Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей

Мотивация и дисциплина одновременно и дополняют друг друга и конкурируют между собой. Но что же, все таки, эффективнее? Как бы нам не хотелось верить в силу мотивации, дисциплина одерживает верх в этом вопросе.
⚠ Заметьте, сейчас мы говорим именно об эффективности.
В чём разница
Мотивация, в общих чертах, основывается на предположении, что для выполнения и завершения задачи необходимо определенное эмоциональное состояние.
Все, кто хоть раз начинал худеть и приводить тело в порядок — вспомните Ваше воодушевление, которое Вы испытывали, глядя на чужие фото «до» и «после».
Дисциплина же в этом плане более сурова. Она работает только с конкретными мыслями и никогда не «смешивает» работу и эмоции.
К сожалению, мотивация — своего рода «ловушка». Когда мы сильно замотивированы, нам кажется, что это состояние будет с нами всегда. Но вы же понимаете, что невозможно держать эмоции на одном уровне, они слишком сильно привязаны к тому, что происходит в нашей жизни.
Если пути достижения цели разделить на простой и сложный, то мотивация — это более простой путь.
А вот для «выращивания» дисциплины нужно действительно работать. Мы не рождаемся сверхдисциплинированными людьми. Это нужно в себе воспитывать. Но, если у Вас получится — бонусы будут очень и очень приятными.
Более того, когда дисциплина становится устойчивой привычкой, чувства и эмоции, вдохновение и мотивация начинают подчиняться дисциплине (вот мы и дошли до взаимосвязи).
Я считаю, что именно дисциплина делает человека счастливым, свободным и успешным.
А как же мотивация? — спросите вы. Она совсем не нужна?
Конечно нужна! Просто у нее должно быть определенное место в Вашей жизни.
Мотивация — это прекрасное дополнение к дисциплине.
Именно мотивация обычно дает нам силы начать движение к достижению цели. Но, как Вы понимаете, этого не достаточно. И тогда «на помощь» приходит дисциплина и помогает довести начатое до конца.
Так что будьте дисциплинированы, время от времени вспоминая о мотивации и у вас обязательно все получится!
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