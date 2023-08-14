Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника

Откуда такое название?
Название «газлайтинг» произошло от пьесы «Газовый свет» (англ. Gas light). По сюжету муж убеждает жену, будто бы она сошла с ума. Он ищет спрятанные в доме этажом выше драгоценности так, чтобы жена ничего не заподозрила. Но когда она замечает его внезапные исчезновения, шаги сверху и меркнущие лампы (свет в их квартире угасал, когда муж включал свет наверху), он говорит, что ей всё мерещится.
♦️Красные флаги газлайтинга
Инициатор газлайтинга заставляет жертву сомневаться:
👉 «Ты всё придумал(а), не было такого». Вы твёрдо уверены, что был разговор, договоренность, обещания, а собеседник утверждает обратное
👉 «Это же просто шутка. Ты слишком остро реагируешь». Или нет. От шутки всем смешно, а если ситуация вызывает расстройство, обиду и недоумение, что-то здесь не так
👉 «Ох, он(а) у меня неумёха». Человек постоянно говорит вам и окружающим о ваших мнимых недостатках, расшатывая самооценку
Так появляются сомнения в своей памяти и рассудке, способностях, объективной реальности.
Газлайтинг проявляется не только в романтических отношениях, но также между родственниками, коллегами, родителями и детьми, врачом и пациентом.
С вами всё в порядке, если…
👍Если фраза «ты всё придумала» приводит вас в бешенство.
👍Если вы точно помните, что «такое» было.
👍Если вы чувствуете потребность защитить свои границы.
👍Если вам кажется, что на самом деле всё было иначе .
Страх, растерянность и агрессия в ответ на психологические манипуляции — это нормально. Говорить о вашем психическом здоровье может только компетентный врач-психиатр или психолог.
А вы когда-нибудь сталкивались с газлайтингом?
Комментарии16
Джон Вокер
Каждый сумасшедший:
приходит в бешенство от фразы «ты всё придумал»,
точно помнит, что «такое» было,
чувствует потребность защитить свои границы,
знает, что на самом деле всё было иначе.
Каждый пятый в мире псих
Говори со мной потише, возможно я один из них.
ВикторияГлавный бухгалтер
Ну, нет. Это только с бредовыми расстройствами
Джон Вокер
Это газлайтинг с вашей стороны. Модераторы, примите меры!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
обязательно, как только случится газлайтинг
ВикторияГлавный бухгалтер
- Ты все придумал. ))
Надо кричать: "Санитары, примите меры!"
В очередной раз докапываюсь до названия.
Психологическое насилие – это я слышал.
А вот про психологического насильника – это слышу впервые.
Ну как это? Насиловать психологически?
Овладел женщиной через телефон?
Принудил жертву рассказывать о сексе (через тот же телефон)?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
насилие не только сексуального характера бывает. И не только по отношению к женщине
Про насилие не спорю.
Но вот насильник это в 95% случаев мужчина по определению.
ВикторияГлавный бухгалтер
Чувствую, что феминитивы все-таки очень нужная вещь )
Внимание! В Санкт-Петербурге объявилась банда насильниц!
Они ловят мужчин, кормят их виагрой и делают с ними ужасные вещи по адресу ул. Строителей, дом. 25, кв. 12.
ВикторияГлавный бухгалтер
Зачем их кормить вообще, я не очень поняла?
Ирина
Потому что не так сложно завоевать мужчину, как прокормить его в плену.
Чтоб объект сексуального воздействия был в боеготовности
Джон Вокер
Этот комментарий удален.
Нет
угу, в извращенной форме.
Примерно так:
- Томара Иванна, где зарплата, ёрш твою медь по вконец засоленные помидоры? Я тебя спрашиваю (далее идет неразборчивый мат).