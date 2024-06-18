Сдать экзамены и не сойти с ума. Советы бухгалтерам-родителям

Стремительно приближается период волнений, тревог, ожиданий — период стресса как для выпускников, так и для их родителей. Избежать стресса невозможно, но можно ли извлечь из него пользу? Как — рассказывает бухгалтерам клинический психолог DocDeti Наталья Медведева.

Сначала разделим понятия тревожность, страх и стресс.

⚠️Тревожность — это не короткое волнение только перед самим экзаменом или за несколько дней до него, а продолжительное и очень утомительное состояние, которое повышает напряжение и ухудшает самочувствие

😱 Страх может проявляться, когда школьники:

говорят или вспоминают про экзамен,

решают пробники,

сидят на самом экзамене.

😱 А вот стресс — состояние более продолжительное, но оно точно заканчивается вместе с экзаменом.

И страх, и стресс — естественные реакции, и они не зависят от возраста. Такая мобилизация даже необходима для организма: так мозг будет работать на пике своих возможностей, быстро анализировать и решать. Мозг в расслаблении работает намного медленнее.

Но не все умеют «приручать» стресс. И тогда кажется, что мозг полностью отключился и голова как будто «не работает».

Реакция на стресс зависит от двух факторов:

внутренних — это физиологические особенности (нервная система)

внешних — приобретённый опыт проживания стресса

‼️‼️ Как школьник справится со стрессом, зависит не столько от психики, сколько от восприятия и отношения к экзамену.

Можно расстроиться, что не достиг желаемого, а можно испугаться реакции близкого окружения (родителей, учителей, репетиторов).

Родители могут выражать свое недовольство не только словами, но и молчанием, и даже взглядом. А если такая реакция на оценки была и раньше, ребёнок может иметь проблемы с самооценкой и безболезненно воспринимать себя только с успешными результатами, а с невысокими баллами впадать в истерику.

В школе ребятам часто транслируется, что от экзаменов зависит вся дальнейшая жизнь, чтобы замотивировать их на лучшие академические результаты. Но работает это с точностью до наоборот: мотивация растворяется, страх и тревога повышаются.

Что тогда делать?

❌не стоит давить и запугивать ребят: выпускники сами очень хорошо понимают, как для них важны поступление и высокие баллы. Но частое повторение отрицательных последствий только увеличивает нагрузку на хрупкую психику.

✅аккуратно выбирайте слова и выражения (и даже шутки!),

✅проведите ребятам репетицию экзаменов — это не только написание пробников, но и примерка всех условий: от другой школы до прохода через рамку. Часть возможностей получить хороший результат на экзамене ребята теряют из-за отсутствия психологической готовности к такой сложной для них процедуре,

✅проговорите с ребёнком, что низкий балл или проваленный экзамен — не конец света. Обсудите возможные варианты развития событий в спокойной обстановке. Дайте ребёнку почувствовать ваше принятие и поддержку при любом результате. Детям важно знать, что выход есть всегда, а родители будут рядом и помогут,

✅поговорите заранее о реакции тела на стресс, напомните, что важно сесть по возможности удобно, не забывать пить воду, выходить в туалет, что можно просто потянуться или размять плечи,

✅расскажите про дыхание для снижения стресса «4-7-8»: на четыре счёта вдыхаем, на «семь» задерживаем дыхание, а на «восемь» выдыхаем. Особенно актуально это сделать перед чтением задания на экзамене: мозг немного успокоится и будет лучше воспринимать информацию.

И не забывайте:

🔘не следует менять режим дня в период подготовки к экзаменам, постарайтесь сохранить привычный ритм сна и бодрствования,

🔘продолжительный сон очень важен,

🔘чередуйте умственные занятия с физкульт-паузами,

🔘обратите внимание на режим питания,

🔘чаще хвалите ребёнка.

Верим, что у вас всё получится (в том числе — принять любой результат экзамена и жить дальше) 👨‍❤️‍💋‍👨