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Психология для бухгалтера

Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?

Критика бывает разная — конструктивная и деструктивная, мотивирующая и демотивирующая, поддерживающая и вдребезги разбивающая, тактичная и токсичная. Важно понимать, что встречи с критикой неизбежны, потому, что взгляды и мнения, представления и восприятие людей различаются.
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Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?
Фото https://www.oum.ru/

Иногда у меня складывается впечатление, что судить других — самое любимое занятие всех вокруг. Каждый знает, как «лучше» и «правильнее», и спешит высказать свое мнение. Будь то целая лекция или краткий язвительный комментарий, критика может больно ударить по самооценке.

Толерантность к критике, способность ее воспринимать, справляться с ней, отличать конструктивную критику от токсичной — очень важные для жизни навыки.

В то время, когда один человек воспримет конструктивные замечания, найдет в них ценные моменты и использует себе во благо, другой обидится и почувствует себя задетым. Но с какой бы критикой вам не пришлось столкнуться, умение правильно реагировать на неё очень важно.

С чего начать?

  • Научитесь определять, с какой критикой вы столкнулись: с конструктивной или с деструктивной. 

  • Подумайте, какова была ее цель: человек хотел вам помочь (например, иногда критика помогает улучшить качество вашей работы, «продукта», проработать слабые стороны, способствует вашему развитию) или имел другую цель (например, самоутвердиться, унизить вас, поставить в неловкое положение).Если вы ощущаете, что критика была токсичной, принимайте ее как вызов. 

  • Считайте, что критикующий своеобразным способом учит вас стоять за себя, оставаться верным себе и устойчивым, несмотря ни на что.

  • Развивайте способность грамотно реагировать на критику. 

    Зачастую люди испытывают растерянность, когда сталкиваются с критикой. Не знают, как ответить. Но, например, за правильные замечания можно поблагодарить человека. А если они ошибочны, несправедливы, отвечайте конкретно, четко, не пытайтесь оправдываться или обороняться. Не поддавайтесь «порыву» и не отвечайте сразу. 

  • Дайте себе время успокоиться и проанализировать ситуацию .

  • Аргументируйте. Очень важно иметь четкие факты и аргументы, чтобы достойно отвечать на критику. Даже если человек делает это, чтобы помочь, может оказаться, какие-то его высказывания полезны, а какие-то нет. Поэтому важно продумать, что ответить. Отметьте моменты, которые принесли вам пользу, приведите аргументы против того, что вам не подходит.


    Важно найти истоки страха критики, разобраться с ним и научиться не позволять ему негативно влиять на вашу жизнь.

    Относитесь к критичным высказываниям в свой адрес как к обратной связи. Иногда критика неизбежна, например, при защите дипломных работ, на экзаменах, при обсуждении проектов. Всегда помните о своих сильных сторонах. Да, нам всегда есть над чем работать. Но есть и то, чего мы уже достигли, в чем хороши.

    Отдельно хочу отметить критику в интернете

    Публикуя что-то в интернете и социальных сетях, надо понимать: ваш текст, видео или фото могут вызвать разные реакции. Кто-то просто посмотрит и пойдет дальше, кто-то поддержит, кто-то даст оценку и раскритикует. Важно учиться доверять себе и не позволять никому навязывать вам свое мнение. Если чья-то точка зрения не совпадает с вашей и воспринимается вами как критика, достойным ответом может быть: «Спасибо за ваше мнение». Можно добавить, что у вас свой взгляд на ситуацию. И да-помните и о том, что комментарии к вашим постам могут писать «тролли». И полемика с ними способна навредить вашему эмоциональному состоянию. Зачем же поддаваться на провокации и тратить на них свою энергию?

    Берегите себя!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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