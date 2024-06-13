Зубная нить Vs ирригатор. Советы врача-пародонтолога бухгалтерам

Вместе с врачом-пародонтологом docdent Мариной Игнатовой разбираемся, как влияют на здоровье ирригатор и зубная нить.

🦠 В полости рта живёт огромное количество разных бактерий, которые могут вызывать воспалительные заболевания.

Большую часть этих бактерий (которые находятся в зубном налёте), можно убрать с помощью зубной щётки. Но есть места, куда щётка не добирается — межзубные промежутки. В них скапливаются остатки пищи и большое количество зубного налёта. Для очистки этих пространств есть много приспособлений, которые помогают сделать процесс эффективнее: межзубные ёршики, зубные нити и всеми известный и популярный ирригатор.

Часто пациенты используют ирригатор вместо обычной зубной нити или межзубных ёршиков, думая, что этот прибор заменит им другие средства гигиены. Ведь в отличие от флоссов и ёршиков, им так легко пользоваться, и это не занимает много времени.

💬 Давайте разберёмся, что такое ирригатор и для чего он нужен.

Ирригатор — это прибор, подающий мощный пульсирующий поток воды, способный выбить крупные частички пищи, застрявшие между зубами или в элементах искусственных конструкций. А вот с удалением зубного налёта ирригатор справляется слабо.

Дело в том, что практически сразу после чистки зубов на зубах начинает образовываться новый налёт. В течение дня слой этого налёта утолщается, сам налёт становится более «липким» и плотным. И для того, чтобы его удалить, необходимо механическое воздействие, налёт невозможно смыть просто струей воды (даже сильной), проще говоря, его нужно потереть. Именно такое механическое воздействие и оказывают зубная нить и межзубные ёршики.

Обязателен ли тогда ирригатор?

Да, если у пациента есть брекеты, импланты, мостовидные протезы и другие конструкции в полости рта, которые тяжело поддаются очистке. Ирригатор легко справится с зацепившейся за брекет или застрявшей между десной и искусственной коронкой пищей.

Так всё-таки, может или нет?

Нет, ирригатор не может заменить зубную нить. Ирригатор не относится к основным средствам гигиены, но этот прибор может значительно облегчить уход за полостью рта многим пациентам ❤️