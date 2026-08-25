Канье Уэст, странная оферта и «акция» на билеты: разбираем всю историю и шансы вернуть деньги

«Акция», у которой нет ни одного признака акции

Дальше — интереснее. При покупке билетов отражалось, что вы приобретаете их по «акции», и у этой акции есть свои правила.

Организатор сослался на статью 52.1 закона о культуре. Норма разрешает делать билеты невозвратными в рамках специальных программ и акций — но только если покупателю предоставляется реальная льгота, скидка или особые условия.

Смотрим правила акции и видим, что акционными признаются все билеты, купленные с 14 по 23 августа, независимо от цены, сектора и места. При этом организатор сам может менять и повышать цену в этот период, а статус «акционного» билета это никак не меняет. Единственный признак «акции» — календарная дата покупки. Никакой скидки, льготы или иного реального преимущества для покупателя нет..

Возникает вопрос, какие вообще критерии определения настоящей акции? Судебной практики по этому вопросу я не нашёл вообще.

За неимением прямой практики логично посмотреть на аналогичные подходы. Верховный суд, разбирая спор о скидке при покупке автомобиля, прямо указал: нужно проверять, была ли скидка предоставлена реально, или только создана её видимость (Определение ВС РФ от 26.12.2023 № 18-КГ23-186-К4).

Похожий подход применяет ФАС к рекламе акций: по ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе» условия акции и её реальная выгода должны быть доведены до потребителя (Решение ФАС по делу № 08/05/5-17/2023).

Если применить этот тест к акции о которой идет речь, то получится, акция не попадает под указанные признаки. Нет базовой цены, относительно которой билет продаётся дешевле. Нет подтверждённой выгоды для зрителей.

Единственное «особое условие» — дата, которую обычный покупатель никак не считывает как акцию. При этом, что важно — организатор может менять цену в период проведения акции.

Если за акцией не стоит реальной выгоды, то, на мой взгляд, и акцией это считать нельзя.

Здесь работает и более общий принцип — ст. 10 ГК РФ о запрете недобросовестного поведения и «обхода закона». Если акция вводится не ради выгоды покупателя, а исключительно для того, чтобы обойти обязанность вернуть деньги при отказе потребителя, суд может признать такое поведение недопустимым.

Есть и внутреннее противоречие в документах самой компании. Чтобы законно ссылаться на ст. 52.1, нужно быть «организацией исполнительских искусств» — то есть организатором самого мероприятия. Но в своей же оферте компания называет себя всего лишь продавцом услуги по продаже билетов.

Получается, в одном документе она продавец бумажек, а в другом — вдруг тот самый субъект со специальным культурным статусом, которому закон разрешает не возвращать деньги. Кажется, кто-то в компании не сверил тексты своих же документов.