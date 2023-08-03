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Александр Малютин
Кадровый учет

В организации несколько участников: как директору передать документы при увольнении?

Ранее я уже делал пост об ответственности участника общества за сохранность документации, в нём поднималась проблема увольнения директора, в условиях, когда участники общества этому препятствуют. Хочу поделиться еще одним делом по данной теме.
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В организации несколько участников: как директору передать документы при увольнении?

Предыдущий пост по теме тут

Фабула дела

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2019 в отношении должника открыта процедура конкурсного производства.

Конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лица, которое в ЕГРЮЛ было внесено в качестве генерального директора.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что ответчик (прим:бывший генеральный директор, привлекаемый к субсидиарной ответственности) не исполнил обязанность по своевременной подаче заявления о признании должника банкротом и не исполнил обязанность по передаче документации должника, как участникам должника, так и конкурсному управляющему и привлекли ответчика к субсидиарной ответственности.

Что не учли суды двух инстанций?

Суды не приняли во внимание следующие доводы ответчика:

  • Ответчик направил заявление об увольнении и уведомление о проведении внеочередного общего собрания, в адрес всех трех участников должника заказными ценными письмами с описями вложения;

  • Ответчик до 28.12.2017г. действительно состоял в трудовых отношениях с должником (в качестве генерального директора), тогда как начиная с 28.12.2017г. трудовые отношения были прекращены на основании заявления об увольнении;

  • Ответчик неоднократно письменно сообщал конкурсному управляющему должника кому конкретно, когда и при каких обстоятельствах были переданы документы общества, вплоть до паспортных данных лица, получившего документы;

  • Ответчик указывал, что документы должника были переданы одному из трех участников должника. Так как все оригиналы документов были в единственных экземплярах, соответственно объективно то, что передать документы всем трем участникам не представлялось возможным;

  • Ответчик спустя месяц после своего увольнения и после передачи документов общества участнику обращался в ФНС РФ с заявлением о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени должника. Причиной отказа ФНС РФ по внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени Должника являлись обеспечительные меры, согласно которым был установлен запрет на внесение регистрационных записей в отношении должника.

Что решил суда кассационной инстанции?

Суд кассационной инстанции принятые судебные акты отменил.

Позиция суда:

Если ответчик уведомил участников должника о своем предстоящем увольнении, а те в свою очередь не приняли мер к избранию (назначению) нового директора общества, передача ответчиком одному из участников (в условиях в т.ч. неуведомления об ином уполномоченном участнике) документации должника может быть признана судом надлежащей.

Постановление АС Московского округа от 06.04.2022 по делу № А40-12143/19

Выводы и комментарии

Таким образом, в случае увольнения из организации, директору достаточно передать документацию хотя бы одному из участников компании.

В любом случае, напоминаю, чтобы директор мог себя обезопасить при увольнении, следует принимать меры по передаче документации компании.

Если новый директор назначен, то документы передаются ему. Если нет, то передать следует участнику (участникам) компании. Рекомендую это делать путем составления акта приема-передачи, где перечислить передаваемую документацию.

В случае отказа в приеме документов, составляйте акт об отказе в получении. Постарайтесь подписать акт с кем-то из числа сотрудников компании.

Если нет возможности составить акт, нет лиц согласных его подписать, то директор может направить письмо в адрес компании, в котором указать место хранения документов.

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе. Там привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных юридических кейсах, опыте зарубежных стран и даже публикую исторические заметки о праве.

Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

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Комментарии

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