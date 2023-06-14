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Психология для бухгалтера

Книга-помощник. Как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день

Японцы полагают, что у каждого из нас есть свой икигай — собственное особенное предназначение. Предлагаю вам познакомиться к книгой Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес о мире японской философии и самопознания. Нам не всегда нужна помощь и поддержка от других людей. Иногда достаточно найти «ту самую» книгу.
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Книга-помощник. Как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день
фото freepik.com

Добрый день, друзья!

Думаю, что среди вас найдётся немало людей, кто любит провести свободное время с хорошей книгой?

Я прекрасно понимаю, что такие моменты скорее редкость, но именно поэтому они так ценны. И сегодня я хочу порекомендовать вам отличную литературу, которая принесёт не просто удовольствие, но и пользу. Ведь порой нам не хватает «совсем чуть-чуть», чтобы решить какой-то вопрос. И именно в таких ситуациях книга может стать прекрасным помощником.

Оговорюсь сразу: данная книга больше из разряда «попсовой психологии». Но это ни в коем случае не говорит о том, что она бесполезна.

Франсеск Миральес, Эктор Гарсиа (Кирай) «Станция «Предназначение». Как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день».

Можно проживать дни, месяцы и годы, утопая в скучной рутине, двигаясь вперед лишь по инерции обязательств. Но рано или поздно возникает вопрос: ради чего это все?

Японцы полагают, что у каждого есть свой икигай — предназначение, то, ради чего стоит вставать по утрам. Икигай сродни переменам. Это неотъемлемая часть нас самих, присутствующая внутри на протяжении всего нашего существования и трансформирующаяся в зависимости от той фазы жизни, в которой мы находимся на данный момент.

В этой книге Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес приглашают вас в увлекательное путешествие, в ходе которого вы переосмыслите вашу жизнь и постигните силу всех возможностей икигай. На пути вы совершите 35 остановок, где вас ждут практические упражнения, которые помогут наполнить жизнь смыслом и приблизиться к целям. Эта книга даст уникальный инструмент, который кардинально изменит ваше будущее и поможет понять прошлое, чтобы прожить настоящее так, как вы действительно того хотите.

Приятного прочтения!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Книга-помощник. Как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день

    Японцы полагают, что у каждого из нас есть свой икигай — собственное особенное предназначение. Предлагаю вам познакомиться к книгой Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес о мире японской философии и самопознания. Нам не всегда нужна помощь и поддержка от других людей. Иногда достаточно найти «ту самую» книгу.

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