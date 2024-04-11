Штраф за самовыкуп Wildberries: как его оспорить? Обзор судебной практики

Некоторые продавцы на маркетплейсах занимаются самовыкупом своих товаров, что является нарушением условий договора. Продавцу начисляются штрафные санкции. Как доказывается самовыкуп и можно ли оспорить штраф в суде? На примере споров с Wildberries разобрал судебную практику.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Что такое самовыкуп и зачем он нужен?

Уверен, что продавцы на маркетплейсах знают ответы на эти вопросы. Я решил посмотреть как понятие «самовыкуп» трактуют суды.

В судебных актах встречается следующая фраза: самовыкуп – это механизм манипулирования рейтингами товара, при котором продавец (иные лица по его просьбе) покупает собственный товар.

Отмечается, что подобные действия и механизмы, используемые продавцами, являются по своей природе недобросовестной конкуренцией, они способствуют несправедливому распределению прибыли и обману покупателей, а также приводят к убыткам на стороне маркетплейса, вследствие чего запрещаются многими маркетплейсами.

Самовыкупы осуществляются со следующими целями:

Для накрутки искусственных положительных отзывов и оценок;

Для достижения высокого оборота продаж;

Для поддержания уровня продаж и высокого места среди конкурентов.

Предположу, что это позиция самого маркетплейса, которая перекочевала в судебные решения.

Как маркетплейс фиксирует самовыкуп?

Выставляя продавцу штраф, как правило, маркетплейс указывает, что обнаружен факт

«Использования механик искусственного завышения рейтинга».

Цитата, которая часто встречается в судебных актах

Указывается, что алгоритмы зафиксировали действие, направленное на манипулирование рейтингом.

Для отслеживания подобных нарушений маркетплейс использует программное обеспечение, которое автоматически проверяет характеристики пользователей и на основе сопоставления различных данных (признаков) выявляет «искусственные» аккаунты покупателей, созданные по побуждению продавцов для совершения фиктивных сделок по покупке и последующей передаче продавцу его товаров (прим. это вновь популярная цитата из судебных актов).

Когда штраф оспорить не получится?

Суд встанет на сторону маркетплейса в случае, если доказан факт самовыкупа. Доказательства используются в совокупности. Ниже я собрал самостоятельные примеры таких доказательств в судебной практике (ссылки на судебные акты кликабельны по номеру дела):

Важное замечание. Материал подготовлен по состоянию на апрель 2024 года. Условия договора с маркетплейсом могут измениться. Кроме того, многие из судебных актов, которые приведены могут быть обжалованы. Судебная практика по таким делами на стадии формирования.

Покупатели, оформлявшие заказ в г. Санкт-Петербурге, ранее всегда оформляли заказ в г. Москва;

Покупатели, которые оформляют покупки на один и тот же адрес в Санкт-Петербурге, и лишь товар Продавца оформили на иной адрес;

Покупатели, у которых за длительный промежуток времени имеется только один заказ – и это товар Продавца;

Имеются покупатели, у которых заказы на абсолютно разные адреса, в том числе и заказ товара продавца, что само по себе может означать, что эти аккаунты специально используются для искусственного завышения рейтинга.

Самовыкуп был осуществлен непосредственно самим продавцом. Идентификатор покупателя и владельца личного кабинета продавца, полностью совпадают;

Продавец осуществил заказ большого количества собственного товара;

У других покупателей Продавца товар оплачивался одной и той же банковской картой.

Все товары у указанных покупателей заказываются на совершенно разные пункты выдачи заказов, что ненормально для обычного потребителя, обычно выбирается максимум 3-4 пункта выдачи, которые расположены рядом с домом/работой.

К аккаунтам пользователей, посредством которых Продавцом осуществлялся самовыкуп, привязаны одни и те же банковские карты, через которые производилась оплата. В ряде случаев к одной и той же банковской карте привязано до 10 аккаунтов, что исключается в случае, если потребитель намерен покупать товары на сайте для собственного использования.

