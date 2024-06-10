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Медицина

Да отцепись ты! Как бухгалтеру защитить себя от опасности и что делать, если клещ все-таки укусил?

Как снизить риски укуса клеща и что делать, если это всё-таки произошло.

Клещи могут переносить:

🦠 клещевой энцефалит — вирусную инфекцию, которая поражает головной и спинной мозг,

🦠 болезнь Лайма (боррелиоз) — бактериальную инфекцию с разными проявлениями (спойлер: очень неприятными),

🦠 и ещё некоторые менее значимые клинически болезни.

От клещевого энцефалита можно защититься с помощью своевременной вакцинации.

Детям старше 1 года и взрослым показаны:

👉🏻 две дозы вакцины от клещевого энцефалита с интервалом 1-7 месяцев (при экстренной схеме минимальный интервал между этими дозами сокращается до 2 недель),

👉🏻 третья — через 9-12 месяцев после второй прививки,

👉🏻 и дальше ревакцинация каждые три года.

*иммунитет формируется через 2 недели после введения второй вакцины

В docdeti и docmed привиться от клещевого энцефалита можно вакциной Клещ-Э-Вак.

Вакцина от боррелиоза разрабатывается, но пока нам не доступна. К счастью, он лечится антибиотиками, поэтому если вас укусил клещ — внимательно следите за самочувствием и симптомами, чтобы при необходимости оперативно обратиться к врачу.

Как снизить риски укуса?

➡️ Клещи не прыгают с деревьев, они заползают на нас снизу. Поэтому ходите по центру дорожек и тропинок, где нет высокой травы, кустов, а ещё — не ложитесь и не садитесь на траву.

➡️ Выбирайте светлую одежду (так клещи виднее) с длинными рукавами и штанинами. Заправляйте футболку в штаны, а штанины — в носки и обувь (долой модный приговор!).

➡️ После прогулки:

  • тщательно осмотрите себя, одежду, домашних животных, с которым ходили гулять,

  • сходите в душ и ещё раз осмотрите себя, особенно волосистую часть головы и естественные складки кожи,

  • постирайте одежду при высокой температуре.

➡️ Не приносите в дом полевые цветы или будьте с ними осторожны.

➡️ Используйте репелленты и обязательно используйте средства защиты для домашних животных. Проконсультируйтесь с ветеринаром перед наступлением сезона.

➡️ Если у вас есть дача, дважды в год проводите акарицидную обработку участка.

Что делать, если клещ всё-таки укусил?

1️⃣ Удалите клеща, как только обнаружили, — это сократит риск заражения.

Как удалять: с помощью нитки, пинцета или клещедёра захватите клеща максимально близко к коже и медленно вытяните. Главное — не оставить в коже его ротовой аппарат. Если не получается вытащить самостоятельно — обратитесь к врачу или в травмпункт.

2️⃣ После снятия клеща очистите место укуса и руки антисептиком или водой с мылом. Смойте клеща в унитаз, сожгите или замотайте плотно в пакет.

3️⃣ Ждите: предпринимать активные действия стоит только при появлении симптомов (лихорадка, недомогание, головные и мышечные боли).

Не нужно

❌ использовать для извлечения клеща лак или масло,

❌сдавать клеща в лабораторию — это неинформативно,

❌экстренно вакцинироваться от клещевого энцефалита (после укуса смысла в этом уже нет),

❌вводить иммуноглобулин (о положительном эффекте не известно, зато известно о не очень хороших побочных эффектах).

Вакцинируйтесь заранее, соблюдайте правила безопасности, и пусть клещи обходят вас стороной ❤️

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