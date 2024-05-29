Как бухгалтеру худеть эффективно и почему диеты в этом не помогают. Топ бесполезных диет

А вот топ бесполезных диет и идей для похудения
1️⃣Вода с лимоном/ананасом/огурцом
Не поможет похудеть. Пейте, только если вам нравится вкус, а на жиросжигание эти продукты не влияют примерно никак.
2️⃣Экстремальное голодание
Это когда вам предлагают есть меньше 1000, а то и 500 ккал в день. Да, худеть вы будете: терять жидкость, мышцы, жир. Но как надолго вас хватит придерживаться такой диеты? Психологически это невыносимо, откат будет 100%, да еще и с плюсом относительно исходного веса.
😢 Диета с применением паразитов (ленточные черви) 😢
Невероятно, но и такую диету практикуют. Надо ли говорить о последствиях? Повезёт, если инфекция будет в лёгкой форме, но она может быть и в тяжёлой степени, и тогда похудение станет меньшей из ваших проблем.
4️⃣ Никотиновая и любая другая наркотическая диета.
Никотин, кокаин и другие вещества действительно снижают аппетит. К лету похудеете, но какой ценой?
5️⃣ Диуретики (мочегонные)
Похудеете, но за счет воды, а как только отмените препараты и продолжите питаться, как раньше, — все вернется.
6️⃣Метформин
Этот препарат используется для снижения уровня глюкозы в организме при сахарном диабете. Здоровым людям (без диабета) приём метформина не рекомендован, это не волшебная таблетка, а серьёзный препарат с побочными эффектами. Самый частый — диарея. Оно вам надо?
7️⃣ Диета «жуй, но не глотай»
Из названия понятно, что вы жуёте и выплёвываете пищу, тем самым сокращая её потребление. А это прямая дорога к расстройству пищевого поведения.
При желании можно найти еще не один десяток «супер мега средств», но смысл от этого не изменится. Единственный научно доказанный способ похудеть — быть в дефиците калорий. При этом совершенно не обязательно считать калории.
Достаточно увеличить базовую физическую активность и немного сократить порции, которые вы едите.
И самое главное — питаться разнообразно.
Результат при таком подходе может быть не быстрым, но точно будет устойчивым и здоровым ❤️
Комментарии4
Из этой же серии - мой пуделёныш есть только маленькими кусочками. Беру себе в качестве перекуса печеньку, откусываю, обнаруживаю рядом умоляющий взгляд и отдаю другу. И так по кусочку, по кусочку...Так и спасает)
Зато на работе - беда. Сегодня у нас на перекус к чаю черный хлеб с салом...рятуйте, братцы)
А пуделеныш потом страдает от ожирения😀
В интернете нашла спасателя от вкусняшек
Вкуснятинка!
Что-то все перечисленные диеты из разряда "Навреди своему организму"