Как суды реагируют на необоснованные заявления о субсидиарной ответственности?

Можно ли добиться возвращения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности без рассмотрения по существу? И будет ли данный способ действенным методом защиты. Судебная практика и практические рекомендации:

В соответствии с п. 2 ст. 61.16 Закона о банкротстве арбитражный суд выносит определение об оставлении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности без движения, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству установит, что оно не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные

В случае, если заявитель не устранит обстоятельства, послужившие причиной для оставления без движения, суд возвращает заявление.

Я решил изучить, насколько эта норма рабочая, и как часто применяется судами. Делюсь результатом.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

1. Типичные примеры: никакого возвращения

Чаще всего, когда суды первой инстанции возвращают заявление на основании приведенной нормы, вышестоящие суды отменяют такие определения.

Позиции судов:

«Вопросы о достаточности представленных заявителем доказательств и их оценки подлежат разрешению в ходе судебного разбирательства» (Постановление АСВВО от 25.10.2022 по делу № А39-1966/22);

«Доказательства, представленные заявителем, не исследуются и не оцениваются

судом при рассмотрении вопроса о возможности принятия заявления к производству» (Постановление 11ААС от 09.06.2021, дело № А49-7101/19);

«Отсутствие каких-либо документов, которые, по мнению суда должны быть представлены заявителем на стадии подачи иска (заявления), не является препятствием для принятия заявления к производству, поскольку такие недостатки могут быть устранены в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. Возвращая заявление конкурсного управляющего, суд первой инстанции не учел принципы доступности судопроизводства, вследствие чего ограничил заявителя в доступе к правосудию и реализации права на судебную защиту» (Постановление 12 ААС от 04.10.2022, дело № А57-23649/21 ).

2. Нетипичные примеры: возвращение возможно

Редко, но встречается практика, где судебный акт о возвращении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности оставлен в силе.

Позиции судов:

Дело № 1

«Предъявление иска для защиты нарушенного права, как и представление суду необходимых документов зависело от действий заявителя (ч. 2 ст. 9 АПК), поэтому соблюдение судом процессуальных норм не может рассматриваться как лишение права на судебную защиту».(Постановление 9ААС от 09.12.2021, дело № А40-176099/16).

В этом деле суд также попытался раскрыть мысль о принципе процессуальной экономии, но до конца это не сделал. В судебном акте есть намёк и на то, что заведомо необоснованный иск возлагает на ответчика судебные расходы. Мысль не раскрыта, но она актуальна, особенно в контексте обособленных споров в делах о банкротстве. Напомню, что расходы по ним, как правило, подлежат удовлетворению после погашения всех долгов перед иными кредиторами.

Дело № 2

«Кредитор своими правами участника дела не воспользовался, не предпринял никаких действий для самостоятельного получения доказательств для последующего предоставления их суду в целях исполнения определения об оставлении заявления без движения».(Постановление 14 ААС от 20.02.2021, дело № А44-4426/19 )

В этом деле суд указал, что конкурсным управляющим также подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, с которым кредитор вправе ознакомиться для целей представления доказательств. Примечательно то, что у заявителя круг лиц привлекаемых к субсидиарной ответственности, был шире, чем у конкурсного управляющего, на что суд как будто бы не обратил внимание.

Дело № 3

«Банком после отложения судебного заседания не представлено сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик является или являлся контролирующим должника лицом, при отсутствии иных лиц, изъявивших желание стать инициатором спора».(Постановление 8 ААС от 14.11.2022, дело № А75-23174/19).

Самое интересное в этом деле — позиция суда о том, что отложение судебного заседания может являться аналогией с механизмом оставления заявления без движения.

3. Немного рассуждений

3.1. Цель нормы

Напрашивается вывод, что цель нормы (п. 2 ст. 61.16 Закона о банкротстве) – ограничить возможность подачи заведомо необоснованных заявлений.

Отмечу, что в соответствии с п. 4 ст. 61.16 в случае непредставления лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности, отзыва по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, или явной неполноты возражений относительно предъявленных к нему требований, бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности может быть возложено арбитражным судом на лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности.

