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Александр Малютин
Субсидиарная ответственность

Как уменьшить размер субсидиарной ответственности?

Привлечение к субсидиарной ответственности — это ещё не повод опускать руки. Есть еще шанс побороться за снижение размера ответственности.
Как уменьшить размер субсидиарной ответственности?

Вступление

Универсальный судебный подход к вопросу уменьшения размера субсидиарной ответственности отсутствует.

Основанием к уменьшению размера субсидиарной ответственности привлекаемых к ней лиц по правилам абзаца второго пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве могут служить, в частности, следующие обстоятельства:

  • наличие имевших место помимо действий (бездействия) ответчиков обстоятельств, повлекших неплатежеспособность должника;

  • доказанная ответчиком явная несоразмерность причиненного им вреда объему реестра требований кредиторов;

  • проявление ответчиком деятельного раскаяния, например, погашение вреда в причиненном размере, способствование нахождению имущества должника или иных бенефициаров и так далее.

Однако, это очень обобщенные основания, которые более подробно раскрываются через судебную практику.

В этом материале делюсь интересной практикой по вопросу снижения размера субсидиарной ответственности.

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

Два директора — одна ответственность

Далее немного о сути спора.

Фабула (дело № А82-15093/17

В рамках банкротства компании к субсидиарной ответственности привлекли:

  • Учредителя, который также с 16.01.2014 и до 01.06.2017 являлся директором должника;

  • Гражданина, который временно исполнял обязанности директора (далее — Ответчик) в период с 01.06.2017 и до даты введения конкурсного производства — 22.05.2018 (принято заявление о банкротстве было 25.08.2017). Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности послужил факт непередачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации (прим. со слов Ответчика, он не смог её получить у предыдущего директора).

Дело было приостановлено до определения размера ответственности привлечённых лиц.

Стадия определения размера субсидиарной ответственности

Позднее настал момент возвращения к вопросу о размере субсидиарной ответственности каждого из привлечённых лиц.

Позиция конкурсного управляющего

После возобновления производства, конкурсный управляющий ходатайствовал о солидарном взыскании суммы в размере 273 556 570 руб.

Позиция Ответчика

Ответчик заявлял о том, что размер причиненного им вреда имущественным правам кредиторов должника существенно меньше взыскиваемой суммы.

Что решил суд?

Суд первой инстанции заявленную сумму взыскал в солидарном порядке. Апелляционная инстанция согласилась с таким подходом.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части взыскания 273 556 570 руб. с Ответчика.

Позиция суда кассационной инстанции

Вина Ответчика состоит не в умышленном сокрытии документов от конкурсного управляющего, а в ненадлежащем исполнении обязанности, связанной с получением документации от предыдущего руководителя, ненадлежащем ведении бухгалтерской документации за небольшой период времени руководства Обществом. Таким образом, указание судов двух инстанций на солидарное несение ответственности по обязательствам должника в полном объеме не отвечает принципу справедливости.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.12.2021 по делу А82-15093/2017

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На новом рассмотрении с Ответчика была взыскана сумма в размере 996 400 руб. (прим. здесь и далее цифры округлены, чтобы текст воспринимался лучше, на смысл это не влияет) Однако, суд первой инстанции не обосновал причины уменьшения размера ответственности.

Конкурсный управляющий подал апелляционную жалобу.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий указал, что размер может быть определен пропорционально периоду исполнения Ответчиком обязанностей руководителя.

  • До даты открытия конкурсного производства под руководством Учредителя и Ответчика компания находилась всего 1405 дней; Ответчик руководил компанией 354 дня, что составляет (354 / 1405) * 100 = 25,2%;

  • Таким образом справедливая ответственность Ответчика составляет 25.2% от общей суммы требований, то есть 273 556 570 * 25,2% = 68 936 255,64.

Суд апелляционной инстанции с таким расчётом не согласился.

Позиция суда (Постановление 2ААС от 22.11.22 по делу № А82-15093/17)

  • В период исполнения Ответчиком обязанностей директора имущественные требования к должнику увеличились не значительно;

  • С момента назначения Ответчика на должность руководителя и до момента принятия заявления о банкротстве прошло 86 дней или порядка 6 процентов от периода, в котором общество находилось под руководством Учредителя и Ответчика — (86/1405*100);

  • Принимая во внимание исключительно временной период руководства должником, размер солидарной ответственности Ответчика не может значительно превышать 16 000 000 руб. — (273 556 570 * 6% ~ 16 400 000 руб.);

  • Принимая во внимание почти полное отсутствие деятельности должника в спорный период, операций по счетам, сокращение официального количества работников до 5 процентов (с 80 до 4), суд апелляционной инстанции полагает, что размер солидарной ответственности Ответчика мог быть определен порядка 5 — 6 процентов от размера ответственности, определенного в линейной пропорции от числа отработанных календарных дней, то есть от ~ 16 400 000 руб.

По мнению суда апелляционной инстанции, именно так получается сумма ответственности в размере 996 400 руб.

Чем руководствовался суд?

Тем не менее, полностью логика суда не раскрыта. Чтобы её понять, я решил ситуацию упростить (с применением образов).

Приведу пример, который поможет понять логику суда в расчётах.

Том и Джерри спешат на помощь

Представим, что Том и Джерри сторожили склад со 100 коробками яблок и документами на них. Джерри сторожил 95 дней. Затем начал сторожить Том.

Когда Том пришел на склад из 100 коробок осталось только 5, а 95 коробок таинственным образом испарились. Документов не было. Большой склад превратился в маленький склад (прим. склад - это образ юридического лица).

Том внимательно сторожил склад пять дней, но это не помогло и 5 коробок тоже испарились. Склад перестал быть складом.

В каком объеме несёт ответственность Том?

На первый взгляд, хочется сказать, что за 5 коробок. Но в приведённом выше дело было иначе, поэтому последуем логике суда.

Том ответит за пять дней и за 5 коробок (если сравнивать с делом). Именно об этом пишет в решении суд в приведенном выше деле.

Вернёмся к делу № А82-15093/17, а точнее к одной из цитат.

Почти полное отсутствие деятельности должника в спорный период, операций по счетам, сокращение официального количества работников до 5 процентов (с 80 до 4).

В период, когда руководителем был Ответчик, компания фактически перестала осуществлять деятельность. Если в качестве одного из показателей взять количество работников (что суд и сделал), то получается, что компания «ужалась» на 95%.

Таким образом, Ответчик руководил компанией мощность, которой составляла лишь 5%. Так как он ею руководил пять процентов времени, то надо взять 5% (время) от 5% (оставшихся мощностей компании).

Учредитель, который руководил компанией 95% времени, имел в управлении компанию изначально со 100% мощностями, а следовательно, навредил существенно больше, чем Ответчик. Именно его действия заложили основу для краха компании.

Таким образом, суд установил объем ответственности не только по временному периоду, но и с учётом масштаба детальности компании в этот период.

Выводы и комментарии

Считаю, что данное дело — хороший пример разграничения ответственности нескольких руководителей.

Но выделю и вопросы, которые остаются:

  1. Каков круг ситуаций, когда возможно использовать подобные подсчёты? Ограничивается ли он только ситуацией, когда последний руководитель банкрота не организовал передачу документов управляющему?

  2. Где проходит грань между реальными убытками, которые возникли в период деятельности руководителя и размером ответственности, который определяется с учётом масштаба детальности компании в этот период?

В любом случае полагаю, что приведённые подсчеты суда и пояснения могут быть полезны в практике.

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