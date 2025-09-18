Минфин анонсировал ограничение вывоза золота слитками массой 100 грамм

Вывоз физлицами золота в слитках могут ограничить массой 100 грамм, сообщил журналстам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее предполагалось, что ограничение будет по стоимости - эквивалент $10 тысяч - по аналогии с наличной иностранной валютой.

«Нет, там будут граммы, — заявил Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума. — Там будет 100 грамм».

Это касается именно золота в слитках, подчеркнул он. Для украшений действует другое регулирование.

«Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести в правительство, чтобы правительство внесло в администрацию, — сказал Моисеев. — В рамках поручения, которое у нас есть, срок реализации - в этом году».