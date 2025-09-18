Минфин анонсировал ограничение вывоза золота слитками массой 100 грамм
Вывоз физлицами золота в слитках могут ограничить массой 100 грамм, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее предполагалось, что ограничение будет по стоимости - эквивалент $10 тысяч - по аналогии с наличной иностранной валютой.
«Нет, там будут граммы, — заявил Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума. — Там будет 100 грамм».
Это касается именно золота в слитках, подчеркнул он. Для украшений действует другое регулирование.
«Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести в правительство, чтобы правительство внесло в администрацию, — сказал Моисеев. — В рамках поручения, которое у нас есть, срок реализации - в этом году».
«Золото сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное, — объяснял ранее Моисеев необходимость ограничить вывоз драгметалла. — Второе: когда президент вводил ограничения по безналичным переводам и по вывозу наличных денег, имелось в виду, безусловно, ограничение, в том числе контроль за оттоком капитала в условиях санкционного давления. И мы видим, что отток капитала в том числе идет сейчас через золото».
