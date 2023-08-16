Болезнь легионеров. Казалось бы, а причем здесь бухгалтеры?

Правильный ответ: болезнь легионеров, вызываемая легионеллой.
Legionella pneumophilia — эта бактерия оставила след в истории благодаря крупной вспышке заболевания во время съезда Американского легиона в Пенсильвании в 1976 году.
😟 А причем здесь бухгалтерия?
Большинство современных офисных зданий представляют собой помещение закрытого типа, а система кондиционирования и водоснабжения при несоблюдении правил эксплуатации — благоприятная среда для роста легионелл ☝🏻
Колонизируя элементы кондиционеров с каплями аэрозоля при испарении воды, бактерии попадают в верхние дыхательные пути и в течение короткого времени приводят к развитию симптомов.
👩💻Чем чаще человек проводит время на работе, тем больше время экспозиции и выше риск заражения!
Для России наиболее характерен подъем заболеваемости летом и ранней осенью.
Легионелла приводит к развитию двух форм заболевания:
1️⃣ легионеллёзная пневмония.
Сопровождается стандартными симптомами пневмонии: лихорадка, озноб, кашель, общая слабость.
Рентгенологически не имеет специфических признаков. Отсутствует положительная динамика на фоне лечения пенициллинами — и это наталкивает врача на мысль о природе пневмонии.
Группы риска по тяжелому течению:
👉 курильщики,
👉 наличие иммунодефицитного состояния,
👉 люди старшей возрастной категории,
👉 страдающие диабетом, ХОБЛ.
2️⃣ лихорадка Понтиак
Чаще самопроходящее состояние, не требующее специфического лечения.
Проявляется лихорадкой с ознобами, головной болью, болями в мышцах, тошнотой и диареей (!).
Что делать? Как бороться с legionella?
Соблюдать санитарные правила эксплуатации систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе использовать современные методы обеззараживания и своевременно менять фильтры.
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