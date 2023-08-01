Как выиграть спор с налоговой: инструкция для компаний, к которым пришла проверка

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает возбуждать уголовное дело, минуя этап выездной проверки налоговой. Идею передавать материалы в следственные органы вне зависимости от стадии дела уже поддержали ФНС и сами органы. Давайте разбираться, что нужно делать, если в вашу компанию пришла налоговая, и как с ней судиться.

Пока же выездные проверки остаются реальностью. Более того, за 2022 год ФНС доначислила рекордную сумму налогов - 700 млн рублей. При этом по данным судебного департамента при ВС, в прошлом году в судах первой инстанции рассмотрели около 7300 дел об оспаривании ненормативных актов налоговых органов, 2300 из которых имели положительный исход. Однако из всех оспариваний только 4,8% были в пользу налогоплательщиков, которые получили 125 млн рублей из оспоренных 2,6 млрд рублей. Следовательно, небольшой, но все же шанс оспорить эти доначисления в суде есть.

Если налоговики решили приехать с проверкой значит, они практически уверены в том, что визит будет для них положительным. Перед тем, как организовать выезд, они провели достаточную работу, чтобы иметь основания ехать в компанию. Именно поэтому доначисления так сложно оспорить.

Первое и самое главное, что нужно сделать - начать действовать немедленно. Чем раньше вы подключите к делу опытного юриста по вопросам налоговых споров, тем лучше. Подавать возражения относительно доначислений можно начинать на досудебной стадии, но чем дальше продвигается дело, тем сложнее его оспаривать.

Во вторых, нужно убедиться, что налоговая не допустила процессуального нарушения как во время самой проверки, так и подводя ее итоги. Ошибки со стороны налоговой, в том числе и при оценках сделок в качестве фиктивных, могут в дальнейшем стать очень сильным аргументом в суде. Кстати, именно в части признания сделок фиктивными налоговики чаще всего допускают ошибку. Это связано с тем, что они могут не учитывать специфику деятельности компании: например, не для сфер бизнеса актуально иметь активы в виде оборудования. Налоговики видят компанию, которая формально не отвечает определенным характеристикам, и признают ее фиктивной. В этом случае в суде нужно показывать, что компания реальная. Доказать можно через демонстрацию ее сайта, вакансий, наличия офиса и других признаков.

В третьих, нужно ответить себе на вопрос, хотите ли вы обжаловать все доначисления от налоговой, либо только их часть. Как правило, частично оспорить доначисления намного более эффективно, потому что вы выбираете отдельные эпизоды, для которых вероятность оспаривания выше.

Переходим к самому интересному - это спор ради реконструкции. Речь идет о практике, которая сейчас становится достаточно распространенной в судах для компаний, использующих схемы для ухода от налогов. Таким компаниям доначисляют столько, сколько заплатил бы более добросовестный налогоплательщик. У суда на этот счет позиция иная - там считают, что налоговики должны учитывать экономическое содержание операций и начислять налог, исходя из реальных параметров сделки. Так, если налоговая доначисляет за фиктивные сделки, то суд считает, что за фиктивные сделки платить налог не надо, поэтому общая сумма доначислений в итоге становится ниже.

Таким образом, если вы хотите оспорить доначисления от налоговой, то алгоритм действий будет следующим:

Как можно раньше подключить к делу юриста и начать досудебные разбирательства; Учесть более высокие шансы на снижение доначислений при их частичном оспаривании; Выяснить, проходят ли оцененные сделки по налоговой реконструкции.

Платите налоги добросовестно, и удачи всем с ФНС :)