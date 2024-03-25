Что делать со стрессом, тревогой и с думскроллингом. Советы бухгалтерам от психологов

Мы поговорили психологами DocMed Ольгой Викторовой и Никитой Прилепским. Они рассказали, как справиться со стрессом, а также рассказали, что делать с думскроллингом.

Мы живём в такое время, когда стрессовых факторов избежать нельзя. Да, они были всегда, но в последнее время их количество (и качество) изменилось не в лучшую сторону. Поэтому «избавиться от стресса», увы, не получится.

Что мы можем сделать?

Не пытайтесь контролировать мышление и эмоции, направляя их на позитив. Признайте свою боль и переживания.

Резко выдохните, вдохните и представьте, что внутри вас есть место для этого. Вы больше, чем эта мысль, тревога или страх. На выдохе отпускайте напряжение.

Отследите свои мысли. Проговорите или запишите каждую мысль, что приходит в голову. Да, они появляются, и они есть у каждого человека — это нормально.

Скорее всего мозг беспокоится обо всем на свете и пытается найти решение всех проблем.

Расширьте фокус внимания. Опишите факты происходящего в реальности, не додумывайте ситуацию. Факты — это то, что объективно существует и произошло. Их гораздо меньше, чем мыслей, верно?

Спросите себя: что подвластно мне, а что нет? Проанализируйте, на что вы можете повлиять, а на что нет. Скажите «да» тому, на что повлиять нельзя. Дышите, как в первом пункте.

Вспомните свой реальный опыт, если он есть. Опыт — не истории других людей о чем-то, а ваша реальная жизнь. О чем говорит ваш реальный опыт?

💔 Не боритесь с самим собой, примите свои переживания и мысли. Отнеситесь к себе с состраданием, как отнеслись бы к самому дорогому человеку на земле. Скажите себе слова любви и поддержки.

У вас всегда есть выбор, что делать с тем, что вы имеете.

Чем опасно постоянное чтение новостей?

Думскроллинг (от англ. doom — гибель, рок, Судный день и scrolling — прокрутка) — привычка читать одну плохую новость за другой.

👨🏻‍🦳 Этот способ совладать с тревогой и страхом выработали еще наши предки: они старались узнать как можно больше о поведении хищников ради выживания. Сейчас если человеку тревожно, он стремится найти подтверждение тому, что всё не так уж плохо, или собрать данные об угрозе.

Чем это опасно?

Привычка залипать в плохих новостях вредит ментальному здоровью — мозг учится рассматривать только негативные варианты развития событий. Активируются когнитивные искажения:

катастрофизация — незначительные события кажутся катастрофами и полными провалами. Например, сотруднику указали на ошибку в отчете, а он решил, что не справляется с работой и его сейчас уволят

чёрно-белое мышление заставляет делить всё происходящее на однозначно хорошее или плохое и не замечать полутонов. Коля получил пятерку на экзамене — он молодец, а вот у меня только четверка, значит, я неудачник

сверхобобщение. Например, человек на вечеринке долго не может ни с кем завести беседу и решает, что он скучный и лучше не ходить на такие мероприятия

Думскроллинг также провоцирует руминации — непрекращающиеся навязчивые мысли. Человек прокручивает в голове негативные события, о которых писали СМИ, даже когда не держит телефон в руках. Это тоже вызывает истощение и не дает решать реальные проблемы.

Как перестать думскроллить?

Установите временной лимит, в который вы просматриваете новости. Допустим, с 9:00 до 9:20 и с 20:00 до 20:15 каждый день. Это поможет оставаться в курсе событий, но избежать негативных последствий думскроллинга. Ограничьте количество источников: выберите 2–5 каналов, от остальных отпишитесь. Переключайтесь.

Отвлечься от новостей помогут майндфулнес-практики:

мысленное сканирование тела — направляйте внимание на различные участки тела, отмечая чувства и реакции, в течение 10–20 минут. Если в голове много других мыслей, не переживайте, просто возвращайтесь к практике

«диффузия мыслей» — представьте, что вы сидите в удобном кресле в большой белой комнате. Перед вами две двери. Ваши тревожные мысли входят в первую дверь, проходят через комнату и выходят во вторую дверь. Просто наблюдайте за ними.

наблюдение за звуком — сосредоточьте свое внимание на любых звуках, которые вы слышите. Сначала концентрируйтесь на одном звуке, а потом постепенно переключайтесь к другому.

🧡 Со временем вы научитесь лучше управлять своим вниманием и вовремя останавливаться, когда тянет полистать ленту.