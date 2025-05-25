В Оренбурге ювелирный магазин на ровном месте получил штраф в 700 тысяч рублей за противодействие проверке.
"Отрицание"
Начиналось все обыденно - в конце ноября 2024 года Федеральная пробирная палата инициировала плановую проверку в отношении ООО "Александрит" (сеть магазинов "Изумруд") и направила в адрес организации запрос документов в рамках проверки.
В ответ организация снялась со специального учета и сообщила, что не состоит на специальном учете и не ведет деятельности в сфере оборота драгоценных металлов, а значит неподнадзорна палате. Видимо, так руководство компании решило уклонится от проверки, посчитав, что не обязаны предоставлять документы.
«Торг»
Проверяющие восприняли письмо спокойно и направили письмо в котором сообщили, что несмотря на снятие с учета на момент проверки - палата проверяет деятельность организации за период, когда организация вела такую деятельность и требования предоставить документы законны и обоснованы и снова предложили до 11.12.2024 года представить копии документов, необходимых для достижения целей проверки
В указанный срок организация ничего не предоставила. При этом 19.12.2024 года часть документов связанных с 115-ФЗ с опозданием на неделю все же направили в адрес проверяющих. При этом, бОльшая часть документов, начиная со штатного расписания, копии документов о назначении и обучении СДЛ, копии договоров и актов сверок с контрагентами и т. д. так и не была предоставлена.
«Принятие»
27.01.2025 года на адрес электронной почты пробирной палаты написала директор организации, которая сообщила, что на момент проведения проверки она находилась на лечении в Москве, что у компании уволились прежние работники и была утрачена база данных. Но документов из лечебного учреждения не предоставила. Директор признала вину и попросила принять во внимание ее доводы, впрочем на суде от своих слов отказалась.
«Суд»
Суд просьбам директора не внял. Действия ООО "Александрит" квалифицированы по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ как воспрепятствование проведению надзорным органом проверки в целях ПОД/ФТ и наложил на организацию штраф в размере 700 тыс руб.
Я не понял мотивов поведения сотрудников компании и директора. Обычно штрафы по этой статье налагают на "уклонистов от проверок", когда компания не получает почту или "брошена" ее руководством. Но в этом случае компания выходила на связь и даже отвечала.
Зачем было так снятием со спецучета, пытаться уклоняться от проверки (хотя практика давно сложилась, что снятие с учета проверку никак не останавливает, а напротив лишь настроит ФПП против проверяемого) непонятно. Попытка пустится "в бега" в больничную палату и пытаться это использовать как аргумент против штрафа тоже не выдерживает критики - заменить штраф в таких обстоятельствах - нереально.
Ну нет у компании документов, ну так и напишите - документы не могут быть предоставлены, потому что отсутствуют. Вот просто их нет. Мы нарушаем и признаем. Этого достаточно, чтобы сделать вывод, что компания нарушает закон, получит свой штраф в 200 тыс. и будет дальше жить спокойно.
В общем, главный враг ювелира - это не государство, а он сам. Список документов, которые затребовала ФПП при проверке прикреплен к посту и типичен для таких проверок.
Документы
Любителям читать первоисточник - гуглите Постановление Дзержинского районного суда города Оренбурга от 01.04.2025 N 5-41/2025
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