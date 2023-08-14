Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника

Газлайтинг — когда один человек убеждает другого в неадекватности его или её восприятия реальности. Газлайтинг считается психологическим насилием.

Откуда такое название?

Название «газлайтинг» произошло от пьесы «Газовый свет» (англ. Gas light). По сюжету муж убеждает жену, будто бы она сошла с ума. Он ищет спрятанные в доме этажом выше драгоценности так, чтобы жена ничего не заподозрила. Но когда она замечает его внезапные исчезновения, шаги сверху и меркнущие лампы (свет в их квартире угасал, когда муж включал свет наверху), он говорит, что ей всё мерещится.

♦️Красные флаги газлайтинга

Инициатор газлайтинга заставляет жертву сомневаться:

👉 «Ты всё придумал(а), не было такого». Вы твёрдо уверены, что был разговор, договоренность, обещания, а собеседник утверждает обратное

👉 «Это же просто шутка. Ты слишком остро реагируешь». Или нет. От шутки всем смешно, а если ситуация вызывает расстройство, обиду и недоумение, что-то здесь не так

👉 «Ох, он(а) у меня неумёха». Человек постоянно говорит вам и окружающим о ваших мнимых недостатках, расшатывая самооценку

Так появляются сомнения в своей памяти и рассудке, способностях, объективной реальности.

Газлайтинг проявляется не только в романтических отношениях, но также между родственниками, коллегами, родителями и детьми, врачом и пациентом.

С вами всё в порядке, если…

👍Если фраза «ты всё придумала» приводит вас в бешенство.

👍Если вы точно помните, что «такое» было.

👍Если вы чувствуете потребность защитить свои границы.

👍Если вам кажется, что на самом деле всё было иначе .

Страх, растерянность и агрессия в ответ на психологические манипуляции — это нормально. Говорить о вашем психическом здоровье может только компетентный врач-психиатр или психолог.