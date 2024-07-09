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Александр Малютин
Управление финансами

Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика

Банкротство — не единственный случай, когда директор может столкнуться с имущественной ответственностью за свои решения. Если действия или бездействие директора приводят к убыткам для организации, он может быть привлечен к ответственности и обязан возместить эти убытки.
Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика

Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве «Прочёл в законе». На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы.

В этой статье расскажу немного об имущественной ответственности директора, приведу пример из судебной практики и дам практические рекомендации.

Нормативные основания для взыскания убытков с руководителя

Здесь перечислены основные нормы права, регулирующие ответственность директора за убытки перед организацией.

Ошибки директора: какие действия (бездействия) могут привести к взысканию убытков

На текущий момент (список можно считать открытым), я бы выделил:

  • Перечисление денежных средств со счёта компании на личный счёт;

  • Вывод имущества компании на родственников (отчуждение имущества по заниженной цене);

  • Необоснованная выплата премий сотрудникам;

  • Уничтожение документов компании;

  • Выбор контрагента, который очевидно неспособен исполнить обязательства;

  • Убытки, которые возникли из-за уплаты административных штрафов или иных нарушений.

Могут быть и иные действия/бездействия, которые приведут к имущественной ответственности директора. Например, если директор не обратился в пределах исковой давности с иском к контрагенту, то это может послужить поводом для привличения к ответственности.

Пример из судебной практики: стоматологическая клиника против бывшего директора

Приведу пример дела, в котором с директора были взысканы убытки.

Стоматологическая клиника обратилась с исковым заявлением к бывшему директору о взыскании убытков в размере 290 000 руб.

Позиция истца: деньги компании использованы в личных целях

  • Ответчиком совершены расходные операции по снятию денежных средств, которые не подтверждены отчетной документацией. Снятые денежные средства в этот же день или в ближайший период времени перечислялись на личный счет ответчика, т.е. были присвоены для личных нужд.

Когда бывший директор пытается объяснить, куда ушли 290 000 рублей

Позиция ответчика: средства направлены на хозяйственные нужды

  • Снятые денежные средства направлялись на хозяйственные нужды организации, а именно на оплату по договору оказания услуг по уборке помещений. Подтверждается договором и актами сверки расчетов;

  • Имелись непредвиденные расходы на стоматологические материалы, медикаменты, связь и коммунальные услуги. В связи с чем, осуществлялись переводы на личную карту в качестве компенсации расходов.

Что решил суд?

Суд требования удовлетворил. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.05.21 по делу № А07-7009/2020.

Позиция суда:

  • Доказательств передачи наличных денежных средств в счет оплаты услуг по уборке ответчиком не представлены;

  • Согласно пояснениям истца (а также свидетеля — администратора клиники) уборку в кабинете клиники производят медицинские сестры, что включено в их обязанности на основании должностной инструкции, а места общего пользования убирают санитары, которые состоят в штате клиники;

  • Исполнитель, указанный в договоре, не мог осуществлять уборку помещений. Согласно ГОСТ Р 58393 и ГОСТ Р 58398 уборку помещений медицинских организаций могут осуществлять компании профессиональной уборки или медицинский персонал. Принимать решение о качестве выполненных работ и подтвердить их полный объем может только главный врач. Директор клиники не вправе вмешиваться в медицинскую деятельность клиники, поскольку не имеет медицинского образования;

  • Анализ банковский выписок позволил установить, что денежные средства, снятые со счета организации, в тот же день или в ближайший период времени зачислены на личные банковские карты ответчика. В дальнейшем денежные средства тратились на личные нужды ответчика.

Как можно было выстроить защиту?

В деле присутствует ссылка на ГОСТы относительно правил уборки медицинских помещений, а также показания свидетеля. Из этого последовал вывод, что уборку осуществлял персонал клиники.

Тем не менее, следует отделять помещения клиники (где проводят непосредственно лечение) и холл входной группы, где ожидают посетители. Лично я ни разу не видел в стоматологических клиниках, чтобы места общего пользования убирал персонал.Соответственно, данным аргументом можно было поставить под сомнения показания свидетеля.

Что касается ГОСТов, то даже факт их нарушения не доказывает фактическое отсутствие услуг по уборке. Если уборку проводил сторонний человек, то следовало вызвать его в качестве свидетеля. Кроме того, если клиника оборудована камерами, то следовало заявить об истребовании видеозаписей.

Если с уборщицей велась переписка в мессенджерах — представить в материалы дела. Логичным было бы раскрыть информацию о том, как уборщица была найдена. Если это сайт, на котором ищут исполнителей, то представить скриншоты.

Если упростить, то, возможно, следовало строить доказывание путём показа полной цепочки по найму сотрудника для уборки и взаимодействия с ним, а именно:

  • Почему возникла потребность в найме стороннего исполнителя?

  • Как часто помещениям общего пользования требуется уборка? Тут можно показать ежедневное количество посетителей, соотнести с информацией о погодных условиях в разный период времени. Из этого делать вывод, что помещение не могло убираться один или два раза в неделю;

  • Как был найден именно этот исполнитель?

  • Как с ним была достигнута договорённость об уборке?

  • Соответствует ли стоимость услуг исполнителя средней стоимости услуг по уборке? Привести сравнение путём сбора информации на общедоступных сайтах.

Естественно всё написанное выше — это лишь мои рекомендации, в условиях отсутствия информации о реальной ситуации.

Рекомендации директору

  1. Если директор осуществила найм стороннего исполнителя для уборки, то следовало внести изменения в локальные акты клиники. Утвердить график уборки помещений, в котором отразить, что уборка осуществляется сторонним лицом. Сотрудников клиники ознакомить с данным документом;

  2. Фиксировать приход и уход уборщицы. Для этого создать лист по уборке помещений. В нём отражать время начала уборки и её окончание. Фиксацию проводить администратором клиники и лицом, которое осуществляет уборку;

  3. Из дела следует, что директор тратила свои денежные средства на оплату услуг по уборке, а затем компенсировала их за счёт компании. Чтобы данный порядок компенсации работал, то следует утвердить локальное Положение о компенсации расходов на хозяйственные и иные нужды. В нём закрепить порядок и условия компенсации расходов сотрудников клиники. В таком документе можно даже перечислить товары и услуги, которые подлежат компенсации.

Правила безопасного использования средств компании

Помимо того, что уже написано выше, считаю важным отметить следующее:

  • Передачу денежных средств уборщице следовало фиксировать актом передачи денежных средств (если это наличный расчёт);

На каждый факт передачи следовало оформлять авансовый отчёт, который передавать в бухгалтерию (чего сделано не было).

Наиболее правильным было бы изначально оформлять выдачу денежных средств директору под отчёт, а затем уже оформлять отчётные документы.

Тем не менее, Письмо Минфина РФ от 30 сентября 2011 г. № 02-06-05/4406 указывает на то, что если сотрудник с ведома или с согласия работодателя использовал свои личные денежные средства на оплату услуг, но при этом не получил предварительно на указанные расходы денег подотчет, то работодатель производит возмещение осуществленных сотрудником расходов.

Полагаю, что выводы и рекомендации, которые последовали из дела выше, будут полезны не только для директоров стоматологических клиник.

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