Заказ был осуществлен в большом количестве товаров по одной номенклатуре в пределах одного района городской агломерации (что показано на карте и на скриншотах - повторяющие адреса);

Покупатели зарегистрированы единовременно в большом количестве.

Личные кабинеты пользователей, которые покупали товары Продавца и оставляли положительные отзывы, были созданы незадолго перед самой покупкой;

Все указанные пользователи оставляли исключительно положительные отзывы и ставили самую высокую оценку - «5» для формирования рейтинга продавца, а также увеличения показа его товаров на сайте;

Страница магазина Продавца показывает, что товары, по которым им осуществлялся самовыкуп посредством третьих лиц, имеют значительно большее число оценок, нежели иные товары Продавца.

Когда получится оспорить штраф?

В некоторых случаях, когда продавцы обращаются в суд, им удаётся оспорить штраф. Уплаченный штраф взыскивается с маркетплейса (фактически заявляется требование о взыскании денежных средств с маркетплейса).

Примеры из судебной практики.

1. Маркетплейс не представил надлежащих доказательств факта самовыкупа

Ответчик не был лишен возможности обосновать порядок начисления штрафов, конкретизировать действия продавца, совершенные с целью самовыкупа и влекущие гражданско-правовую ответственность в виде штрафа, представить надлежащим образом оформленные доказательства, а именно скриншоты программного обеспечения, отвечающие требованиям статей 64, 67, 68 АПК.

В этом деле ( № А41-101115/23) маркетплейс не смог увязать представленные скриншоты с продавцом.

В деле № А41-88696/23 сделан следующий вывод:

Маркетплейс не пояснил какие именно механики искусственного завышения рейтинга использованы, в какой момент (точные даты и время) и на какой товар (вид товара, артикул, количество товара) начислены вышеуказанные штрафы, а также на каком основании система отнесла приобретение указанных товаров к покупкам, совершенным с целью манипулирования Рейтингом товара или продавца.

2. Продавец обосновал причины повышения спроса на товар

В деле № А41-102615/23 продавец в защиту своей позиции пояснил, что он занимался продвижением своих товаров, а именно:

Продавец использовал внутреннюю рекламу самой площадки Ответчика;

Товар продвигался в социальных сетях Продавца

Было проведено 4 прямых эфира в социальных сетях, на которых рекламировался товар;

Продавец заключил 4 договора с разными блогерами в целях получения рекламных услуг на данные товары;

После подключения рекламы начались показы товаров, что повлекло за собой их продажи покупателям;

Продавец ведет деятельность и на другом маркетплейсе. Товары там пользуются популярностью среди покупателей, и они сами находят их в поисковой выдач.

В этом деле также сделан полезный вывод:

У Продавца отсутствует возможность доказывания отрицательного факта, в связи с чем бремя доказывания обоснованности штрафа должно возлагаться на Ответчика.

3. Приобретение большого количества товара у одного продавца не может однозначно свидетельствовать о совершении самовыкупа

Маркетплейс является популярным сервисом с доступными ценами, где нередко покупатели осуществляют оптовые закупки для своего малого бизнеса;

Продавец длительное время осуществляет реализацию товара на платформе, имеет доступные цены и качественный товар, чем привлекает большое количество покупателей.

Также в указанном деле суд отметил, что маркетплейс не только не доказал факт нарушения, но и не предоставил Продавцу обоснованный ответ (а лишь шаблонный) о причинах начисления штрафа.

Маркетплейс обязан предоставить данные о наличии нарушения со стороны Продавца и каким образом им был зафиксирован факт нарушения. На данный момент в действиях Марктплейса явно прослеживается намерение ввести в заблуждение Продавца и обогатиться за его счет (ст. 987 ГК РФ) Решение по делу № №А41-70963/23

4. Разночтения в периодах начисления штрафа (Дело № А41-77855/23)

Обнаружены разночтения в периодах, когда были выставлены штрафы и периодах, за которые Маркетплейс штрафы начисляет.

В это деле Маркетплейс указывал даты якобы самовыкупа, но штрафные начисления на некоторые из этих периодов отсутствовали. Видимо подобный подход смутил суд, что позволило сделать вывод о непрозрачности штрафных санкций в целом.

