В Оренбурге ювелирный магазин «на ровном месте» получил штраф в 700 тысяч рублей за противодействие проверке

«Суд»

Суд просьбам директора не внял. Действия ООО "Александрит" квалифицированы по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ как воспрепятствование проведению надзорным органом проверки в целях ПОД/ФТ и наложил на организацию штраф в размере 700 тыс руб.

Я не понял мотивов поведения сотрудников компании и директора. Обычно штрафы по этой статье налагают на "уклонистов от проверок", когда компания не получает почту или "брошена" ее руководством. Но в этом случае компания выходила на связь и даже отвечала.

Зачем было так снятием со спецучета, пытаться уклоняться от проверки (хотя практика давно сложилась, что снятие с учета проверку никак не останавливает, а напротив лишь настроит ФПП против проверяемого) непонятно. Попытка пустится "в бега" в больничную палату и пытаться это использовать как аргумент против штрафа тоже не выдерживает критики - заменить штраф в таких обстоятельствах - нереально.

Ну нет у компании документов, ну так и напишите - документы не могут быть предоставлены, потому что отсутствуют. Вот просто их нет. Мы нарушаем и признаем. Этого достаточно, чтобы сделать вывод, что компания нарушает закон, получит свой штраф в 200 тыс. и будет дальше жить спокойно.

В общем, главный враг ювелира - это не государство, а он сам. Список документов, которые затребовала ФПП при проверке прикреплен к посту и типичен для таких проверок.