Ломбардам запретят начислять неустойку по долгам умерших заемщиков

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает профессиональным кредиторам, в т. ч. ломбардам начислять неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков возврата займа и уплате процентов по договору потребительского кредита (займа) в случае смерти заемщика.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам и другим профессиональным кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за нарушение сроков возврата займа и уплате процентов по договору потребительского кредита (займа) в случае смерти заемщика.

Начисление процентов за пользование займом при этом не приостанавливается.

Мораторий будет установлен с момента смерти заемщика до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии с положениями пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" максимальный размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и уплате процентов не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности, если на сумму потребительского займа проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора потребительского займа проценты на сумму займа за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет распространяться как на договоры подписанные после вступления в силу, так и по действующим договорам на дату вступления.

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/532254-8