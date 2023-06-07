Значок «Оригинальный товар». Как его получить для маркетплейсов?

Маркетплейс (Wildberries, Ozon) на своих площадках могут повысить рейтинг своих клиентов основными значками.

Качество товара (качество подтверждено)

Оригинальный товар

Чтобы их не путать, давайте разберём, что означают эти значки на маркетплейсах.

Качество товара

Для того чтобы получить значок «Качество товара (качество подтверждено)» достаточно предоставить документ, подтверждающий качество продукции: сертификат или декларация в зависимости от вида продукции.

Но!…

Если ваша продукция не подлежит обязательной сертификации, и Вы имеете только отказное письмо в качестве разрешительного документа на эту продукцию, то данный значок Вам маркетплейсы не смогут присвоить.

Оригинальный товар

Получение значка «Оригинальный товар» не имеет отношения к подтверждению качества продукции. Этот значок присваивают в других случаях.

В каких же случаях присваивается этот значок? Какие документы будут нужны?

Ниже информация, которую мы получили от службы поддержки одного из маркеплейсов:

"Нужно предоставить документ закупки товара, что закупка была у официального представителя.

Всё зависит от того, как вы приобретали товары:

1) Подтверждение, что вы купили товар у владельца или официального представителя бренда:

договор с продавцом:

а) если это правообладатель иностранного бренда - договор со всеми приложениями и документами, подтверждающими переход права собственности на товар к вам;

б) если это компания-поставщик - полный пакет документов, подтверждающих цепочку поставок от иностранного правообладателя до вас.

подтверждение ТН ВЭД товаров - подойдёт таможенная декларация, другие документы с указанным кодом или официальное письмо от вашей компании;

свидетельство на товарный знак правообладателя или номер товарного знака и наименование правообладателя — данные можно запросить у поставщика.

2) Подтверждение перехода права собственности. Проверьте в договоре с поставщиком, в какой момент переходит право собственности на товар. От этого зависит комплект документов, который мы требуем:

а) При переходе права собственности в момент передачи товара:

товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД-1);

акт приёма-передачи;

коносамент — документ, который выдаёт перевозчик груза получателю;

инвойс (счёт-фактура) — если в инвойсе не будет обозначено, что вы уже оплатили товар, можем запросить дополнительно платёжное поручение;

международная транспортная накладная (CMR);

авианакладная;

транспортная ж/д накладная и т.д.

б) При переходе права собственности в момент оплаты товара:

платёжный документ или выписка по счёту;

квитанция об оплате;

счёт с платёжным поручением и т.д."

Как можно видеть, список приличный и получить значок «Оригинальный товар» не так то просто.