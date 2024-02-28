«Qiwi Банк» и отзыв лицензии. Будет ли банкротство банка?

Немного на тему дня: Всегда ли отзыв лицензии приводит к банкротству? Можно ли эту самую лицензию вернуть? Что такое принудительная ликвидация банка?

Центральный Банк давно не отзывал лицензии у кредитных организаций. Как извествно, сегодня отозвана лицензии у «КИВИ Банк» (АО).

Хочу поделиться небольшим (хотя, похоже, на самом деле большим) комментарием по ситуации. Комментарий сделан с учётом личного опыта юридической работы с кредитными организациями, которые лишишись лицензии.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Всегда ли отзыв лицензии у банка приводит к банкротству?

Как правило, за отзывом банковской лицензии следует банкротство кредитной организации. Банкротство происходит в том случае, когда у банка недостаточно активов для исполнения обязательств перед клиентами.

Из пресс-релиза ЦБ (который, обычно, повторяет текст Приказа об отзыве лицензии) в отношении КИВИ Банка следует, что основанием для отзыва лицензии послужило:

Нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России;

Систематическое нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Те не менее, вопреки бытующему мнению, не всегда за отзывов лицензии следует именно процедура банкротства.

Существует также процедура принудлительной ликвидации кредитной организации в порядке статьи 23.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Процедуру принудлительной ликвидации следует отличать от процедуры банкротства (подробнее ниже).

Будет ли банкротство Киви Банка?

Что примечательно? В пресс-релизе нет таких формулировок как:

О неудовлетворительном качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток;

О нарушении значений нормативов достаточности собственных средств (капитала)

О том, что надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка.

Именно такие формулировки использует регулятор, когда уже выявлен факт наличия «дыры» в балансе банка. Данные формулировки используются, если банк неплатежеспособен и подлежит признанию банкротом.Из этого можно предположить, что отзыв лицензии у КИВИ Банка не связан с потерей ликвидности, либо на текущий момент ЦБ не обнаружил «дыру» в балансе банка.

Это не означает, что недостаточность актива не будет выявлена позднее (либо всё же уже выявлена, но не объявлена).

Если окажется, что у банка достаточно активов для исполнения обязательств перед клиентами, то в отношении него будет ведена процедура принудительной ликвидации (в судебном порядке).

Принудительная ликвидация кредитной организации и банкротство. Отличия

Главное отличие процедуры принудительной ликвидации от банкротства в том, что клиенты банка в конечном счёте получают все свои денежные средства (пусть и не быстро).

Принудительная ликвидация означает, что банк платежеспособен, а причины отзыва лицензии не связаны с потерей ликвидности.

Банк России в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации (далее — заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации), за исключением случая, если ко дню отзыва указанной лицензии у кредитной организации имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные параграфом 4.1 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». ст. 23.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности»

Принудительная ликвидация проходит также в судебном порядке на основании норм Закона о банкротстве. По существу же она сводится только к расчёту с кредиторами. После расчётов с кредиторами оставшееся имущество распределяется между акционерами.

В соответствии с п. 2 ст. 189.101 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

при наличии у кредитной организации оставшегося имущества конкурсный управляющий до дня направления в Банк России ликвидационного баланса кредитной организации направляет учредителям (участникам) кредитной организации уведомление об их праве на получение оставшегося имущества или включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве объявление о наличии оставшегося имущества у кредитной организации и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество.

Примеры принудительной ликвидации банков существуют. Некоторые можно увидеть на сайте Агентства по страхованию вкладов (например: Банк Нейва или ЮМК Банк) В таких случаях погашаются все требования кредиторов, даже за пределами страхового возмещения.

Если же будет введена процедура банкротства (т. е. установят наличие признаков неплатежеспособности), то, скорее всего, впереди судебные процессы об оспаривании сделок и привлечения руководителей к субсидиарной ответственности.

Кроме того, даже в случае введения процедуры принудительной ликвидации в дальнейшем может быть введена процедура банкротства.

В соответствии со статьей 189.102 Закона о банкротстве.

Если стоимость имущества кредитной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов кредитной организации, такая кредитная организация ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

Полагаю, что в ближайшее время мы узнаем ждёт ли Киви Банк банкротство или принудительная ликвидация.

Можно ли оспорить отзыв лицензии?

В некоторых случаях участники кредитной организации пытаются оспорить отзыв лицензии.

Так было с упомянутым выше ЮМК Банком. И ему это даже удалось (до определенного момента).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2021 по делу № А40-65046/2021 Приказ об отзыве лицензии был признан незаконным.

Апелляционная и кассационная инстанция поддержали Решение суда первой инстанции. И даже Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Однако позднее заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации истребовал дело и все же передал его на рассмотрение высшего суда. В результате судебные акты, которым отзыв лицензии был признан незаконным были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении Приказ об отзыве лицензии был признан законным.

Похожа история случилась и с Банком Платина. Банку удалось в апелляционной инстанции признать незаконным отзыв лицензии, но суд кассационной инстанции с этим не согласился.

Отдельно отмечу, что действующим законодательством не предусмотрено прекращение процедуры производства ликвидации кредитной организации, как и процедуры возврата лицензии.

Даже в случае гипотетического признания всеми инстанции незаконности отзыва лицензии непонятно получится ли её восстановить.

Что будет с денежными средствами на электронных кошельках?

Видел сообщение, что денежные средства на электронных кошельках не застрахованы.

Не знаю как утроена работа электронного кошелька Киви Банка, но есть момент, который следует учитывать.

Если к электронному кошельку открывался полноценный текущий счёт в Банке (как к банковской карте), то такие денежные средства попадают под систему страхования вкладов. Подробно о том, что попадает под систему страхования вкладов можно прочитать на сайте АСВ. Там же доступна карточка Киви Банка, которая будет обновляться.

Если же электронный кошелёк открывался и функционировал без открытия счёта в банке, то получается интересный пример кредиторского требования к банку.

Предполагаю, что в данном случае у владельца кошелька возникает право требование к банку. В таком случае оно будет подлежать включению в реестр требований кредиторов.

Однако, вопрос учёта и правовой квалификации требования, вытекающего из пользования электронным кошельком, имеет почву для отдельной правовой дискуссии.

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