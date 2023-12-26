За творчество отвечает правое полушарие, а за числа левое? Бухгалтеры, знаете, как работает наш мозг?

🧠 Часто можно услышать, что числами и техническими сферами занимается левое полушарие мозга, а правое отвечает за творчество. Так ли это, рассказывает нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.

Это миф

Утверждение, что за творчество отвечает только правое полушарие, а значит, люди с «ведущим правым полушарием» — обязательно креативные (рисуют, лепят, играют на трубе), не имеет под собой научных подтверждений.

Уместнее будет говорить не о «человеке с ведущим полушарием», а о конкретном виде творческой деятельности и опыте человека в этой деятельности.

🎸Так, в исследовании при помощи ЭЭГ джазовых музыкантов (гитара) было установлено, что у новичков действительно в некотором роде более активно правое полушарие, а вот джазмены с опытом задействовали больше левое полушарие.

И если новички в большей степени полагались на свои префронтальные отделы мозга (те, что за контроль), то опытные музыканты задействовали заднетеменные отделы — те, что отвечают за долговременную память.

🎻Также уровень креативности у опытных музыкантов был выше, так как они уже в совершенстве владели инструментом и не думали о струнах и о постановке руки/пальцев, а полностью отдавались потоку импровизации.

Мета-анализ 52 исследований с участием 5601 человек тоже не установил однозначной связи творчество = правое полушарие.

Единственный вывод, который на данный момент могут сделать ученые: в творческом процессе однозначно задействованы оба полушария. Ведь одного полета фантазии недостаточно, чтобы творческий процесс реализовался. Без префронтальных отделов, лимбической системы обоих полушарий фантазии так и останутся фантазиями.

У учёных остаётся ещё много вопросов по поводу того, что включает в себя креативность. Как её измерить, учтя все индивидуальные личностные качества человека, его опыт, образование, умение играть/рисовать/писать в одном стиле/инструменте или на нескольких.