Оперативные шаги руководителя при угрозе банкротства

Приведу пример дела, которое ярко демонстрирует последовательность и обоснованность действий директора при возникновении кризиса.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей и защита бизнеса.
Что привело компанию к банкротству?
Компания занималась реализацией продуктов питания и столкнулась с финансовыми проблемами в 2020 году.
Причины финансовых трудностей:
COVID-ограничения привели к закрытию торговых точек;
Конфликт с основным поставщиком лишил возможности обычного ведения бизнеса;
Банк отказал в реструктуризации долга в сентябре 2020 года.
Всё это в итоге привело компанию к процедуре банкротства. В ходе банкротства управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности директоров должника.
Суды трёх инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.
Действия, которые спасли директоров от субсидиарки
Руководители не пустили всё на самотёк, а предпринимали действия по спасению компании, а именно:
1. Активная борьба за спасение бизнеса
В рамках антикризисного плана руководители:
Финансировали деятельность компании из личных средств;
Реализовывали товарные остатки для расчётов с кредиторами;
Взыскивали дебиторскую задолженность в судебном порядке;
Вели переговоры с поставщиками о новых условиях поставок;
Вели переговоры с банком о реструктуризации долга и преобразовании краткосрочных обязательств в долгосрочные.
2. Полная передача документов управляющему
Для понимания объёма переданных документов:
75 коробок договоров с контрагентами;
3 коробки кассовых книг за 2018–2020 годы;
855 коробок универсальных передаточных документов;
3 коробки кадровых документов;
421 коробка документов поступления;
Флеш-накопитель с базой 1С.
3.Содействие конкурсному управляющему
Руководители не просто передали документы, но и помогали в них разобраться, а именно:
оказывали содействие в поиске нужной информации среди документов
Уверен, что суд такой подход оценил. Когда руководитель не просто отдаёт коробки документов, но и поясняет, где что лежит и как может помочь, — это зачтётся в будущем.
4. Обоснование своих действий с товарами
В вину директорам ставили то, что они создали ситуацию, которая привела к невозможности пополнения конкурсной массы за счёт товарных остатков.
Однако и это нашло объяснение. Когда банк отказал в реструктуризации, директора:
Реализовали товар со значительным дисконтом для снижения арендных расходов;
Часть товара была утилизирована по причине естественной порчи (продукты питания).
При этом вырученные средства направлялись на погашение требований кредиторов.
Источник: Постановление АС Уральского округа от 14.02.2024 по делу № А60-58441/2020 ()
Выводы и рекомендации
Во-первых, данное дело в очередной раз демонстрирует важность реагирования руководителя на экономические трудности.
Во-вторых, стоит помнить, что каждое решение, которое связано с отчуждением имущества или совершением любой сделки, должно иметь чёткое и логичное обоснование. В условиях кризиса важно учитывать интересы кредиторов и не вредить им.
В-третьих, содействие управляющему — это важно. Расскажите о том, какие документы особенно важны, расскажите о крупнейших дебиторах, которые способны рассчитаться по долгам, о том, какое имущество выгоднее всего может уйти с молотка и при каких условиях.
По существу дайте управляющему направление, которое поможет ему эффективнее проводить процедуру банкротства. Если же он не будет следовать рекомендациям, это потом вполне может стать поводом для жалобы на него.
Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.
Начать дискуссию