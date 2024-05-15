Как уменьшить размер субсидиарной ответственности?

Привлечение к субсидиарной ответственности — это ещё не повод опускать руки. Есть еще шанс побороться за снижение размера ответственности.

Вступление

Универсальный судебный подход к вопросу уменьшения размера субсидиарной ответственности отсутствует.

Основанием к уменьшению размера субсидиарной ответственности привлекаемых к ней лиц по правилам абзаца второго пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве могут служить, в частности, следующие обстоятельства:

наличие имевших место помимо действий (бездействия) ответчиков обстоятельств, повлекших неплатежеспособность должника;

доказанная ответчиком явная несоразмерность причиненного им вреда объему реестра требований кредиторов;

проявление ответчиком деятельного раскаяния, например, погашение вреда в причиненном размере, способствование нахождению имущества должника или иных бенефициаров и так далее.

Однако, это очень обобщенные основания, которые более подробно раскрываются через судебную практику.

В этом материале делюсь интересной практикой по вопросу снижения размера субсидиарной ответственности.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Два директора — одна ответственность

Далее немного о сути спора.

Фабула (дело № А82-15093/17

В рамках банкротства компании к субсидиарной ответственности привлекли:

Учредителя, который также с 16.01.2014 и до 01.06.2017 являлся директором должника;

Гражданина, который временно исполнял обязанности директора (далее — Ответчик) в период с 01.06.2017 и до даты введения конкурсного производства — 22.05.2018 (принято заявление о банкротстве было 25.08.2017). Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности послужил факт непередачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации (прим. со слов Ответчика, он не смог её получить у предыдущего директора).

Дело было приостановлено до определения размера ответственности привлечённых лиц.

Стадия определения размера субсидиарной ответственности

Позднее настал момент возвращения к вопросу о размере субсидиарной ответственности каждого из привлечённых лиц.

Позиция конкурсного управляющего

После возобновления производства, конкурсный управляющий ходатайствовал о солидарном взыскании суммы в размере 273 556 570 руб.

Позиция Ответчика

Ответчик заявлял о том, что размер причиненного им вреда имущественным правам кредиторов должника существенно меньше взыскиваемой суммы.

Что решил суд?

Суд первой инстанции заявленную сумму взыскал в солидарном порядке. Апелляционная инстанция согласилась с таким подходом.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части взыскания 273 556 570 руб. с Ответчика.

Позиция суда кассационной инстанции

Вина Ответчика состоит не в умышленном сокрытии документов от конкурсного управляющего, а в ненадлежащем исполнении обязанности, связанной с получением документации от предыдущего руководителя, ненадлежащем ведении бухгалтерской документации за небольшой период времени руководства Обществом. Таким образом, указание судов двух инстанций на солидарное несение ответственности по обязательствам должника в полном объеме не отвечает принципу справедливости.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.12.2021 по делу А82-15093/2017

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На новом рассмотрении с Ответчика была взыскана сумма в размере 996 400 руб. (прим. здесь и далее цифры округлены, чтобы текст воспринимался лучше, на смысл это не влияет) Однако, суд первой инстанции не обосновал причины уменьшения размера ответственности.

Конкурсный управляющий подал апелляционную жалобу.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий указал, что размер может быть определен пропорционально периоду исполнения Ответчиком обязанностей руководителя.

До даты открытия конкурсного производства под руководством Учредителя и Ответчика компания находилась всего 1405 дней; Ответчик руководил компанией 354 дня, что составляет (354 / 1405) * 100 = 25,2%;

Таким образом справедливая ответственность Ответчика составляет 25.2% от общей суммы требований, то есть 273 556 570 * 25,2% = 68 936 255,64.

Суд апелляционной инстанции с таким расчётом не согласился.

Позиция суда (Постановление 2ААС от 22.11.22 по делу № А82-15093/17)

В период исполнения Ответчиком обязанностей директора имущественные требования к должнику увеличились не значительно;

С момента назначения Ответчика на должность руководителя и до момента принятия заявления о банкротстве прошло 86 дней или порядка 6 процентов от периода, в котором общество находилось под руководством Учредителя и Ответчика — (86/1405*100);

Принимая во внимание исключительно временной период руководства должником, размер солидарной ответственности Ответчика не может значительно превышать 16 000 000 руб. — (273 556 570 * 6% ~ 16 400 000 руб.);

Принимая во внимание почти полное отсутствие деятельности должника в спорный период, операций по счетам, сокращение официального количества работников до 5 процентов (с 80 до 4), суд апелляционной инстанции полагает, что размер солидарной ответственности Ответчика мог быть определен порядка 5 — 6 процентов от размера ответственности, определенного в линейной пропорции от числа отработанных календарных дней, то есть от ~ 16 400 000 руб.

По мнению суда апелляционной инстанции, именно так получается сумма ответственности в размере 996 400 руб.

Чем руководствовался суд?

Тем не менее, полностью логика суда не раскрыта. Чтобы её понять, я решил ситуацию упростить (с применением образов).

Приведу пример, который поможет понять логику суда в расчётах.

Том и Джерри спешат на помощь

Представим, что Том и Джерри сторожили склад со 100 коробками яблок и документами на них. Джерри сторожил 95 дней. Затем начал сторожить Том.

Когда Том пришел на склад из 100 коробок осталось только 5, а 95 коробок таинственным образом испарились. Документов не было. Большой склад превратился в маленький склад (прим. склад - это образ юридического лица).

Том внимательно сторожил склад пять дней, но это не помогло и 5 коробок тоже испарились. Склад перестал быть складом.

В каком объеме несёт ответственность Том?

На первый взгляд, хочется сказать, что за 5 коробок. Но в приведённом выше дело было иначе, поэтому последуем логике суда.

Том ответит за пять дней и за 5 коробок (если сравнивать с делом). Именно об этом пишет в решении суд в приведенном выше деле.

Вернёмся к делу № А82-15093/17, а точнее к одной из цитат.

Почти полное отсутствие деятельности должника в спорный период, операций по счетам, сокращение официального количества работников до 5 процентов (с 80 до 4).

В период, когда руководителем был Ответчик, компания фактически перестала осуществлять деятельность. Если в качестве одного из показателей взять количество работников (что суд и сделал), то получается, что компания «ужалась» на 95%.

Таким образом, Ответчик руководил компанией мощность, которой составляла лишь 5%. Так как он ею руководил пять процентов времени, то надо взять 5% (время) от 5% (оставшихся мощностей компании).

Учредитель, который руководил компанией 95% времени, имел в управлении компанию изначально со 100% мощностями, а следовательно, навредил существенно больше, чем Ответчик. Именно его действия заложили основу для краха компании.

Таким образом, суд установил объем ответственности не только по временному периоду, но и с учётом масштаба детальности компании в этот период.

Выводы и комментарии

Считаю, что данное дело — хороший пример разграничения ответственности нескольких руководителей.

Но выделю и вопросы, которые остаются:

Каков круг ситуаций, когда возможно использовать подобные подсчёты? Ограничивается ли он только ситуацией, когда последний руководитель банкрота не организовал передачу документов управляющему? Где проходит грань между реальными убытками, которые возникли в период деятельности руководителя и размером ответственности, который определяется с учётом масштаба детальности компании в этот период?

В любом случае полагаю, что приведённые подсчеты суда и пояснения могут быть полезны в практике.