Канье Уэст, странная оферта и «акция» на билеты: разбираем всю историю и шансы вернуть деньги

Что вы купили на самом деле
Если почитать оферту организатора, размещённую на сайте мероприятия, окажется, что формально вы купили не билет на концерт, а «услуги по продаже билетов на мероприятия».
Когда человек покупает билет на концерт, по закону и по устоявшейся судебной практике заключается договор на оказание культурно-зрелищной услуги — то есть на само мероприятие. Билет — это просто документ, подтверждающий право на это мероприятие, а не самостоятельный товар.
Если вы покупаете билет через агрегатора (стороннюю площадку-посредника), то агрегатор действительно оказывает вам отдельную агентскую услугу и помогает купить билет за вознаграждение. Но в таком случае нужно отдельно смотреть оферту самого организатора концерта, потому что именно она регулирует ваши отношения по поводу самого мероприятия.
Кто организатор концерта Канье?
Организатор концерта Канье — компания ООО «СЭЙ ЭДЖЕНСИ», которая сама себя называет организатором. Вот только почему-то оказывает она, если следовать формулировке документа, не услугу по проведению зрелищного мероприятия, а «услуги по продаже билетов на мероприятия». Как будто вы платите не за Канье Уэста, а за факт нажатия кнопки «купить».
Что обязуется сделать организатор по этой оферте?
Обязательства организатора по оферте звучат так:
«Предоставить Покупателю полную и достаточную в соответствии с требованиями закона информацию о Мероприятии, об Организаторе и оказываемых им услугах в рамках Договора оказания услуг в связи с проведением Мероприятия, а также инструкции по оформлению, оплате, получению Билета. Покупатель соглашается с тем, что исчерпывающей является информация, размещённая на Сайте».
По букве документа это плата за информацию о мероприятии, а не за само мероприятие.
Появляется ещё один участник — агент
В той же оферте организатора внезапно всплывает фигура «Агента», который отдельно оказывает услугу по бронированию и продаже — от своего имени. То есть организатор уже назвал себя лицом, которое оказывает услуги по продаже билетов, и тут же появляется ещё один субъект, который делает то же самое.
На практике покупка билетов проходит через отдельный сервис Intickets — у него своя оферта, и его действия больше похожи на ту самую услугу по приобретению билета, о которой говорит организатор.
Организатор концерта Канье, похоже, сам не определился, какую услугу он оказывает зрителям. Если это намеренная попытка снизить риски собственной ответственности через формулировки — на такую уловку суд, скорее всего, не купится.
Российские суды в подобных спорах обычно исходят не из названия документа, а из сути отношений сторон: если по факту вы платили за возможность попасть на концерт, суд признает, что организатор оказывал именно услугу по организации зрелищного мероприятия — независимо от того, как это названо в оферте.
«Акция», у которой нет ни одного признака акции
Дальше — интереснее. При покупке билетов отражалось, что вы приобретаете их по «акции», и у этой акции есть свои правила.
Организатор сослался на статью 52.1 закона о культуре. Норма разрешает делать билеты невозвратными в рамках специальных программ и акций — но только если покупателю предоставляется реальная льгота, скидка или особые условия.
Смотрим правила акции и видим, что акционными признаются все билеты, купленные с 14 по 23 августа, независимо от цены, сектора и места. При этом организатор сам может менять и повышать цену в этот период, а статус «акционного» билета это никак не меняет. Единственный признак «акции» — календарная дата покупки. Никакой скидки, льготы или иного реального преимущества для покупателя нет..
Возникает вопрос, какие вообще критерии определения настоящей акции? Судебной практики по этому вопросу я не нашёл вообще.
За неимением прямой практики логично посмотреть на аналогичные подходы. Верховный суд, разбирая спор о скидке при покупке автомобиля, прямо указал: нужно проверять, была ли скидка предоставлена реально, или только создана её видимость (Определение ВС РФ от 26.12.2023 № 18-КГ23-186-К4).
Похожий подход применяет ФАС к рекламе акций: по ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе» условия акции и её реальная выгода должны быть доведены до потребителя (Решение ФАС по делу № 08/05/5-17/2023).
Если применить этот тест к акции о которой идет речь, то получится, акция не попадает под указанные признаки. Нет базовой цены, относительно которой билет продаётся дешевле. Нет подтверждённой выгоды для зрителей.
Единственное «особое условие» — дата, которую обычный покупатель никак не считывает как акцию. При этом, что важно — организатор может менять цену в период проведения акции.
