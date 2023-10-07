Китайский страховщик отказался выплатить $165 000. Как российская компания добилась рассмотрения иска в российском суде

Говорят, что популярна тема «Бизнес с Китаем ». Не знаю так ли на самом деле, но расскажу свежем судебном решении, которое будет полезно предпринимателям. Надеюсь, что никому не придётся судиться с иностранной компанией, а споры разрешаться мирно.

Тем не менее, информация о том какие аргументы помогут рассмотреть иск к иностранной компании в российском суде — полезна.

Фабула: порча груза и молчаливый страховщик из Китая

Российская компания (покупатель) в марте 2021 года заключила контракт с китайской компанией на поставку хромированной жести в рулонах. Контракт был заключен на условиях CIF Инкотермс 2010.

CIF Инкотермс 2010 (Carriage and Insurance Paid to). Условие означает, что поставщик берет за себя расходы по: Доставке груза до порта назначения (указанного в договоре);

Страхованию груза;

Оплате таможенных сборов в ходе экспорта продукции. После принятия грузом покупателем в месте, которое указано в договоре, все риски переходят на покупателя.

Китайский продавец для исполнения условий CIF Инкотермс 2010 контракта, заключил договор страхования с китайским страховщиком. Полная сумма застрахованного груза составила 164 862,90 USD, что покрывало 100% стоимость груза. Покупатель также был вправе потребовать дополнительно 10% к сумме застрахованного груза.

Груз доставлялся в порт города Новороссийск, который был указан в страховом полисе.

После процедуры таможенного оформления груза в порту Новороссийска, при выгрузке товара грузополучателю были обнаружены нарушения целостности упаковки товара и его порча. Покупателя это не устроило, он обратился к китайскому страховщику с требованием о выплате страхового возмещения. Китайский страховщик никак не отреагировал.

Тогда покупатель решил обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края. Выбор суда был обусловлен местом исполнения договора. Кроме того, покупатель ссылался на наличие тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации.

Первая инстанция: иск рассмотрению в России не подлежит

Арбитражный суд определил возвратить исковое заявление покупателю.

Местом исполнения договора является то, что прямо в нем указано в качестве такового. При отсутствии такого указания в тексте договора, место исполнения договора применительно к части 4 статьи 36 АПК определено быть не может. Определение АС Краснодарского края от 28.11.2022 по делу № А32-57787/2022

Краснодарский край не определен в договоре как место исполнения договора, поэтому спор о взыскании страхового возмещения с ответчика не подсуден Арбитражному суду Краснодарского края. Подвёл итог суд первой инстанции.

Покупатель отправился в суд апелляционной инстанции.

Вторая инстанция: суд первой инстанции абсолютно прав

Суд апелляционной инстанции привёл ещё больше аргументов в обоснование возврата иска.

Во-первых, по мнению суда, гражданско-правовой спор является спором с участием иностранного элемента, поскольку ответчик имеет постоянное местонахождение на территории Китайской Народной Республики. Не доказано, что китайский страховщик имеет на территории Российской Федерации органы управления, представительство либо филиал; Во-вторых, истец (покупатель) не приложил к исковому заявлению документы, подтверждающие статус ответчика — китайского страховщика, в связи с чем статус иностранной компании в установленном порядке не подтвержден; В-третьих, никаких тесных связей спорного правоотношения с территорией Российской Федерации не представлено.

Суд делает оговорку.

Данный факт может быть установлен, в частности из обстоятельств дела, указывающих на то, что иностранное лицо продолжительное время имело на территории Российской Федерации постоянное место деятельности, где оно осуществляло коммерческую деятельность на российском рынке, информация о деятельности иностранного лица представлена на сайте, зарегистрированном в российской доменной зоне на русском языке. А также, что подтверждением наличия тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации, в частности, могут служить доказательства того, что территория Российской Федерации является местом, где должна быть исполнена значительная часть обязательств.

Казалось бы, оговорка подходит к данному случаю, но:

Согласно российским коллизионным нормам, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан (ст. 1211 ГК). Для договора страхования груза таким правом является право страны страховщика. Постановление 15ААС от 18.01.2023 по делу № А32-57787/2022

Жалоба покупателя оставлена без удовлетворения. Покупатель идёт в кассацию.

Третья инстанция: Нижестоящие суды разобрались во всём верно. Судебные акты оставить в силе

Аргументы покупателя были следующие:

Местом исполнения денежного обязательства (договора страхования) является Российская Федерация, как место нахождения кредитора (т. е. покупателя), на счет которого подлежат перечислению денежные средства по договору;

Согласно контракту, базис поставки определен как CIF Новороссийск, в страховом полисе от 01.09.2021 также в качестве конечного пункта груза указан порт Новороссийска;

В определении ВАС РФ от 29.07.2013 №ВАС-9618/13 по делу №А40-8522/13-31-83 отмечено, что местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка кредитора по договору страхования. В данном случае таким банком является АО «Альфа Банк», который находится в Российской Федерации. Местом нахождения истца является г. Краснодар, соответственно дело подсудно Арбитражному суду Краснодарского края.

