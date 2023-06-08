Часто собираясь на пикник с друзьями или отправляясь в путешествие, мы обязательно берем эти атрибуты (сумка, рюкзак, чемодан) А нужно ли это все сертифицировать? Рассказываем!

Сертификация сумок и рюкзаков. Что оформлять декларацию или сертификат соответствия?

Сертификация сумок и рюкзаков- это процедура подтверждения соответствия оценки качества и безопасности товаров. Она применяется для взрослой и детской кожгалантерейной и текстильно-галантерейной продукции, для продажи на маркетплейсе (вайлдберриз, озон).

Какие существуют виды кожгалантерейной и текстильно-галантерейной продукции?

Существует классификация. Кожгалантерея: сумки (дорожные, багажные, спортивные, хозяйственные, косметические) сумки шоперы, чемоданы, кейсы, портфели, рюкзаки, ранцы, визитницы, кредитницы, кошельки, портмоне, папки.

Отдельно идут… Скатерти, шторы.

По каким регламентам оформляю сертификат на сумки?

Существует два технических регламента по легкой промышленности

Основные регламенты:

сумки и портфели для детей — ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков».

Сумки и чемоданы для взрослых — ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

Что оформляют на сумки декларацию или сертификат соответствия?

Согласно техническим регламентам на сумки и любую кожгалантерею оформляют декларацию соответствия.

Есть ли разница в декларировании сумок из разного материала?

Не важно из какого материала товар: из натуральной кожи, кожзама или не тканных материалов. Все составы оформляют в один документ.

Сколько всего будет деклараций?

Достаточно получить одну декларацию на все группы товаров (сумки, рюкзаки, чемоданы, портфели, ранцы, саквояжи, ключницы, визитницы, кредитницы, футляры, чехлы, кошельки и т.д), так как вся это продукция относиться к группе Изделия кожгалантерейные.

Есть ли разница в оформлении декларации для импортеров и производителей?

Нет никакой разницы.

Кто может получать декларации на сумки? Сколько оформляют по времени? Сколько стоит декларация?

Данный документ предоставляют для ИП и ООО и организации, в том числе собственного производства, которые зарегистрированы в России. Самозанятые не могут получать данный документ.

Стоимость декларации на сумки для маркетплейса (Вайлдберриз, Озон Wildberries, Ozon) —11 500 руб.

В течении 1-недели оформляют декларацию на сумки для маркетплейса (Вайлдберриз, Wildberries, Ozon), для ИП и ООО.

Нужна ли сертификация сумок для продажи на маркетплейсе Вайлдберриз и Озон( Ozon)?

Товары, которые реализуются на маркетплейсах, также подпадают под действие технических регламентов. Кожгалантерейные изделия ( сумки, кошельки, рюкзаки) под действие ТР ТС 017/2011, для детей — под действие ТР ТС 007/2011. Другими словами сертификация Кожгалантерейные изделия (сумки, кошельки, рюкзаки) для продажи на маркетплейсе обязательна и необходима.

Порядок оформления сертификации сумок и рюкзаков, какие нужны документы?

Учредительные документы;

описание продукции (слои, виды);

Какая ответственность и штрафы за отсутствие декларации?

Помните, что в любой момент и сам маркетплейс, и клиенты могут спросить у вас разрешительный документ. И если его во время не оформить то это может быть чревато не только штрафами от маркетплейса (блокировкой личного кабинета, приостановки деятельности предприятия с конфискацией партии товара), но и штрафом от Роспотребнадзора!