Если за акцией не стоит реальной выгоды, то, на мой взгляд, и акцией это считать нельзя.
Здесь работает и более общий принцип — ст. 10 ГК РФ о запрете недобросовестного поведения и «обхода закона». Если акция вводится не ради выгоды покупателя, а исключительно для того, чтобы обойти обязанность вернуть деньги при отказе потребителя, суд может признать такое поведение недопустимым.
Есть и внутреннее противоречие в документах самой компании. Чтобы законно ссылаться на ст. 52.1, нужно быть «организацией исполнительских искусств» — то есть организатором самого мероприятия. Но в своей же оферте компания называет себя всего лишь продавцом услуги по продаже билетов.
Получается, в одном документе она продавец бумажек, а в другом — вдруг тот самый субъект со специальным культурным статусом, которому закон разрешает не возвращать деньги. Кажется, кто-то в компании не сверил тексты своих же документов.
Скандал с «Газпром Ареной»
Пока читатели переваривали эти находки, история приняла неожиданный оборот. Официальный канал «Газпром Арены» заявил:
«"Газпром арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке».
Стадион уточнил, что организатором никогда не был он сам — этим занималось агентство Say Agency. Возникают вопросы. Если договора аренды не было, почему всё это время никто ничего не говорил, а билеты продавались именно на «Газпром Арену»? Почему сам стадион у себя в канале анонсировал мероприятие, создавая у потребителя ожидание, что событие реально состоится? И как быть с тем, что билетов уже продано почти на 3 млрд рублей, а договора аренды, по словам самой арены, попросту нет?
Сами организаторы позже заявили, что договор аренды должен был быть подписан до 27 августа. Получается, билеты продавали в условиях, когда договор аренды площадки ещё не был заключён.
Поспешных выводов делать не стоит — возможно, ситуацию ещё «откатят обратно». Но формулировка «услуги по продаже билетов» вместо «услуги по проведению мероприятия» в этом свете заиграла новыми красками.
Не исключаю, что так написали именно из-за отсутствия договора аренды на момент старта продаж. Хочется верить, что совпадение случайно, но оно любопытное.
Можно ли вернуть деньги прямо сейчас, не дожидаясь отмены
Официальной отмены концерта на момент написания статьи нет. Организаторы уверяют, что всё в порядке, но функция возврата билетов недоступна, а многие уже поспешили назвать билеты невозвратными — раз купили по «акции», то деньги не вернут (выше описано, почему это спорное утверждение).
Спорить о том, была ли акция настоящей, — долгий путь с неочевидным исходом, тем более что прямой судебной практики по этому вопросу нет. Но есть более короткий и, на мой взгляд, более сильный путь.
На момент продажи билетов площадка ещё не подписала договор аренды — это прямо признали стороны. Значит, организатор либо знал, что аренда не согласована, либо обязан был это знать, но покупателю об этом не сообщил.
А продавец обязан предоставить потребителю полную и достоверную информацию об услуге. Если такая информация не предоставлена, потребитель вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата полной суммы — это право не зависит от того, назван билет «акционным» или «невозвратным» (ст. 10 и ст. 12 Закона о защите прав потребителей).
Сюда же добавляется аргумент о странном предмете оферты: получается, потребителя ввели в заблуждение относительно самой возможности оказания услуги — организатор продавал билеты на мероприятие, площадку под которое сам ещё не согласовал.
Есть и ещё один момент, который стоит учитывать при обращении с претензией. Билеты фактически продавал отдельный сервис Intickets — формально самостоятельное лицо. Но, как сообщают СМИ и подтверждается сервисами проверки контрагентов, у организатора (ООО «СЭЙ ЭДЖЕНСИ») и у этого сервиса имеется общий учредитель.
На мой взгляд, по факту это одна бизнес-структура, а не два независимых участника — а значит, организатору сложнее спрятаться за формулировкой «мы просто продаём услугу, а деньгами занимается агент». Это же обстоятельство даёт основания требовать и возврат агентского сбора: если у агента и организатора единый выгодоприобретатель, обосновать плату за «отдельную» услугу агента становится затруднительно.
Что в итоге
Билет остаётся невозвратным ровно до тех пор, пока никто не задал вопрос, был ли реальный повод называть его акционным. И до тех пор, пока никто не спросил, зачем продавать билеты на площадку, договор с которой ещё не подписан.
Писать претензию или подождать — решать каждому, но правовая база для этого, кажется, уже имеется.
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Комментарии1
Запасаемся попкорном!))