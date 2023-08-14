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Психология для бухгалтера

Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника

Газлайтинг — когда один человек убеждает другого в неадекватности его или её восприятия реальности. Газлайтинг считается психологическим насилием.
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Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника
фото freepik.com

Откуда такое название?

Название «газлайтинг» произошло от пьесы «Газовый свет» (англ. Gas light). По сюжету муж убеждает жену, будто бы она сошла с ума. Он ищет спрятанные в доме этажом выше драгоценности так, чтобы жена ничего не заподозрила. Но когда она замечает его внезапные исчезновения, шаги сверху и меркнущие лампы (свет в их квартире угасал, когда муж включал свет наверху), он говорит, что ей всё мерещится.

♦️Красные флаги газлайтинга

Инициатор газлайтинга заставляет жертву сомневаться:

👉 «Ты всё придумал(а), не было такого». Вы твёрдо уверены, что был разговор, договоренность, обещания, а собеседник утверждает обратное

👉 «Это же просто шутка. Ты слишком остро реагируешь». Или нет. От шутки всем смешно, а если ситуация вызывает расстройство, обиду и недоумение, что-то здесь не так

👉 «Ох, он(а) у меня неумёха». Человек постоянно говорит вам и окружающим о ваших мнимых недостатках, расшатывая самооценку

Так появляются сомнения в своей памяти и рассудке, способностях, объективной реальности.

Газлайтинг проявляется не только в романтических отношениях, но также между родственниками, коллегами, родителями и детьми, врачом и пациентом.

С вами всё в порядке, если…

👍Если фраза «ты всё придумала» приводит вас в бешенство.

👍Если вы точно помните, что «такое» было.

👍Если вы чувствуете потребность защитить свои границы.

👍Если вам кажется, что на самом деле всё было иначе .

Страх, растерянность и агрессия в ответ на психологические манипуляции — это нормально. Говорить о вашем психическом здоровье может только компетентный врач-психиатр или психолог.

А вы когда-нибудь сталкивались с газлайтингом?

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14 подписчиков

Комментарии

16
  • Логотип Bopohac
    Bopohac 1 час назад

    Джон Вокер

    Каждый сумасшедший:

    приходит в бешенство от фразы «ты всё придумал»,

    точно помнит, что «такое» было,

    чувствует потребность защитить свои границы,

    знает, что на самом деле всё было иначе.

    • Логотип id189457568
      id189457568 1 час назад

      Каждый пятый в мире псих

      Говори со мной потише, возможно я один из них.

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Ну, нет. Это только с бредовыми расстройствами

      • Логотип Bopohac
        Bopohac 1 час назад

        Джон Вокер

        Это газлайтинг с вашей стороны. Модераторы, примите меры!

        • Логотип nlukina
          nlukina 59 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          обязательно,  как только случится газлайтинг

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 58 минут назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

           - Ты все придумал. ))

          Надо кричать: "Санитары, примите меры!"

  • Логотип id189457568
    id189457568 1 час назад

    В очередной раз докапываюсь до названия.

    Психологическое насилие – это я слышал.

    А вот про психологического насильника – это слышу впервые.

    Ну как это? Насиловать психологически?

    Овладел женщиной через телефон?

    Принудил жертву рассказывать о сексе (через тот же телефон)?

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      насилие не только сексуального характера бывает. И не только по отношению к женщине 

      • Логотип id189457568
        id189457568 34 минуты назад

        Про насилие не спорю.

        Но вот насильник это в 95% случаев мужчина по определению.

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 32 минуты назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Чувствую, что феминитивы все-таки очень нужная вещь )

          • Логотип id189457568
            id189457568 28 минут назад

            Внимание! В Санкт-Петербурге объявилась банда насильниц!

            Они ловят мужчин, кормят их виагрой и делают с ними ужасные вещи по адресу ул. Строителей, дом. 25, кв. 12.

            • Логотип VikaV2193
              VikaV2193 24 минуты назад

              ВикторияГлавный бухгалтер

              Зачем их кормить вообще, я не очень поняла?

              • Логотип IriEro
                IriEro 20 минут назад

                Ирина

                Потому что не так сложно завоевать мужчину, как прокормить его в плену.

              • Логотип id189457568
                id189457568 18 минут назад

                Чтоб объект сексуального воздействия был в боеготовности

  • Логотип Bopohac
    Bopohac 1 час назад

    Джон Вокер

    Этот комментарий удален.

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 1 час назад

    Нет

    Овладел женщиной через телефон?

    угу, в извращенной форме.

    • Логотип id189457568
      id189457568 33 минуты назад

      Примерно так:

      - Томара Иванна, где зарплата, ёрш твою медь по вконец засоленные помидоры? Я тебя спрашиваю (далее идет неразборчивый мат).

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