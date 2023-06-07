Сертификация товаров для маркетплейса. Что такое отказное письмо? Где его взять?

Для многих предпринимателей, ИП или самозанятые, у которых в планах открыть интернет-магазин на Ozon, или Wildberries встает вопрос о разрешительных документах. Одним из таких документов является отказное письмо. На продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации, оформляют отказные (разъяснительные) письма. Что такое отказное письмо?

Что такое отказное письмо?

Разъяснительное или отказное письмо для Озон или Вайлдберриз (Wildberries) это документ, который дает официальное разъяснение, о том, что на продукт не нужны сертификаты или декларации.

Кто может получать отказные письма? Сколько оформляют по времени? Сколько стоит отказное письмо?

Разъяснительное письмо могут приобрести Самозанятые, Индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные в России.

Стоимость отказного письма для маркетплейса( Вайлдберриз, Озон) — 3 500 руб.

В течении 2-3-х часов оформляют отказное письмо для маркетплейса (Вайлдберриз, Wildberries, Ozon), для ИП и самозанятых.

Какие категории товара включает? Нужны ли испытания?

В этот документ можно включать товар любой категории, так как проведение испытаний продукции для оформления отказных писем не требуется, но при условии, что держателем будет только одна организация.

На какую продукцию можно сделать отказное письмо?

Перечень категорий для отказного письма для Озон (цифры — это обозначение кода ТН ВЭД категории товара):

Бижутерия взрослая: бусы; браслеты; серьги; наборы; кольца; подвески из искусственных камней и экокожи; изделия из искусственного жемчуга: 7117 90 000. Канцтовары взрослые: блокноты; календари; тетради; ежедневники и еженедельники; книги; ручки; фломастеры; карандаши; пеналы; канцелярские наборы с декоративными элементами (включая офисную бумагу): 3926 10 000. Галантерейные изделия взрослые: заколки; резинки; ободки; невидимки; шпильки; аксессуары для волос с пластмассовыми и металлическими элементами: 9615 90 000. Галантерейные продукты детские: банты; резинки для волос; ободки: 9615 90 000. Спортивные товары и спортинвентарь для взрослых: тюбинг; коврики; резинки для фитнеса; бандажи; тренажеры для ног; лыжи; резиновые эспандеры; скакалки; крепления лыжные, палки лыжные; коньки; роликовые коньки; велосипеды; самокаты; велоаксессуары: 9506 91 900. Замок велосипедный: 8301 00 000. Запчасти для велосипеда: Ручки на руль велосипеда, грипсы, Флягодержатель, чехлы на сиденье, Держатель на раму и руль велосипеда, Велосипедный фонарь: 8714 99 900. Автомобильные аксессуары: дворники автомобильные; дефлекторы окон/капота; подлокотники; каркасные шторки; коврики для салона авто; щетки для чистки авто и др.: 9603 50 000. Автоподушка (текстиль): 9404 90 000. Чехлы сидений грузовых авто: 4202 92 900. Автошторы: 6303 99 900. Магнитные рамки для номеров: 8519 00 000; Накладки на ремни безопасности автомобиля: 8708 21 900. Товары для животных: Лотки, Туалеты: 3926 90 970. Щетки, фурминаторы: 9603 90 910.

Перчатки для вычески шерсти: 6116 90 000. Миски: 3926 90 970. Домики, лежаки: 9404 90 900. Когтеточки: 5609 00 000. Ножницы для грумеров (сталь): 8212 00 000; Ошейники, поводки, шлейки,