Данная норма позволяет заявителям злоупотреблять правом на подачу заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, в расчете на то, что ответчик никак себя не проявит и будет привлечен. Норма п. 2 ст. 61.16 как раз должна быть направлена на ограничение таких злоупотреблений, то есть недопущение подачи заявления в отношении абсолютно произвольных лиц.

3.2. Сведения о наличии статуса КДЛ. Доказательство или нет?

В п. 33 Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 указано, что доказательства, представленные заявителем, не исследуются судом при рассмотрении вопроса о возможности принятия заявления к производству. В этом же пункте сказано, что если в заявлении названные обстоятельства не отражены и (или) к нему не приложены доказательства, подтверждающие, по мнению заявителя, данные обстоятельства, суд оставляет заявление без движения.

Таким образом, получается, что логика законодателя в том, что сведения и обстоятельства наличия у привлекаемого лица статуса КДЛ — это не доказательства, а главным критерием оставления заявления без движения является полное отсутствие каких-либо доказательств в отношении привлекаемого лица.

Так как в силу п. 2 ст. 64 АПК перечень того, что может быть признано доказательством, является открытым, то вопрос о том как правильно применять п. 2 ст. 61.16 становится еще сложнее.

Достаточно ли заявителю просто указать на тот факт, что привлекаемое лицо являлось работником должника в рядовой должности, но по словам иных работников оказывало влияние на должника? На мой взгляд, нет.

Как минимум в таком случае заявитель должен одновременно ходатайствовать о вызове свидетелей, на чьи показания он ссылается.

В Рекомендациях Научно-консультативного совета Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2019 указано, что правовая природа данной нормы в закреплении пониженного стандарта доказывания, который применяется и на промежуточных стадиях арбитражного процесса и наделяет суд правом оставить заявление, а также возвратить его. То же самое следует и из Письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@, там это называют пониженным стандартом доказывания для целей принятия заявления.

3.3. В тупике

В итоге получается окончательная путаница. При принятии заявления к производству суд доказательства не исследует, но пониженный стандарт доказывания для принятия заявления существует.

В юридической литературе проводят аналогию с досудебным порядком урегулирования спора. Отсутствие приложенной претензии = оставление искового заявления без движения. На мой взгляд, аналогия спорна. В ситуации с соблюдением досудебного порядка есть четкое требование, которое известно судьям и участникам судопроизводства, и толковать его двояко невозможно.

В ситуации же с п. 2 ст. 61.16, хоть сведения относительно обоснованности статуса контролирующего лица и можно отнести к требованиям, установленным ст. ст. 125, 126 АПК , конкретизация все равно отсутствует. В результате, не ясна глубина проверки судом фактов, которые представил заявитель о привлекаемом лице на стадии принятия заявления к производству.

Если честно, я прихожу к мысли, что её реализация почти невозможна без введения стадии на которой суд будет оценивать минимальную обоснованность иска.

4. Рекомендации

Добиться возвращения заявления о субсидиарной ответственности сложно, но это означает, что не надо пытаться.

Для определения наличия или отсутствия статуса контролирующего лица, важнейшим критерием является фактическая возможность такого лица влиять на деятельность компании

Если привлекают по принципу «чем больше, тем лучше», в отсутствии каких-либо разумных обоснований статуса контролирующего лица (наличия возможности влиять на деятельность компании), то надо подавать ходатайство о возращении заявления.

Вот что следует раскрыть в ходатайстве:

Указать на факт отсутствия полномочий на совершение сделок от имени и в интересах должника (компании-банкрота), как на основании доверенности, так и на основаниях, установленных законом;

Указать, что должностное положение в компании не позволяло влиять на её деятельность;

Указать на отсутствие родственных связей с руководителями компаниями или членами органов управления должника;

Указать на отсутствие возможности любого влияние на деятельность компании, в том числе через принуждение руководящих лиц.

Шансов добиться победы в споре о субсидиарной ответственности без боя немного, но ими надо пользоваться!