Оперативные шаги руководителя при угрозе банкротства

Действия, которые спасли директоров от субсидиарки

Руководители не пустили всё на самотёк, а предпринимали действия по спасению компании, а именно:

1. Активная борьба за спасение бизнеса

В рамках антикризисного плана руководители:

Финансировали деятельность компании из личных средств;

Реализовывали товарные остатки для расчётов с кредиторами;

Взыскивали дебиторскую задолженность в судебном порядке;

Вели переговоры с поставщиками о новых условиях поставок;

Вели переговоры с банком о реструктуризации долга и преобразовании краткосрочных обязательств в долгосрочные.

2. Полная передача документов управляющему

Для понимания объёма переданных документов:

75 коробок договоров с контрагентами;

3 коробки кассовых книг за 2018–2020 годы;

855 коробок универсальных передаточных документов;

3 коробки кадровых документов;

421 коробка документов поступления;

Флеш-накопитель с базой 1С.

3.Содействие конкурсному управляющему

Руководители не просто передали документы, но и помогали в них разобраться, а именно:

оказывали содействие в поиске нужной информации среди документов

Уверен, что суд такой подход оценил. Когда руководитель не просто отдаёт коробки документов, но и поясняет, где что лежит и как может помочь, — это зачтётся в будущем.

4. Обоснование своих действий с товарами

В вину директорам ставили то, что они создали ситуацию, которая привела к невозможности пополнения конкурсной массы за счёт товарных остатков.

Однако и это нашло объяснение. Когда банк отказал в реструктуризации, директора:

Реализовали товар со значительным дисконтом для снижения арендных расходов;

Часть товара была утилизирована по причине естественной порчи (продукты питания).

При этом вырученные средства направлялись на погашение требований кредиторов.

Источник: Постановление АС Уральского округа от 14.02.2024 по делу № А60-58441/2020 ()