Суд кассационный инстанции с приведенными аргументами не согласился.

Место исполнения договора в целях определения подсудности должно быть ясно и недвусмысленно указано в договоре. В данном случае место исполнения в полисе страхования прямо не указано. Арбитражное процессуальное законодательство не связывает место исполнения договора как обстоятельство определяющее подсудность. Применительно к обстоятельствам настоящего дела в отношении требования о возмещении страховой выплаты в соответствии с положениями статьи 316 ГК местом исполнения договора является место нахождения юридического лица должника. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.03.2023 по делу А32-57787/2022

В итоге судебные акты были оставлены без изменения. Иск покупателя всё никак не рассматривался. Истец решил попытать удачу в Верховном суде. Удача улыбнулась.

Верховный суд: суды ошиблись. Отправить дело на пересмотр

Вот какие аргументы привёл покупатель в жалобе:

В материалы дела были представлены доказательства, подтверждающие, что местом исполнения обязательств, в том числе денежных, является город Новороссийск, а именно - контракт и страховой полис;

Повреждения груза были зафиксированы после прибытия в порт Новороссийск;

Китайский страховщик, заключая договор страхования и определяя место исполнения обязательства как город Новороссийск, фактически согласилась с компетенцией арбитражных судов Российской Федерации на рассмотрение споров, вытекающих из договора. Вопреки выводам судов трех инстанций, в настоящем случае имеется тесная связь спорных правоотношений с территорией Российской Федерации.

И суд согласился с аргументами покупателя.

Позиция Верховного суда РФ:

Отсутствие прямого указания во внешнеэкономическом договоре на выбор суда конкретного государства как места разрешения спора (отсутствие пророгационного соглашения в договоре) не свидетельствует автоматически, как посчитал суд первой инстанции, об отсутствии компетенции судов соответствующего государства по разрешению конкретного спора. Суд должен в целях определения своей международной компетенции согласно норме статьи 247 Кодекса проверить наличие признаков тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации в целях установления специальных оснований международной компетенции, изложенных в части 1 указанной статьи;

Суд принял во внимание, что покупатель ссылался, обосновывая компетенцию суда Российской Федерации, на наличие ряда признаков, свидетельствующих о тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации (место исполнения договора страхования на территории Российской Федерации, наличие волеизъявления страховщика на распространение своих услуг на территорию Российской Федерации и в пользу ответчика, инкорпорированного в Российской Федерации, свой статус как бенефициара по договору страхования, место прибытия застрахованного груза – Российская Федерация, место локализации доказательств, подтверждающих наличие страхового случая – территория порта в Российской Федерации, наличие представительства страховщика на территории Российской Федерации). Верховный суд отмечает, что суды нижестоящих инстанций не дали правовой оценки данным аргументам;

Следует учитывать, что в целях баланса интересов сторон и защиты интересов потребителей услуг страхования для определения международной компетенции судов государств по договорам страхования традиционно в международном гражданском процессе используются альтернативные критерии компетенции (подсудности): место нахождения ответчика (страховщика), место нахождения его представительства, место нахождения (домициля) истца - держателя страхового полиса, застрахованного лица или бенефициара страхового полиса. Последний критерий международной компетенции реализуется как разновидность критерия места исполнения договора.

Последний аргумент, как по мне, — наиболее интересен. Также суд отметил, что покупатель ссылался на наличие представительства страховщика на территории России, но суды довод почему-то проигнорировали.

В итоге дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определение ВС РФ от 06.10.2023 по делу 308-ЭС23-10334

Итог и про банкротство иностранных компаний в России

С одной стороны, судом изложена позиция, в каких случаях иск к иностранной компании может быть рассмотрен на территории России.

С другой стороны, подход нельзя назвать уникальным. В целом Верховный суд указал на очевидные ошибки нижестоящих инстанций. Кроме того, высший суд сделал акцент на страховых правоотношениях.

Отмечу, что в настоящий момент начинает формироваться практика о возможности введения процедуры банкротства в отношении иностранной компании на территории России.

Например:

решением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2023 по делу А40-112325/23 введена процедура банкротства в отношении кипрской компании;

решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2023 по делу № А40-5658/23 введена процедура банкротства в отношении кипрской компании. Суд апелляционной инстанции согласился с таким решением;

решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2022 по делу № А76-31539/2021 процедура банкротства в отношении компании с острова Сент-Китс и Невис.

Полагаю, что дело в отношении китайской компании немного усилит позиции и по инициированию банкротства иностранной компании. В настоящий момент не всегда кредиторам удается достичь введения процедуры банкротства в отношении иностранцев.

Также считаю, что позиции, которые изложены в судебных актах о банкротстве и позицию Верховного суда РФ, следует использовать, когда есть необходимость подачи иска к иностранной компании в российский суд.