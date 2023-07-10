👍 Суд признал эмодзи законной подписью в договоре

Канадский судья постановил, что эмодзи «все в порядке» — 👍 является законным заверением договора и обязал ответчика выплатить истцу более 82 тыс. канадских долларов за неисполнение контракта.
Судебное разбирательство касалось конфликта, случившегося в марте 2021 года. В суд обратился оптовик, который пытался заключить со знакомым фермером договор о покупке большой партии льна и переслал ему фотографию контракта. Фермер ответил в сообщении эмодзи 👍. Оптовик решил, что продавец согласен поставить ему осенью товар. Осенью, не получив никакого льна, оптовик подал на поставщика в суд, поскольку к тому времени цены на лен выросли, пишет «Коммерсант».
Истец предъявил в суде смс-переписку и настаивал на том, что уже неоднократно таким получал подтверждения контрактов при помощи эмодзи 👍 и все поставки осуществлялись вовремя. Ответчик же заявил, что этот значок означал лишь подтверждение получения текста контракта, но никак не согласие на него.
Но судья решил иначе, написав в вердикте, что в Канаде, как и в большинстве стран мира, большой палец руки, поднятый вверх, означает среди прочего и согласие. И постановил, что и смайлик, и эмодзи являются допустимым способом подписи контракта.
«Суд признает, что эмодзи 👍 не является традиционным способом подписания документа, однако в данных обстоятельствах это было законным способом выражения тех целей, которые имеет обычная подпись», говорится в решении судьи.
В итоге фермеру придется выплатить неустойку оптовику в размере более 82 тыс. канадских долларов.
Комментарии3
Ольга УльяноваАудитор-консультант
Да уж)))
на каждый хитрый болт, найдется своя гайка)))
А если бы товар подешевел, и покупатель отказался покупать, фермер наверняка точно также обратился бы в суд. И скорее всего выиграл. Обычаи делового оборота
Срочно отвыкаем ставить смайлики где бы то ни было, а то по инерции вот так вот чё-нить лайкнешь - и окажешься должен купить чаво-нибудь ненужное и дорогое.