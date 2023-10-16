Защита от субсидиарной ответственности через привлечение иных ответчиков. Рекомендации от юриста

Можно ли свалить вину на другого и как это сделать. Рекомендация для лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.

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Сегодня разберу два вопроса:

Может ли ответчик по делу о субсидиарной ответственности подавать самостоятельное заявление о привлечении другого ответчика к субсидиарной ответственности? Может ли ответчик по делу о субсидиарной ответственности просить привлечь в качестве соответчика другое лицо?

Привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо вправе ходатайствовать о привлечении соответчика

Такой подход преобладает в судебной практике:

Приведенное правовое регулирование и правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, учитывая публично-правовую цель института банкротства - гарантия баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, позволяет прийти к выводу о наличии у привлекаемого к субсидиарной ответственности лица, находящегося в статусе ответчика, заявить о привлечении к участию в обособленном споре о привлечении к субсидиарной ответственности иных лиц в качестве соответчиков (Постановление 1ААС от 10.02.2023 г. по делу № А43-6769/2021).

Контролирующее лицо не вправе самостоятельно подавать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности иного лица

️Доминирующая позиция в практике:

«Отклоняя ссылку заявителя на постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П, суд первой инстанции указал, что данное постановление вышестоящего суда не наделяет лицо, привлеченное к субсидиарной ответственности, правом на подачу заявления, предусмотренного ст. 61.14. Закона о банкротстве. Из буквального толкования указанного судебного акта следует, что лицам, привлекаемым к субсидиарной ответственности предоставлено право оспаривания судебных актов, принятых без участия этих лиц, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов, тогда как само по себе наличие у указанных лиц такого права не свидетельствует об одновременном наделении правами, предоставленными лицам, указанным в ст. 61.14. Закона о банкротстве» (Постановление 9ААС от 19.09.2023 г. по делу № А40-245797/2021).

Зачем контролирующему лицу содействовать привлечению другого лица?

Во-первых, не каждое привлекаемое лицо виновно в доведении до банкротства. Если ответчику известен реальный «злодей», то целесообразно раскрыть информацию о злодеяниях; Во-вторых, привлечение к субсидиарной ответственности большего числа лиц может привести к уменьшению размера ответственности каждого лица в отдельности.

У меня нет логичного объяснения тому, что в уже начавшемся процессе ответчик вправе привлечь соответчика, но не может самостоятельно подавать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.

Оба действия ведут к одному результату. Ответчик преследует цель избежать ответственности, либо уменьшить ее размер. Для конкурсной массы возникает эффект в виде увеличения шансов на её пополнение. Ждём изменений в практике.

Рекомендация для лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности

Если располагаете сведениями о скрытых бенефициарах, которые причинили вред банкроту (и кредиторам), то заявляйте ходатайство о привлечении их в качестве соответчиков. Фокус вины может быть смещён на иных лиц, ну или хотя бы получится уменьшить размер ответственности.

Кстати, в Постановлении 9ААС от 28.10.2022 № А40-123188/20 сделан вывод, что привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо ничего не может. Суд отмечает, что привлечение указанных лиц в качестве соответчиков процессуально невозможно без согласия заявителя по делу о привлечении к субсидиарной ответственности.

Далее следует вывод, что «ответчик самостоятельным правом для подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности не наделен, так же он не наделен правом на заявление дополнительных лиц в качестве соответчиков в обособленный спор о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности».

Считаю, что позиция суда ошибочна. Заявитель может намерено не привлекать истинного виновника банкротства. Кредиторы могут занимать пассивную позицию, либо не располагать информацией об особенностях бизнеса должника.

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