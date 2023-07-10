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Право

👍 Суд признал эмодзи законной подписью в договоре

Канадский суд постановил, что граждане могут использовать смайлики и эмодзи в качестве подписей на договорах и документах.
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Канадский судья постановил, что эмодзи «все в порядке» — 👍 является законным заверением договора и обязал ответчика выплатить истцу более 82 тыс. канадских долларов за неисполнение контракта.

Судебное разбирательство касалось конфликта, случившегося в марте 2021 года. В суд обратился оптовик, который пытался заключить со знакомым фермером договор о покупке большой партии льна и переслал ему фотографию контракта. Фермер ответил в сообщении эмодзи 👍. Оптовик решил, что продавец согласен поставить ему осенью товар. Осенью, не получив никакого льна, оптовик подал на поставщика в суд, поскольку к тому времени цены на лен выросли, пишет «Коммерсант».

Истец предъявил в суде смс-переписку и настаивал на том, что уже неоднократно таким получал подтверждения контрактов при помощи эмодзи 👍 и все поставки осуществлялись вовремя. Ответчик же заявил, что этот значок означал лишь подтверждение получения текста контракта, но никак не согласие на него.

Но судья решил иначе, написав в вердикте, что в Канаде, как и в большинстве стран мира, большой палец руки, поднятый вверх, означает среди прочего и согласие. И постановил, что и смайлик, и эмодзи являются допустимым способом подписи контракта.

«Суд признает, что эмодзи 👍 не является традиционным способом подписания документа, однако в данных обстоятельствах это было законным способом выражения тех целей, которые имеет обычная подпись», говорится в решении судьи.

В итоге фермеру придется выплатить неустойку оптовику в размере более 82 тыс. канадских долларов.

Комментарии

3
  • Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор 25 минут назад

    Ольга УльяноваАудитор-консультант

    Да уж)))

  • Логотип Владимир Е
    Владимир Е 15 минут назад

    на каждый хитрый болт, найдется своя гайка)))
    А если бы товар подешевел, и покупатель отказался покупать, фермер наверняка точно также обратился бы в суд. И скорее всего выиграл. Обычаи делового оборота

  • Логотип Крысавица
    Крысавица 9 минут назад

    Срочно отвыкаем ставить смайлики где бы то ни было, а то по инерции вот так вот чё-нить лайкнешь - и окажешься должен купить чаво-нибудь ненужное и дорогое.

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