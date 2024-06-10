Да отцепись ты! Как бухгалтеру защитить себя от опасности и что делать, если клещ все-таки укусил?

Клещи могут переносить:
🦠 клещевой энцефалит — вирусную инфекцию, которая поражает головной и спинной мозг,
🦠 болезнь Лайма (боррелиоз) — бактериальную инфекцию с разными проявлениями (спойлер: очень неприятными),
🦠 и ещё некоторые менее значимые клинически болезни.
От клещевого энцефалита можно защититься с помощью своевременной вакцинации.
Детям старше 1 года и взрослым показаны:
👉🏻 две дозы вакцины от клещевого энцефалита с интервалом 1-7 месяцев (при экстренной схеме минимальный интервал между этими дозами сокращается до 2 недель),
👉🏻 третья — через 9-12 месяцев после второй прививки,
👉🏻 и дальше ревакцинация каждые три года.
*иммунитет формируется через 2 недели после введения второй вакцины
В docdeti и docmed привиться от клещевого энцефалита можно вакциной Клещ-Э-Вак.
Вакцина от боррелиоза разрабатывается, но пока нам не доступна. К счастью, он лечится антибиотиками, поэтому если вас укусил клещ — внимательно следите за самочувствием и симптомами, чтобы при необходимости оперативно обратиться к врачу.
Как снизить риски укуса?
➡️ Клещи не прыгают с деревьев, они заползают на нас снизу. Поэтому ходите по центру дорожек и тропинок, где нет высокой травы, кустов, а ещё — не ложитесь и не садитесь на траву.
➡️ Выбирайте светлую одежду (так клещи виднее) с длинными рукавами и штанинами. Заправляйте футболку в штаны, а штанины — в носки и обувь (долой модный приговор!).
➡️ После прогулки:
тщательно осмотрите себя, одежду, домашних животных, с которым ходили гулять,
сходите в душ и ещё раз осмотрите себя, особенно волосистую часть головы и естественные складки кожи,
постирайте одежду при высокой температуре.
➡️ Не приносите в дом полевые цветы или будьте с ними осторожны.
➡️ Используйте репелленты и обязательно используйте средства защиты для домашних животных. Проконсультируйтесь с ветеринаром перед наступлением сезона.
➡️ Если у вас есть дача, дважды в год проводите акарицидную обработку участка.
Что делать, если клещ всё-таки укусил?
1️⃣ Удалите клеща, как только обнаружили, — это сократит риск заражения.
Как удалять: с помощью нитки, пинцета или клещедёра захватите клеща максимально близко к коже и медленно вытяните. Главное — не оставить в коже его ротовой аппарат. Если не получается вытащить самостоятельно — обратитесь к врачу или в травмпункт.
2️⃣ После снятия клеща очистите место укуса и руки антисептиком или водой с мылом. Смойте клеща в унитаз, сожгите или замотайте плотно в пакет.
3️⃣ Ждите: предпринимать активные действия стоит только при появлении симптомов (лихорадка, недомогание, головные и мышечные боли).
Не нужно
❌ использовать для извлечения клеща лак или масло,
❌сдавать клеща в лабораторию — это неинформативно,
❌экстренно вакцинироваться от клещевого энцефалита (после укуса смысла в этом уже нет),
❌вводить иммуноглобулин (о положительном эффекте не известно, зато известно о не очень хороших побочных эффектах).
Вакцинируйтесь заранее, соблюдайте правила безопасности, и пусть клещи обходят вас стороной ❤️
Комментарии15
лайк за мем про клеща!
Одно непонятно: причем здесь бухгалтер. Вы на бухгалтерию хотите еще и клещей повесить?!
А бухгалтерам клещ кусь не делает?
кто нас только не кусает...
Битва с клещем зачетная!