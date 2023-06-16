Важно знать! Бесплатная психологическая помощь. Телефоны доверия

Да, друзья, такая возможность в России есть и я хочу поделиться с вами надежными и проверенными ресурсами. Сохраняйте полезную информацию для себя!
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей
Обращаться могут как взрослые, так и дети. При невозможности/нежелании совершать прямой звонок вы можете оставить сообщение онлайн-консультанту. Ответ придет вам на указанную электронную почту.
Сайт: https://telefon-doveria.ru/.
Телефон: +7 (800) 2000-122.
Единый телефон доверия
Дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки широким слоям населения.
Телефон: +7 (800) 333-44-34.
Служба экстренной психологической помощи МЧС России
Сервис бесплатной психологической помощи , где можно получить однократную консультацию или зарегистрироваться и завести личный кабинет, чтобы общаться с персональным консультантом.
В ЛК проводятся психодиагностические тестирования, консультант может порекомендовать техники и методики, чтобы справиться с возникшей проблемой. Так же, на сайте есть раздел со статьями, написанными квалифицированными психологами, психотерапевтами.
Сайт: https://psi.mchs.gov.ru/.
Телефон: +7 (495) 989-50-50.
Форум «B17».
На форуме вы можете получить бесплатную консультацию в демо-режиме. Для этого нужно создать на форуме новую тему и выбрать в меню демо-консультацию. Вашу тему возьмет один из специалистов сайта. Если Вы хотите получить консультацию конкретного специалиста, зайдите на его страницу. На ней нужно перейти на вкладку «консультации» и выбрать бесплатную демо-консультацию.
Сайт: https://www.b17.ru/.
И, конечно, не стоит забывать о городских службах психологической помощи, молодых специалистах, которые для наработки опыта проводят бесплатные сессии, а также о благотворительных консультациях, которые проводят при храмах, организациях соцзащиты, социальных центрах. Информацию об этом можно найти в интернете, соцсетях или непосредственно в самих организациях.
Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. Берегите себя!
Комментарии9
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
молодцы! спасибо за информацию
@Татьяна-Васильевна спасибо, что читаете!
это, наверное, для бухгалтеров ..
или лучше дождаться пока ФНС в полной мере воплотит "креативный" ассортимент :)
а бухгалтер разве в первую очередь не человек?))) Суть ведь не в том, где оказывают помощь. Если работа ведется при храме, это не значит, что решают только вопросы духовного характера. В таких случаях храм, скорее, как "маркёр благотворительности".
Главный бухгалтер
конечно нет
сначала он бухгалтер, потом ещё.... стопсятчетыре позиции, и только в конце всего списка уже можно как-то упомянуть вскользь, что и человек тоже
@Arhimed0 очень грустно читать о таком отношении к себе и, как я понимаю, в целом, к людям вашей специальности
Главный бухгалтер
да. Но куда денешься.
Дело не в отношении к себе, табэ, кому-то или представителям....
тупо - сухая констатация фактов. без преукрас и рассматривания каких-то мелочей
Ну и общее отношение к этой профессии другими со стороны.....
всё время почему-то всем что-то должен и обязан
Главный бухгалтер
я тут при чём? ну почитайте как другие пишут про элементарные отпуска и больничные......
Ну вот ВСЕМ положен нормальный отпуск..... А бухгалтеру?.... ну и что после этого? он человек?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Arhimed0 а главный бухгалтер?