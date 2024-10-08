Отсрочка госпошлины для банкрота: что учитывают суды?

После увеличения размера судебных пошлин вопрос получения отсрочки стал ещё более актуальным. Особенно остро этот вопрос стоит перед арбитражными управляющими.Сегодня я приведу интересные позиции судов по предоставлению отсрочки уплаты пошлины банкротам, а в конце дам образец ходатайства об отсрочке уплаты пошлины.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Мне также нравится разбирать судебную практику, погружаться в правовую теорию и делиться этим в своём ТГ-канале Прочёл в законе.

Отсрочка уплаты пошлины: позиции высших судов

Начнём с позиций высших судов:

Основанием для удовлетворения арбитражным судом ходатайства об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины является наличие документов, с достоверностью подтверждающих такое имущественное положение заявителя, при котором на этапе обращения с ходатайством уплатить государственную пошлину для него представляется затруднительным.

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 № 6

Из этой формулировки следует, что не обязательно, чтобы уплата пошлины была невозможна в принципе, достаточно, чтобы она являлась серьёзным финансовым бременем. Соответственно, критерий полного отсутствия денежных средств не является обязательным для получения отсрочки.

Предоставление отсрочки уплаты государственной пошлины лицу, имущественное положение которого не позволяет исполнить обязанность по уплате государственной пошлины на этапе обращения в арбитражный суд, направлено на обеспечение доступности правосудия и реализацию права на судебную защиту, одной из целей которой является своевременность восстановления нарушенных прав и законных интересов заинтересованного лица.

Постановление Пленума ВАС от 11.07.2014 N 46

Суды трактуют данную позицию, также указывая на затруднительность оплаты пошлины на этапе обращения с ходатайством (Постановление АС Московского округа от 06.02.2024 по делу № А40-261859/23)

Подход судов к отсрочке уплаты пошлины банкротами

1.Банкрот априори находится в тяжелом имущественном положении

Крутой пример.

Позиция суда:

Основанием для предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты государственной пошлины, по-прежнему, является убежденность суда в том, что имущественное положение не позволяет заявителю своевременно и в полном объеме уплатить государственную пошлину, которая формируется судом на основании оценки представленных доказательств на момент обращения за совершением юридически значимого действия (прим. это частый аргумент судов);

Вместе с тем необходимо отметить, что приведенные разъяснения даны применительно к обычным участникам гражданского оборота, испытывающим временные финансовые затруднения;

Организация, в отношении которой ведутся процедуры банкротства, в частности, конкурсное производство, априори является неплатежеспособной, в том числе в силу принятого арбитражным судом судебного акта о признании ее банкротом, представляющим собой констатацию государством окончательной финансовой несостоятельности соответствующего субъекта гражданского оборота.

Тем самым убежденность суда в тяжелом имущественном положении этого субъекта уже сформирована.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.04.2021 по делу №А03-1826/19

Одновременно существует подход, что сам факт нахождения заявителя в процедуре банкротства не освобождает его от представления надлежащих документов, свидетельствующих об имущественном положении и подтверждающих отсутствие на счетах заявителя денежных средств. Постановление 2ААС от 20.07.2018 по делу № А17-9299/17

2.Банкротство - основание для отсрочки

В “Обзоре практики применения судами Пермского края законодательства о судебных расходах (утв. Президиумом Пермского краевого суда 15 мая 2023 г.)" указано, что:

Наличие оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты пошлины, снижения ее размера должно быть подтверждено документально (п. 5 ст. 64 НК РФ). В связи с этим к заявлению прилагаются документы, подтверждающие неудовлетворительное имущественное положение плательщика, например справка о размере заработной платы, стипендии, пенсии, документы, свидетельствующие о нахождении на иждивении заявителя несовершеннолетних детей, нетрудоспособных лиц, сведения о банкротстве и др.

Примечательно, что Президиум Пермского краевого суда фактически расширил перечень документов для отсрочки, который приведен в Пленуме ВАС РФ от 20.03.1997 № 6.

Рекомендации для получения отсрочки пошлины

Рекомендую при подаче ходатайства об отсрочке прикладывать не только справку по счёту, но и смету расходов на процедуру банкротства. В смете следует подробно указать затраты, чтобы продемонстрировать суду, что оплата пошлины является значительным финансовым бременем (даже при наличие денежных средств).

Образец ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины

На основе приведенной практики я подготовил ходатайство о предоставлении отсрочки.

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