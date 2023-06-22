Как взаимодействуют юрист и главный бухгалтер. Интересные случаи из практики

У большинства из нас в практике наступал тот момент, когда неэффективное взаимодействие разных отделов в бизнесе, а в иных случаях и их прямая конфронтация, приводили к весьма печальным последствиям. Случаи из практики.

Здравствуйте, коллеги и посетители. У большинства из нас в практике наступал тот момент, когда неэффективное взаимодействие разных отделов в бизнесе, а в иных случаях и их прямая конфронтация, приводили к весьма печальным последствиям.

Вспоминается один забавный случай, когда в Управляющей Компании начинающий юрист, получив задание от генерального директора на взыскание «дебиторки» собственников и нанимателей-должников, изготовил порядка сотни заявлений на выдачу судебных приказов, рассчитав при этом гос.пошлину, как за подачу в суд искового заявления имущественного характера. Естественно, когда это «всплыло» возмущению и гневу главного бухгалтера не было предела, а юноша покинул стройные ряды сотрудников предприятия. Хотя, по моему глубокому убеждению, львиная доля вины здесь на начальнике юр.отдела.

Лично у меня из опыта была ситуация, когда я сопровождал деятельность одной фирмы, в котором главным бухгалтером трудилась женщина постарше меня, естественно считавшая, что молодой юрист (уже наверное 5-й по счету за период ее деятельности) ничего конструктивного привнести не сможет.

В принципе, так и было наверное недели три-четыре. В ходе совещаний по тому, или иному вопросу с руководством с ее стороны было мнение о том, что договор с контрагентом необходимо заключать. На аргументы о том, что в таком виде, как договор представлен на данный момент, заключать его чревато юридически значимыми последствиями, возникали тезисы, что мол может ничего и не будет.

В один из моментов мной было решено прекратить бессмысленные препирательства. Вместо этого приводились контраргументы с приведением аналогичных случаев из судебной практики.

Естественно, что у нас в государстве нет прецедентной практики, как например в США. Поэтому наряду с судебной практикой приводились наиболее возможные варианты развития событий, которые всё же предполагали тот, или иной имущественный урон предприятию.

Нельзя сказать, что ситуация прямо тут же в корне поменялась, но со временем это должностное лицо перестало выделять мне по 5 минут для обсуждения договора, ссылаясь при этом на свою непомерную занятость. Мы долго могли обсуждать тот, или иной вопрос, иногда достигали взаимопонимания и с готовым решением выдвигались к ген. директору, в других случаях полемика нарастала и к «высокому» начальству шли каждый со своим мнением.

На мой взгляд идеальные ситуации с исключительным взаимопониманием и взаимодействием между структурными подразделениями предприятия настолько редки, что скорее всего хватит пальцев на руках, для того чтобы такие случаи посчитать.

Но все же на мой взгляд, основным преимуществом в данной ситуации является формализация правила согласования как регламента договорной работы в организации. Вышеобозначенный документ должен подробно повествовать об этапах проверки договора, определять ответственность и полномочия работников, которые участвуют в процессе согласования в зависимости от цены сделки и вида договора.

Разработка, внедрение и контроль за исполнением этого документа позволить существенно снизить риск и минимизировать потери организации.

На этом, в принципе можно и закончить. Всех, кого интересуют и другие правовые вопросы, могут обратиться ко мне. Всего хорошего.