для животных, код ТН ВЭД ЕАЭС: 4201 00 000. Товары для летнего сезона: Зонты для пляжа: 3926 90 970. Приспособления для плавания (надувные манжеты, надеваемые на руки): 9603 90 910. Пляжные коврики не тканевые: 9603 90 910. Надувные круги для плавания (для взрослых). Подводный инвентарь (очки для плавания, трубки, ласты): 6116 90 000. Солнцезащитные очки: 9004 10 990. Мангал неэлектрический: 7321 10 000. Уголь древесный: 4402 00 000. Часы наручные, настенные, настольные, напольные (не подключаемые к электросети): 9102 90 000. Швейная фурнитура: нитки; иголки; пряжа; застежки; пуговицы; кнопки; петли; крючки: 5401 00 000. Зонты механические: 6601 00 000. Пиломатериалы; доска обрезная и другие погонажные изделия: 4409 00 000. Крепежные изделия и метизы: болты; гайки; шайбы; гвозди; саморезы; кронштейн: 7318 00 000. Аксессуары и держатели для телефона и планшета пластиковые и силиконовые: держатель для планшета; подставки под ноутбук; чехлы (силиконовые); защитные стекла: 8517 18 000. Слесарные инструменты: молотки; отвертки; плоскогубцы; пассатижи; гаечные ключи: 8203 00 000. Ручка оконная с замком: 8302 41 500. Принадлежности столовые и кухонные деревянные, в том числе с металлическими элементами: держатели для полотенец; держатели для специй; разделочные доски; лопатки: 4419 00 000. Предметы интерьера — декоративные изделия: фоторамки; картины; вазы; постеры; багеты; кашпо; статуэтки; искусственные цветы, акриловая смола для декора: 8306 00 000. Зеркало (без подсветки): 7009 00 000. Двери входные и межкомнатные: 4418 20 800. Садовый инвентарь и ручной инструмент (дерево и железо): лопаты; мотыги; грабли: 8201 90 000. Дождеватель садовый: 8424 49 100. Шланги поливочные из поливинилхлорида: 3917 32 000. Этикетки, Наклейки, в том числе самоклеющиеся, не имеющие прямого контакта с продуктами: 4821 00 000. Маски для сна: 6217 10 000. Парики, шиньоны: 6704 20 000. Массажеры в том числе роликовые для головы и лица, (не подключаемые к электросети), код ТН ВЭД ЕАЭС: 9019 00 000. Инструменты для маникюра: ножницы для ногтей и кутикулы; кусачки для кутикулы; пилки: 8203 00 000. Аксессуары для макияжа: кисти, спонжи, код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304 99 000. Гранитные и мраморные плиты: 6802 919 000. Товары для новогодних и рождественских праздников (шары, мишура, фигуры декоративные, банты): 9505 10 000 0. Свечи восковые не ароматизированные (воск для изготовления свечей, фитиль для свечей, форма для изготовления свечей): 3406 00 000. Одноразовые электронные сигареты без активных электронных элементов: 8543 40 900. Тату машинка напряжением до 50 Воль: 8543 70 900. Беспроводная аккумуляторная компьютерная мышь, напряжение до 50 Вольт: 8471 60 700. Карнавальные новогодние костюмы для взрослых: 6211 49 900; Настольные игры для взрослых: 9504 00 000. Изделия (поделки) из дерева: 4421 00 000. Рыболовные товары: технопланктон, силиконовая кукуруза, пеллетс, флэт метод, удочки, снасти: 9507 00 000. Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов (браслеты; серьги; наборы; кольца; подвески, кулоны): 7113 00 000. Банные принадлежности и аксесуары для бани: веник: 9603 10 000. Туристический инвентарь: Перчатки туристические, спортивные, тактические: 9506 91 900. Спальник туристический, спортивный: 9506 91 900.

Порядок оформления отказного письма, какие нужны документы?

Выбираете позиции из перечня категории товаров из списка - номера позиций и присылаете свои реквизиты. Мы высылаем макет для проверки данных (информации о продукции и реквизитов). 3. Оплата. 4. Получение документа, отправка оригинала курьером за наш счёт.

Помните, что в любой момент и сам маркетплейс, и клиенты могут спросить у вас разрешительный документ. И если его во время не оформить то это может быть чревато не только штрафами от маркетплейса (блокировкой личного кабинета), но и штрафом от Роспотребнадзора!