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Наталья Сорочик
Психология для бухгалтера

Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей

📢«Повышайте уровень мотивации!» — кричат нам чуть ли не из каждого утюга. И, казалось бы, все логично. На какое-то действие себя нужно мотивировать. Но, давайте посмотрим чуть шире. Что так же немаловажно при выполнении важных дел? Конечно дисциплина.
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Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей

Мотивация и дисциплина одновременно и дополняют друг друга и конкурируют между собой. Но что же, все таки, эффективнее? Как бы нам не хотелось верить в силу мотивации, дисциплина одерживает верх в этом вопросе.

Заметьте, сейчас мы говорим именно об эффективности.

В чём разница

Мотивация, в общих чертах, основывается на предположении, что для выполнения и завершения задачи необходимо определенное эмоциональное состояние.

Все, кто хоть раз начинал худеть и приводить тело в порядок — вспомните Ваше воодушевление, которое Вы испытывали, глядя на чужие фото «до» и «после».

Дисциплина же в этом плане более сурова. Она работает только с конкретными мыслями и никогда не «смешивает» работу и эмоции.

К сожалению, мотивация — своего рода «ловушка». Когда мы сильно замотивированы, нам кажется, что это состояние будет с нами всегда. Но вы же понимаете, что невозможно держать эмоции на одном уровне, они слишком сильно привязаны к тому, что происходит в нашей жизни.

Если пути достижения цели разделить на простой и сложный, то мотивация — это более простой путь.

А вот для «выращивания» дисциплины нужно действительно работать. Мы не рождаемся сверхдисциплинированными людьми. Это нужно в себе воспитывать. Но, если у Вас получится — бонусы будут очень и очень приятными.

Более того, когда дисциплина становится устойчивой привычкой, чувства и эмоции, вдохновение и мотивация начинают подчиняться дисциплине (вот мы и дошли до взаимосвязи).

Я считаю, что именно дисциплина делает человека счастливым, свободным и успешным.

А как же мотивация? — спросите вы. Она совсем не нужна?

Конечно нужна! Просто у нее должно быть определенное место в Вашей жизни.

Мотивация — это прекрасное дополнение к дисциплине.

Именно мотивация обычно дает нам силы начать движение к достижению цели. Но, как Вы понимаете, этого не достаточно. И тогда «на помощь» приходит дисциплина и помогает довести начатое до конца.

Так что будьте дисциплинированы, время от времени вспоминая о мотивации и у вас обязательно все получится!

Наталья Сорочик

Наталья Сорочик

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Сорочик
    Наталья Сорочик
    Психология для бухгалтера

    Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей

    📢«Повышайте уровень мотивации!» — кричат нам чуть ли не из каждого утюга. И, казалось бы, все логично. На какое-то действие себя нужно мотивировать. Но, давайте посмотрим чуть шире. Что так же немаловажно при выполнении важных дел? Конечно дисциплина.

    Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей
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