Смерть ИП: что ждет бизнес и как действовать наследникам?

Недавно столкнулся с интересным клиентским запросом: как наследникам вести бизнес умершего ИП? На первый взгляд, задача казалась простой, но в процессе я понял, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется.

Вопросы ведения бизнеса после смерти остаются дискуссиоными в юридическом сообществе. Некоторые полагают, что законодательство требует серьёзных изменений в этой части.

У наследников может возникуть вопрос: Как вести бизнес после смерти индивидуального предпринимателя?

Поэтому я решил поделиться своими выводами и рекомендациями. Никому не желаю столкнуться с такой ситуацией, но уверен, что подобная информация может оказаться полезной.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале «Прочёл в законе».

Проблема. Юридические последствия смерти ИП: что происходит с бизнесом?

В случае смерти физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, его государственная регистрация прекращается (ст. 22.3 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Таким образом, с юридической точки зрения, бизнес больше не существует. Кроме того, прекращаются трудовые договоры с работниками предпринимателя.

С коммерческими договорами ситуация сложнее. Судебная практика позволяет сделать вывод, что коммерческие договоры ИП сохраняют силу.

Такой подход основан на ст. 418 ГК РФ, которая предусматривает прекращение лишь тех обязательств, что неразрывно связаны с личностью умершего.

Есть множество примеров судебной практики, подтверждающих сохранение права аренды за наследниками умершего предпринимателя, например Постановление АС Уральского округа от 10.07.2019 по делу N А76-39583/2017:

Положения статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не могут рассматриваться как нормы закона, исключающие переход в порядке наследования прав и обязанностей по всем сделкам, совершенным гражданином-предпринимателем в процессе осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с пунктом 2 статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Тем не менее, даже при сохранении коммерческих договоров, закон не регулирует порядок перевода бизнеса умершего ИП на наследников. Что происходит на практике? Наследники получат свидетельство о наследстве только через полгода, а статус ИП не наследуется. До получения свидетельства наследники не могут распоряжаться активами бизнеса, к тому же неясно, кто именно станет наследником.

В итоге бизнес оказывается в подвешенном состоянии. Коммерческие сделки, даже если они сохранены в силе, оказываются в замороженном состоянии. Отдельно замечу, что после смерти владельца транспортного средства автоматически прекращается регистрация. Поставить его на учёт можно только после получения свидетельства о наследстве, что временно выводит автомобили из бизнес-процессов. Представим, что наследники хотят продолжить бизнес умершего, но как это организовать? Как наследники могут продолжить бизнес? Лучший вариант — предусмотреть всё заранее.

При жизни предприниматель может назначить исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), который после смерти сможет «подхватить» управление бизнесом. Важно как можно точнее прописать права и обязанности исполнителя. Однако, на практике редко кто занимается наследственным планированием, ведь думать о смерти не принято. Если такое планирование не было проведено, то придётся искать более сложные пути решения. Что делать, если исполнитель завещания не назначен? Вижу решение в инициировании двух параллельных процессов:

1. Регистрация наследником статуса ИП Будущий наследник может зарегистрировать ИП на своё имя. Это не приведёт к моментальной возможности вести бизнес за умершего, но станет первым шагом. Регистрация нового ИП даёт возможность принять на работу сотрудников умершего предпринимателя. Законом не предусмотрена процедура внесения записи об увольнении работников умершего предпринимателя. Следует полагать, это может сделать новый работодатель, сославшись на п. 30 Приказа Минтруда России от 19.05.2021 N 320н. После регистрации ИП, считаю, следует договариваться с контрагентами умершего. На этом этапе возникает вопрос об обсуждении условий договоров до момента, пока все активы не перейдут к наследнику. В рамках таких сделок можно предусмотреть, что новый ИП будет самостоятельно оплачивать счета контрагентов. Однако, спорно, что новый ИП может получать оплату от контрагентов. Считаю, что разумнее предусмотреть выплаты на депозит нотариуса (денежные средства будут поступать в наследственную массу). 2. Передача бизнес-активов в доверительное управление Законодательством предусмотрена возможность назначения доверительного управляющего через нотариуса (ст. 1173 ГК РФ). Требования к доверительному управляющему изложены в ст. 1015 ГК РФ. Наследник может быть доверительным управляющим при согласии других наследников. Однако, у такого доверительного управляющего существуют ограничения. Основная задача доверительного управления наследством состоит в сохранении имущества наследодателя, перешедшего наследникам. Доверительный управляющий осуществляет полномочия собственника в отношении имущества, являющегося объектом доверительного управления: ему предоставлено право совершать любые фактические и юридические действия с имуществом, переданным ему в доверительное управление. Эта позиция нотариальной палаты была сформулирована ещё в 2010 году. Несмотря на то, что речь шла об ООО, она применима и для ИП. Таким образом, доверительный управляющий управляет только имуществом, а не бизнес-процессами в целом, что также подтверждается ст. 1020 ГК РФ. Роль доверительного управляющего: управление активами, но не бизнесом В Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.04.2016 по делу N А49-2904/2015 сделан вывод, что доверительный управляющий не является правопреемником. Получается, что доверительный управляющий может заключать сделки в отношении наследуемого имущества (сделки, которые не приводят к утрате стоимости имущества или его необоснованному отчуждению), но не может заключать сделки для осуществления хозяйственных операций бизнеса. Если у умершего предпринимателя остались в собственности объекты недвижимого имущества или оборудование для ведения бизнеса, доверительный управляющий может передать их будущему наследнику в безвозмездную аренду. Право на заключение договора аренды подтверждается позицией ФНП, которая изложена в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав. Может ли доверительный управляющий продать имущество умершего? Это не простой вопрос. Моя позиция (а также позиция ряда авторов научных статей) - может, но в исключительных случаях. Цель доверительного управляющего - сохранить имущество, не допустить уменьшение размера наследственной массы. Представим, что в наследство попал скоропортящийся товар.Через шесть месяцев он будет стоить ноль рублей, логично, что у доверительного управляющего должно быть право продать такой товар. Выводы и рекомендации Если наследник хочет продолжить вести бизнес, ему следует либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо учредить юридическое лицо (чтобы в будущем не столкнуться с аналогичной проблемой). Хозяйственные операции и сделки с контрагентами лучше проводить от имени нового ИП или юр. лица. Необходимую инфраструктуру и оборудование для ведения бизнеса можно арендовать у доверительного управляющего.