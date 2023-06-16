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Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия

Если кто-то из вас хоть раз в жизни думал о том, чтобы обратиться за психологической помощью, наверняка задумывался в первую очередь, а можно ли сделать это бесплатно и качественно.
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Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия
фото freepik.com

Да, друзья, такая возможность в России есть и я хочу поделиться с вами надежными и проверенными ресурсами. Сохраняйте полезную информацию для себя!

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей

Обращаться могут как взрослые, так и дети. При невозможности/нежелании совершать прямой звонок вы можете оставить сообщение онлайн-консультанту. Ответ придет вам на указанную электронную почту.

Сайт: https://telefon-doveria.ru/.

Телефон: +7 (800) 2000-122.

Единый телефон доверия

Дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки широким слоям населения.

Телефон: +7 (800) 333-44-34.

Служба экстренной психологической помощи МЧС России

Сервис бесплатной психологической помощи , где можно получить однократную консультацию или зарегистрироваться и завести личный кабинет, чтобы общаться с персональным консультантом.

В ЛК проводятся психодиагностические тестирования, консультант может порекомендовать техники и методики, чтобы справиться с возникшей проблемой. Так же, на сайте есть раздел со статьями, написанными квалифицированными психологами, психотерапевтами.

Сайт: https://psi.mchs.gov.ru/.

Телефон: +7 (495) 989-50-50.

Форум «B17».

На форуме вы можете получить бесплатную консультацию в демо-режиме. Для этого нужно создать на форуме новую тему и выбрать в меню демо-консультацию. Вашу тему возьмет один из специалистов сайта. Если Вы хотите получить консультацию конкретного специалиста, зайдите на его страницу. На ней нужно перейти на вкладку «консультации» и выбрать бесплатную демо-консультацию.

Сайт: https://www.b17.ru/.

И, конечно, не стоит забывать о городских службах психологической помощи, молодых специалистах, которые для наработки опыта проводят бесплатные сессии, а также о благотворительных консультациях, которые проводят при храмах, организациях соцзащиты, социальных центрах. Информацию об этом можно найти в интернете, соцсетях или непосредственно в самих организациях.

Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. Берегите себя!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

7 подписчиков

Комментарии

9
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    молодцы! спасибо за информацию

  • Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie 1 час назад

    @Татьяна-Васильевна спасибо, что читаете!

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    а также о благотворительных консультациях, которые проводят при храмах

    это, наверное, для бухгалтеров ..

    или лучше дождаться пока ФНС в полной мере воплотит "креативный" ассортимент :)

  • Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie 1 час назад

    а бухгалтер разве в первую очередь не человек?))) Суть ведь не в том, где оказывают помощь. Если работа ведется при храме, это не значит, что решают только вопросы духовного характера. В таких случаях храм, скорее, как "маркёр благотворительности".

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 48 минут назад

      Главный бухгалтер

      а бухгалтер разве в первую очередь не человек?

      конечно нет

      сначала он бухгалтер, потом ещё.... стопсятчетыре позиции, и только в конце всего списка уже можно как-то упомянуть вскользь, что и человек тоже

      • Логотип Psy_Natalie
        Psy_Natalie 38 минут назад

        @Arhimed0 очень грустно читать о таком отношении к себе и, как я понимаю, в целом, к людям вашей специальности

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 17 минут назад

          Главный бухгалтер

           очень грустно читать

          да. Но куда денешься. 

          о таком отношении к себе и, как я понимаю, в целом, к людям вашей специальности

          Дело не в отношении к себе, табэ, кому-то или представителям....

          тупо - сухая констатация фактов. без преукрас и рассматривания каких-то мелочей

          Ну и общее отношение к этой профессии другими со стороны.....

          всё время почему-то всем что-то должен и обязан

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 14 минут назад

          Главный бухгалтер

          @Arhimed0 очень грустно

          я тут при чём? ну почитайте как другие пишут про элементарные отпуска и больничные......

          Ну вот ВСЕМ положен нормальный отпуск..... А бухгалтеру?.... ну и что после этого? он человек?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 42 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Arhimed0 а главный бухгалтер?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип flegma2003@mail.ru
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Если кто-то из вас хоть раз в жизни думал о том, чтобы обратиться за психологической помощью, наверняка задумывался в первую очередь, а можно ли сделать это бесплатно и качественно.

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