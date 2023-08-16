Болезнь легионеров. Казалось бы, а причем здесь бухгалтеры?

🤔Что общего между дисциплинированным коллективом (например, бухгалтерией), кондиционером и пневмонией? Рассказывает инфекционист DocMed Ирина Саматова.

Правильный ответ: болезнь легионеров, вызываемая легионеллой.

Legionella pneumophilia — эта бактерия оставила след в истории благодаря крупной вспышке заболевания во время съезда Американского легиона в Пенсильвании в 1976 году.

😟 А причем здесь бухгалтерия?

Большинство современных офисных зданий представляют собой помещение закрытого типа, а система кондиционирования и водоснабжения при несоблюдении правил эксплуатации — благоприятная среда для роста легионелл ☝🏻

Колонизируя элементы кондиционеров с каплями аэрозоля при испарении воды, бактерии попадают в верхние дыхательные пути и в течение короткого времени приводят к развитию симптомов.

👩‍💻Чем чаще человек проводит время на работе, тем больше время экспозиции и выше риск заражения!

Для России наиболее характерен подъем заболеваемости летом и ранней осенью.

Легионелла приводит к развитию двух форм заболевания:

1️⃣ легионеллёзная пневмония.

Сопровождается стандартными симптомами пневмонии: лихорадка, озноб, кашель, общая слабость.

Рентгенологически не имеет специфических признаков. Отсутствует положительная динамика на фоне лечения пенициллинами — и это наталкивает врача на мысль о природе пневмонии.

Группы риска по тяжелому течению:

👉 курильщики,

👉 наличие иммунодефицитного состояния,

👉 люди старшей возрастной категории,

👉 страдающие диабетом, ХОБЛ.

2️⃣ лихорадка Понтиак

Чаще самопроходящее состояние, не требующее специфического лечения.

Проявляется лихорадкой с ознобами, головной болью, болями в мышцах, тошнотой и диареей (!).

Что делать? Как бороться с legionella?