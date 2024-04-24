Покупка криптовалюты банкротом: как избежать оспаривания сделки?

Как суды относятся к сделкам с криптовалютой в случае банкротства? Судебная практика и рекомендации.

В том году я рассказывал, что в делах банкротстве появились споры об оспаривании сделок, которые связаны с криптовалютой.

Вот пост об этом.

Примечательный правовой вывод — сделка через Telegram бота — это тоже сделка.

оличество таких споров увеличилось. Делюсь судебной практикой и рекомендациями.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Дело первое: Незадачливый инвестор

Дело № А41-75443/21

Финансовый управляющий оспаривал сделку по перечислению Должником суммы в размере 1 192 000 рублей в пользу физического лица.

Перевод был сделан для того, чтобы получатель купил криптовалюту для Должника.

Суд отказал в удовлетворении заявления об оспаривании.

Позиция суда:

Криптовалюта в соответствии со ст. 128 ГК РФ относится к иному имуществу;

Любое имущество должника, имеющее экономическую ценность, для кредиторов (включая криптовалюту), должно быть включено в конкурсную массу. Следовательно, в результате совершения оспариваемых платежей имущество должника в виде денежных средств, находившихся на счете Банке, было заменено на криптовалюту.

Комментарий

В данном деле суд установил наличие встречного равного предоставления со стороны получателя денежных средств.

Примечательный факт: Приобретенная криптовалюта «инвестирована» Должником в финансовую пирамиду Финико (в отношении руководителей которой возбуждено уголовное дело). Таким образом, конкурсная масса не получила криптовалюту (что упало в финансовую в пирамиду, то пропало).

Дело второе: Криптовалюта от Elon Musk

Дело № А57-1904/22

Обстоятельства схожие. Финансовый управляющий просил признать недействительной сделкой перечисление Должником суммы в размере 100 713 рублей на счёт физического лица. Перевод якобы на приобретение криптовалюты.

Суд заявление удовлетворил.

Позиция суда

Из представленных Ответчиком скриншотов переписки с сайта, отсутствует согласие Должника на оплату сделки купли-продажи криптовалюты;

Взамен списания со счета Должника денежных средств он не получил никакого встречного исполнения;

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Должник зарегистрирован на бирже по продаже криптовалюты. Отсутствуют доказательства, что Должник владеет (либо владел) криптовалютой.

Комментарий

Таким образом, в этом деле Ответчик столкнулся с затруднением доказывания самого факта сделки, а именно передачи криптовалюты.

Примечательный факт: Переписка о покупке криптовалюты велась с пользователем под ником «Elon Musk».

Дело третье: Рублёвый код

Дело № А21-13775/21

Должник перевёл в пользу физического лица сумму в размере 222 000 рублей для покупки криптовалюты. Финансовый управляющий решил оспорить сделку.

В удовлетворении заявления отказано.

Позиция суда

Согласно представленным в материалы дела скриншотам из личного кабинета Ответчика на бирже, покупатель (т. е. Должник) открыл сделку на 220 654 рубля. Продавец (т. е. Ответчик) указал номер банковской карты для перечисления денежных средств;

Должник прислал подтверждение перевода — квитанцию Банка, а Ответчик завершил сделку, перечислив рублёвый код покупателю и получив подтверждение от последнего;

Приобретая рублевый код на бирже, Должник был вправе обменять его на валюту либо криптовалюту;

Таким образом, денежные средства переданы Должником Ответчику на основании сделки купли-продажи цифрового имущества в виде рублевого кода;

Отсутствие у финансового управляющего документов Должника о спорном имуществе (рублевый код) не свидетельствует о мнимости сделки.

Комментарий

Примечательный факт: Объектом равноценного встречного исполнения может быть уже некий рублёвый код. Я так понимаю, что это нечто схожее с подарочным сертификатом, который можно обменять на реальный актив.

