Александр Малютин
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Александр Малютин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность: когда несколько ответчиков и несколько эпизодов

Сегодня расскажу о свежем судебном акте Верховного суда РФ. В нём суд продолжает развивать подходы при привлечении нескольких ответчиков.
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Субсидиарная ответственность: когда несколько ответчиков и несколько эпизодов

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран. Я буду рад вашей подписке.

Фабула: Восемь эпизодов на девятерых ответчиков

В рамках дела о банкротстве страховой компании, конкурсный управляющий — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — агентство) — обратился в суд с заявлением о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности восьми физических лиц и одного юридического лица. 

В обоснование требования агентство сослалось на ряд сделок (8 эпизодов), причинивших убытки должнику, совершенных, по мнению конкурсного управляющего, под влиянием ответчиков.

Судом первой инстанции к субсидиарной ответственности было привлечено семь ответчиков, в числе которых юридическое лицо. Принятый судебный акт был оставлен без изменения. 

Ответчики обратились с жалобой в Верховный суд, который отменил принятые судебные акты.

Позиция Верховного суда: 

  • Суды, по сути, исходили из предположения о том, что все 8 эпизодов объединены между собой, поскольку охватывались общей противоправной целью причинения существенного вреда кредиторам путем безосновательного, не имеющего разумного экономического обоснования уменьшения конкурсной массы; 

  • Однако мотивы, по которым суды пришли к такому предположению, в судебных актах не отражены. В частности, по каждому из эпизодов судами упомянуты лишь отдельные ответчики, связи остальных ответчиков с эпизодами, в которых они не названы как участники спорных отношений, не раскрыты;

  • Установив, что в анализируемый период у должника произошла смена бенефициаров и контролирующих лиц, суды не сослались на какие-либо конкретные обстоятельства, свидетельствующие о наличии общего намерения у групп прежних и новых контролирующих лиц или отдельных их членов. Так, в судебных актах, в частности, не приведены суждения о возникновении отношений связанности (формальной или неформальной) между прежним руководителем должника и новыми руководителем, участниками;

  • Для правильного разрешения требований о привлечении к субсидиарной ответственности судам следовало установить по каждому из эпизодов какие ответчики действовали совместно, а какие независимо; при независимом характере действий – выяснить влияние каждого из эпизодов на имущественное положение должника, а также проанализировать совокупный экономический эффект от всех эпизодов на предмет существенности;

  • По каждому из эпизодов судам следовало не просто констатировать факт подписания, одобрения ответчиками сделок, но и указать, в чем именно заключается их недобросовестность и (или) неразумность.

Судебные акты отменены в части. Дело направлено на пересмотр. Определение ВС РФ от 05.10.2023 № 305-ЭС20-8363 (8 – 12).

Выводы и рекомендации

Данное дело — пример, что для целей привлечения к субсидиарной ответственности недопустимо произвольно объединять совокупность сделок, которые привели к банкротству. Фактически ВС РФ поднимает вопрос о соучастии в доведении до банкротства. 

Действительно, сделки, которые повлияли на имущественное состояние должника, могут подписываться разными лицами. Однако, это не означает, что подписанты действовали недобросовестно или преследовали цель довести компанию до банкротства. В таких случаях суду следует установить действовали ли ответчики совместно или независимо. Также исследованию подлежит вопрос о недобросовестности и (или) неразумности поведения каждого ответчика по каждому эпизоду. 

В деле затронут вопрос об ответственности нескольких руководителей, сменявших друг друга. На мой взгляд, существенного развития он не получил. По существу следует мысль, что надо установить были ли руководители связаны друг с другом (имели ли общий умысел).

Считаю, что вполне реален пример, когда каждый руководитель в отдельности вносит свой «вклад» в банкротство. В этой части суд ограничивается уже известным подходом о необходимости установить степень влияние каждого на имущественное положение должника.

На мой взгляд, также имеет смысл говорить о совместной ответственности. В таком случае можно обратиться к практике по ст. 1080 ГК за причиненный совместно вред.

Существуют следующие подходы:

  • «Для возникновения ответственности по статье 1080 ГК РФ за причиненный вред необходимо, чтобы вред являлся нераздельным результатом совместных действий (бездействия) нескольких лиц» -Данный подход часто цитируется судами общей юрисдикции (не по спорам о субсидиарной ответственности). Считаю он актуален для обсуждаемой категории дел;

  • «О совместном характере действий, необходимом для применения ст. 1080 ГК РФ, свидетельствуют их согласованность, скоординированность и направленность на реализацию общего для всех действующих лиц намерения» - Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145, которое даже не о банкротстве, а про вред окружающей среде.

Полагаю, что в развитие мысли Определения ВС РФ целесообразно использовать практику по ст. 1080 ГК. Практику по данной норме можно использовать как для защиты, так и для привлечения к субсидиарной ответственности.

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Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

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Комментарии

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