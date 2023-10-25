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Медицина

Совы и жаворонки. Что говорит медицина?

Тех, кто поздно встает и поздно ложится, иногда называют «совами» и напротив, «жаворонки» — это «ранние пташки», которые уже в 8-9 часов вечера начинают клевать носом. Рассказывает пользователям «Клерка» невролог DocMed Елена Кислова.
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Совы и жаворонки. Что говорит медицина?
фото freepik.com

Жаворонки🐦

В медицине это называется синдромом фазового опережения сна — циркадное расстройство ритмов сна и бодрствования, при котором время начала сна и пробуждения происходят раньше, чем положено или хотелось бы. При этом качество и продолжительность сна нормальные.

Людям с этим синдромом часто приходится заставлять себя бодрствовать по вечерам, когда хочется лечь, например, в 19:00-20:00. При этом они продолжают просыпаться рано, например, в 3:00-4:00 утра, независимо от того, во сколько легли. Так накапливаются долги по сну и формируется чрезмерная дневная сонливость.

Это состояние не является бессонницей: если человек ляжет спать, когда ему хочется, то качество и продолжительность сна, дневное функционирование будут в норме.

Чаще встречается у пожилых людей.

Лечение

Основной метод лечения — вечерняя терапия ярким светом. Её цель — задержка циркадной фазы, чтобы она лучше соответствовала экологическому свето-тёмному циклу и социальным нормам.

Медикаментозный мелатонин теоретически может задержать циркадную фазу, но это не изучалось систематически. Использование мелатонина или других гипнотических средств для симптома раннего утреннего пробуждения не рекомендуется из-за возможности дневной седации.

Совы🦉

Это синдром отсроченного наступления фаз сна и пробуждения, когда человек испытывает трудности уснуть и проснуться в обычное или желаемое время (циркадная фаза человека задерживается).

Когда приходит время лечь спать по нормам, желание заснуть ещё не возникает, а появляется значительно позже. Когда приходит время вставать (в школу или на работу) — проснуться тяжело. Отсюда формируется недостаточность сна.

Часто в результате могут возникать социальные последствия: хроническое опоздание, отсутствие в школе или на работе, семейные разногласия.

Обычно в выходные отмечается улучшение, потому что получается засыпать и нормально спать, если лечь до правильной точки циркадного ритма, часто в полночь или позже. В этом отличие от бессонницы, когда трудности с засыпанием возникают в любое время ночи.

🥱 Расстройство чаще всего начинается в подростковом или молодом возрасте и часто сопровождается сопутствующей депрессией.

Лечение состоит в первую очередь из поведенческих изменений, направленных на постепенное изменение времени сна и подъёма до графика, который соответствует социальным и профессиональным ограничениям, и избегании плохих привычек сна, которые могут усугубить проблему.

Поведенческие методы:

🔵минимизировать или исключить кофеин, никотин и алкоголь

🔵избегать дневного сна

🔵отказаться от участия в стимулирующей деятельности за два часа до желаемого времени начала сна

🔵сон в выходные дни не должен сильно (более 30 минут) превышать время сна в будние дни

Если это не помогло, то врач может рассмотреть назначение мелатонина и светотерапии.

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18 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип бух2007
    бух2007
    34 минуты назад

    Когда приходит время лечь спать по нормам, желание заснуть ещё не возникает

    не все так просто) Допустим, желание спать у человека возникает, но возможности такой у него нет.

    Потому что работа сама себе не сделает.

    И никакие мелатонин и светотерапия здесь не помогут.

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    26 минут назад

    Владислав Савушкин

    Жаворонки🐦

    В медицине это называется синдромом фазового опережения сна

    Совы🦉

    Это синдром отсроченного наступления фаз сна и пробуждения

    Окей. Все мы ненормальные🤔

    Как спать так, чтобы не палиться?😀

  • Логотип Мирам
    Мирам 15 минут назад

    И никакие мелатонин и светотерапия здесь не помогут.

    да, но ими можно попытаться задолбать. :)

    тактично умолчав и том, что про время сна и пробуждения это не только деление на "Сов" и "Жаворонков", но и еще многое зависит от того, в какое время года родился человек.

    а может быть не умолчали. может быть просто не в курсе. :)

    знаю точно, что большая часть "весенних" детей, с приходом зимнего времени года впадает в "спячку". с наоборот с приходом весны картина меняется.

    и знаю точно, что большая часть "осенне-зимних" детей в течение года чувствуют себя примерно-ровно

    • Логотип nlukina
      nlukina
      12 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      еще и время года влияет?😲

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