях преимущественную силу будут иметь положения Конституции США о договорах

Кейс: С чего всё начиналось?

В 2017 году в США в штате Массачусетс состоялся судебный процесс: St. John's Holdings против Two Electronics, LLC. В нём стороны обсуждали условия сделки посредством переписки по электронной почте, и пришли к соглашению. Однако одна из сторон решила, что может не исполнять условия сделки, считая, что договор не состоялся.

Суд Массачусетса постановил, что, поскольку, в электронной переписке подробно излагались условия сделки, а текстовое сообщение было подписано стороной (прим. путем набора имени в нижней части письма), был создан контракт, подлежащий исполнению. Кроме того, суд указал, что у электронного письма есть все необходимые элементы договора, которые перечислены выше.

Как случайно не превратить переписку в договор?

Самое простое, что можно сделать, если вы хотите избежать заключения договора в переписке — сделать оговорку, что:

Настоящая переписка является обсуждением условий сделки, для возможного последующего заключения договора.

Вот несколько рекомендаций одной юридической компании из США о том, как случайно не заключить договор в электронном виде. Не обязательство использовать все формулировки сразу, выбирайте наиболее подходящие.

Так как наше законодательство и судебная практика уже тоже исходит из возможности заключения сделок посредством электронной переписки - рекомендации ниже актуальны и для России.

Указывайте в заголовке письма, что текст «Только для обсуждения»;

Укажите в письме, что последующее письменное соглашение должно быть подписано тем, кто имеет на это законные полномочия;

Включите в письмо отказ от ответственности. Пример: «Условия, изложенные в этих электронных письмах, подлежат последующему обсуждению сторонами и не являются обязательными до подписания сторонами официального соглашения, оформленного на бумаге»;

Воздержитесь от использования в обсуждении условий контракта, таких слов как: «согласен», «принимаю» и. т. д.;

Укажите, что настоящее письмо предназначено исключительно для выражения заинтересованности и не является юридически обязывающим соглашением;

Включите в текст указание на то, что настоящее письмо не требует от какой-либо из сторон добросовестного ведения переговоров или последующего заключения договора. Данная переписка не связывает стороны договорными обязательствами до тех пор , пока не будет заключен договор в письменном виде.

Ну и, конечно, — не ставьте палец вверх!