5. Оплата одной картой за несколько аккаунтов — это не самовыкуп. Оферта не раскрывает понятие "действия, направленные на манипулирование рейтингами товара или продавца"

В деле № А41-106374/2023 суд занял весьма смелую позицию:

Прикрепление одной карты к 2-4 покупателям и оплата ими товаров посредством данной карты, не свидетельствует о самовыкупе, поскольку, к примеру, одна карта может быть прикреплена к нескольким (2-4) членам семьи. В случае наличия такого запрета, нарушение допущено не продавцом, а покупателями;

Заказ товаров истца на одни и те же ПВЗ разными покупателями, в данном случае сам по себе не может указывать на самовыкуп. Реализуемые продавцом товары приобретают значение для покупателей перед праздниками, в данном случае - перед Новым годом, в спорный период продажи товаров (неделя в конце декабря) было приобретено порядка 27000 товаров истца, заказы производились на разные ПВЗ, а не только на те, информацию по которым предоставил маркетплейс.

Кроме того, суд отметил что:

В оферте не раскрывается понятие "действий или сделок, направленных на манипулирование рейтингами товара или продавца". В п. 5.3.1 указано только на самовыкуп, в данном случае наличия оснований полагать самовыкуп судом не установлено”.

Также в этом деле маркетплейс не пояснил детально оснований отнесения реализованных товаров к самовыкупу.

Как проходят судебные разбирательства по таким спорам?

Обычно продавец предъявляет маркетплейсу иск на сумму списанной (удержанной) суммы штрафа. Эта сумма взыскивается как неосновательное обогащение.

Рассмотрение таких дел, как правило, проходит в порядке упрощенного производства, то есть без вызова сторон. При упрощенном производстве стороны получают определение суда с кодом доступа к материалам дела. После ввода кода в картотеке арбитражных дел будут доступны для скачивания документы, которые направили стороны.

Суд устанавливает сторонам срок для предоставления позиции и доказательств. По истечению установленного срока выносится решение.

Выводы и рекомендации на случай таких штрафов

Требуйте подробного письменного обоснования факта самовыкупа и обоснования начисления и удержания штрафа;

Собирайте доказательства об источниках трафика на страницу магазина;

Сформируйте историю своего присутствия на площадке. Покажите, что в магазине были регулярные продажи, хороший оборот и рейтинг. Покажите, что преполагаемый самовыкуп никак не повлиял на показатели продавца;

Внимательно изучайте периоды, за которые штрафы начислены и периоды, когда якобы имел место самовыкуп. Ищите иные разночтения в позиции маркетплейса;

К каждому аргументу маркетплейса о признаках самовыкупа приводите возражение. Возражение должно иметь хотя бы минимальный степень аргументации (см. пример с праздниками);

По моей логике (поправьте, если ошибаюсь), если продавец совершил самовыкуп, то товар должен вновь поступить в продажу. Докажите, что этого не было. Доказательством может выступать факт отсутствия поступления товара на склад маркетплейса или склад продавца.

Самовыкуп — добро или зло?

В завершении хочу отметить, что некоторые продавцы считают, что маркетплейс сам вынуждает совершать самовыкупы.

Однако, мне понравилась позиция маркетплейса, которая отражена в в решении по делу А41-107475/2023.

Маркетплейс подробно раскрывает, что подобное поведение продавцом нарушает права потребителей.

Отзывы содержат недостоверную информацию о товарах, так как они были созданы непосредственно самим Продавцом, что в свою очередь может вводить Потребителей в заблуждение. Подобное поведение явно противоречит нормам законодательства о защите прав потребителей; Количество отраженных продаж товара не соответствует действительности, ввиду чего Потребитель может быть введен в заблуждение, так как последний не до конца может осознавать, что Продавец осуществлял самовыкуп своих же товаров и сам лично повышал таким путем рейтинги.

На этом всё. Надеюсь, что данный материал будет полезен читателям.

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