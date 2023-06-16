Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия

Если кто-то из вас хоть раз в жизни думал о том, чтобы обратиться за психологической помощью, наверняка задумывался в первую очередь, а можно ли сделать это бесплатно и качественно.

Да, друзья, такая возможность в России есть и я хочу поделиться с вами надежными и проверенными ресурсами. Сохраняйте полезную информацию для себя!

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей

Обращаться могут как взрослые, так и дети. При невозможности/нежелании совершать прямой звонок вы можете оставить сообщение онлайн-консультанту. Ответ придет вам на указанную электронную почту.

Единый телефон доверия

Дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки широким слоям населения.

Телефон: +7 (800) 333-44-34.

Служба экстренной психологической помощи МЧС России

Сервис бесплатной психологической помощи , где можно получить однократную консультацию или зарегистрироваться и завести личный кабинет, чтобы общаться с персональным консультантом.

В ЛК проводятся психодиагностические тестирования, консультант может порекомендовать техники и методики, чтобы справиться с возникшей проблемой. Так же, на сайте есть раздел со статьями, написанными квалифицированными психологами, психотерапевтами.

Форум «B17».

На форуме вы можете получить бесплатную консультацию в демо-режиме. Для этого нужно создать на форуме новую тему и выбрать в меню демо-консультацию. Вашу тему возьмет один из специалистов сайта. Если Вы хотите получить консультацию конкретного специалиста, зайдите на его страницу. На ней нужно перейти на вкладку «консультации» и выбрать бесплатную демо-консультацию.

И, конечно, не стоит забывать о городских службах психологической помощи, молодых специалистах, которые для наработки опыта проводят бесплатные сессии, а также о благотворительных консультациях, которые проводят при храмах, организациях соцзащиты, социальных центрах. Информацию об этом можно найти в интернете, соцсетях или непосредственно в самих организациях.

Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. Берегите себя!