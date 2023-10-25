Совы и жаворонки. Что говорит медицина?

Жаворонки🐦
В медицине это называется синдромом фазового опережения сна — циркадное расстройство ритмов сна и бодрствования, при котором время начала сна и пробуждения происходят раньше, чем положено или хотелось бы. При этом качество и продолжительность сна нормальные.
Людям с этим синдромом часто приходится заставлять себя бодрствовать по вечерам, когда хочется лечь, например, в 19:00-20:00. При этом они продолжают просыпаться рано, например, в 3:00-4:00 утра, независимо от того, во сколько легли. Так накапливаются долги по сну и формируется чрезмерная дневная сонливость.
Это состояние не является бессонницей: если человек ляжет спать, когда ему хочется, то качество и продолжительность сна, дневное функционирование будут в норме.
Чаще встречается у пожилых людей.
Лечение
Основной метод лечения — вечерняя терапия ярким светом. Её цель — задержка циркадной фазы, чтобы она лучше соответствовала экологическому свето-тёмному циклу и социальным нормам.
Медикаментозный мелатонин теоретически может задержать циркадную фазу, но это не изучалось систематически. Использование мелатонина или других гипнотических средств для симптома раннего утреннего пробуждения не рекомендуется из-за возможности дневной седации.
Совы🦉
Это синдром отсроченного наступления фаз сна и пробуждения, когда человек испытывает трудности уснуть и проснуться в обычное или желаемое время (циркадная фаза человека задерживается).
Когда приходит время лечь спать по нормам, желание заснуть ещё не возникает, а появляется значительно позже. Когда приходит время вставать (в школу или на работу) — проснуться тяжело. Отсюда формируется недостаточность сна.
Часто в результате могут возникать социальные последствия: хроническое опоздание, отсутствие в школе или на работе, семейные разногласия.
Обычно в выходные отмечается улучшение, потому что получается засыпать и нормально спать, если лечь до правильной точки циркадного ритма, часто в полночь или позже. В этом отличие от бессонницы, когда трудности с засыпанием возникают в любое время ночи.
🥱 Расстройство чаще всего начинается в подростковом или молодом возрасте и часто сопровождается сопутствующей депрессией.
Лечение состоит в первую очередь из поведенческих изменений, направленных на постепенное изменение времени сна и подъёма до графика, который соответствует социальным и профессиональным ограничениям, и избегании плохих привычек сна, которые могут усугубить проблему.
Поведенческие методы:
🔵минимизировать или исключить кофеин, никотин и алкоголь
🔵избегать дневного сна
🔵отказаться от участия в стимулирующей деятельности за два часа до желаемого времени начала сна
🔵сон в выходные дни не должен сильно (более 30 минут) превышать время сна в будние дни
Если это не помогло, то врач может рассмотреть назначение мелатонина и светотерапии.
Комментарии4
не все так просто) Допустим, желание спать у человека возникает, но возможности такой у него нет.
Потому что работа сама себе не сделает.
И никакие мелатонин и светотерапия здесь не помогут.
Владислав Савушкин
Окей. Все мы ненормальные🤔
Как спать так, чтобы не палиться?😀
да, но ими можно попытаться задолбать. :)
тактично умолчав и том, что про время сна и пробуждения это не только деление на "Сов" и "Жаворонков", но и еще многое зависит от того, в какое время года родился человек.
а может быть не умолчали. может быть просто не в курсе. :)
знаю точно, что большая часть "весенних" детей, с приходом зимнего времени года впадает в "спячку". с наоборот с приходом весны картина меняется.
и знаю точно, что большая часть "осенне-зимних" детей в течение года чувствуют себя примерно-ровно
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
еще и время года влияет?😲