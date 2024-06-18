Сдать экзамены и не сойти с ума. Советы бухгалтерам-родителям

Сначала разделим понятия тревожность, страх и стресс.
⚠️Тревожность — это не короткое волнение только перед самим экзаменом или за несколько дней до него, а продолжительное и очень утомительное состояние, которое повышает напряжение и ухудшает самочувствие
😱 Страх может проявляться, когда школьники:
говорят или вспоминают про экзамен,
решают пробники,
сидят на самом экзамене.
😱 А вот стресс — состояние более продолжительное, но оно точно заканчивается вместе с экзаменом.
И страх, и стресс — естественные реакции, и они не зависят от возраста. Такая мобилизация даже необходима для организма: так мозг будет работать на пике своих возможностей, быстро анализировать и решать. Мозг в расслаблении работает намного медленнее.
Но не все умеют «приручать» стресс. И тогда кажется, что мозг полностью отключился и голова как будто «не работает».
Реакция на стресс зависит от двух факторов:
внутренних — это физиологические особенности (нервная система)
внешних — приобретённый опыт проживания стресса
‼️‼️ Как школьник справится со стрессом, зависит не столько от психики, сколько от восприятия и отношения к экзамену.
Можно расстроиться, что не достиг желаемого, а можно испугаться реакции близкого окружения (родителей, учителей, репетиторов).
Родители могут выражать свое недовольство не только словами, но и молчанием, и даже взглядом. А если такая реакция на оценки была и раньше, ребёнок может иметь проблемы с самооценкой и безболезненно воспринимать себя только с успешными результатами, а с невысокими баллами впадать в истерику.
В школе ребятам часто транслируется, что от экзаменов зависит вся дальнейшая жизнь, чтобы замотивировать их на лучшие академические результаты. Но работает это с точностью до наоборот: мотивация растворяется, страх и тревога повышаются.
Что тогда делать?
❌не стоит давить и запугивать ребят: выпускники сами очень хорошо понимают, как для них важны поступление и высокие баллы. Но частое повторение отрицательных последствий только увеличивает нагрузку на хрупкую психику.
✅аккуратно выбирайте слова и выражения (и даже шутки!),
✅проведите ребятам репетицию экзаменов — это не только написание пробников, но и примерка всех условий: от другой школы до прохода через рамку. Часть возможностей получить хороший результат на экзамене ребята теряют из-за отсутствия психологической готовности к такой сложной для них процедуре,
✅проговорите с ребёнком, что низкий балл или проваленный экзамен — не конец света. Обсудите возможные варианты развития событий в спокойной обстановке. Дайте ребёнку почувствовать ваше принятие и поддержку при любом результате. Детям важно знать, что выход есть всегда, а родители будут рядом и помогут,
✅поговорите заранее о реакции тела на стресс, напомните, что важно сесть по возможности удобно, не забывать пить воду, выходить в туалет, что можно просто потянуться или размять плечи,
✅расскажите про дыхание для снижения стресса «4-7-8»: на четыре счёта вдыхаем, на «семь» задерживаем дыхание, а на «восемь» выдыхаем. Особенно актуально это сделать перед чтением задания на экзамене: мозг немного успокоится и будет лучше воспринимать информацию.
И не забывайте:
🔘не следует менять режим дня в период подготовки к экзаменам, постарайтесь сохранить привычный ритм сна и бодрствования,
🔘продолжительный сон очень важен,
🔘чередуйте умственные занятия с физкульт-паузами,
🔘обратите внимание на режим питания,
🔘чаще хвалите ребёнка.
Верим, что у вас всё получится (в том числе — принять любой результат экзамена и жить дальше) 👨❤️💋👨
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