Выводы и рекомендации

Глава III.1. Закона о банкротстве называется «Оспаривание сделок должника». Долгое время российская правоприменительная практика исходила из того, что могут оспариваться только сделки, причём под сделкой понималось понятие таковой в 153 статье ГК РФ.

Одно время суды не считали банковские операции сделками, в результате отказывали в признании их недействительными. Затем суды решили, что для целей банкротства банковские операции следует приравнять к сделкам, что позволило их оспаривать.

Постепенно правоприменительная практика начала двигаться к тому, что в рамках банкротства могут оспариваться юридические действия, которые причиняют вред кредиторам должника. Приведенные дела показывают, что суды уже считают сделкой даже покупку цифрового кода, который лишь даёт право на приобретение криптовалюты (или не даёт).

Проблема

Выделю проблему. Суды, давая оценку равноценности сделок по приобретению криптовалюты, не исследуют вопрос о том, а поступила ли криптовалюта реально во владение должника. Не говоря уж о том, случилось ли пополнение конкурсной массы.

Фактически суды исходят из общего подхода, который заключается в том, что если ответчик по сделке сделал встречное предоставление должнику (доказав это), то куда дел это предоставление сам должник уже не важно. Если у лица, которое оспаривает сделку, не будет доказательств аффилированности сторон, то становится трудно доказать, что сделка совершена для целей вывода активов.

Отследить дальнейшие операции получателя криптовалюты может быть затруднительно. В том числе при совершении операций через бота.

Правовой эксперимент

В рамках правового интереса (и для формирования тактики для защиты доверителя) я лично протестировал работу подобного бота. Для приобретения криптовалюты отправил заявку на покупку. Мне был подобран продавец и бот прислал реквизиты банковского счёта, на который переводить денежные средства.

После получения денежных средств продавцом, он подтвердил получение и отправил мне криптовалюту (всё как описывается в судебных актах).

При этом я не знаю номера продавца, а вижу только его имя пользователя, который он же сам и придумал. Пользователь может указать любые банковские реквизиты. Не факт, что они принадлежат владельцу номеру к которому привязан аккаунт пользователя в Telegram.

Соответственно получатель криптоактива (будущий банкрот) может тут же направить заявку на продажу. При этом, подставить реквизиты третьего лица для оплаты. Не уверен, что в таком случае будет легко доказать неправомерные действия должника.

Кроме того, на примере с покупкой цифрового кода, возникают вопросы:

Что, если должник не реализовал право на приобретение криптовалюты? Что если никакого права нет, а цифровой код — это способ мошенничества? Как проверять надежность площадки, на которой проводились операции (и должны ли суда это делать)?

Отмечу, что в некоторых делах суды истребуют информацию об операциях у площадки. Однако, ответ не всегда предоставляется.

Рекомендации

Универсальных рекомендаций тут нет. Способы приобретения криптовалюты разные, со всеми я не знаком (скорее даже не знаком с большинством). Тем не менее, вот, что можно рекомендовать:

Сохранять информацию об активах в криптовалюте до совершения сделки; Сохранять всю информацию о процессе совершения сделки (момент подачи/принятия завки, момент обмена реквизитами и так далее); Если есть возможность, чтобы покупатель указал назначение платежа, либо реквизиты сделки, то попросить указать (тут, как говорится, по желани); По завершению сделки сохранить доказательства перевода криптовалюты в адрес покупателя; Если сделка через биржу, которая может предоставить справку об операции, то запросить; Если была переписка со стороной сделки, то сохранить переписку; Задекларировать и заплатить налог с прибыли от продажи криптовалюты. Совет необычный, но если в суд в дополнение к иным косвенным доказательствам будет представлена НДФЛ, то это повысит уровень доверия суда к реальности сделки.

Данная статья - это не повод думать, что любого покупателя криптовалюты признают банкротом и надо скорее формировать доказательную базу. Статья о том, что такие споры случаются и их можно выигрывать.

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