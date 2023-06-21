Критика как вызов. Как реагировать на критику? Как с ней справляться?

Подумайте, какова была ее цель : человек хотел вам помочь (например, иногда критика помогает улучшить качество вашей работы, «продукта», проработать слабые стороны, способствует вашему развитию) или имел другую цель (например, самоутвердиться, унизить вас, поставить в неловкое положение).Если вы ощущаете, что критика была токсичной, принимайте ее как вызов.

Считайте, что критикующий своеобразным способом учит вас стоять за себя, оставаться верным себе и устойчивым, несмотря ни на что.

Зачастую люди испытывают растерянность, когда сталкиваются с критикой. Не знают, как ответить. Но, например, за правильные замечания можно поблагодарить человека. А если они ошибочны, несправедливы, отвечайте конкретно, четко, не пытайтесь оправдываться или обороняться. Не поддавайтесь «порыву» и не отвечайте сразу.

Аргументируйте. Очень важно иметь четкие факты и аргументы, чтобы достойно отвечать на критику. Даже если человек делает это, чтобы помочь, может оказаться, какие-то его высказывания полезны, а какие-то нет. Поэтому важно продумать, что ответить. Отметьте моменты, которые принесли вам пользу, приведите аргументы против того, что вам не подходит.



Важно найти истоки страха критики, разобраться с ним и научиться не позволять ему негативно влиять на вашу жизнь.

Относитесь к критичным высказываниям в свой адрес как к обратной связи. Иногда критика неизбежна, например, при защите дипломных работ, на экзаменах, при обсуждении проектов. Всегда помните о своих сильных сторонах. Да, нам всегда есть над чем работать. Но есть и то, чего мы уже достигли, в чем хороши.

Отдельно хочу отметить критику в интернете

Публикуя что-то в интернете и социальных сетях, надо понимать: ваш текст, видео или фото могут вызвать разные реакции. Кто-то просто посмотрит и пойдет дальше, кто-то поддержит, кто-то даст оценку и раскритикует. Важно учиться доверять себе и не позволять никому навязывать вам свое мнение. Если чья-то точка зрения не совпадает с вашей и воспринимается вами как критика, достойным ответом может быть: «Спасибо за ваше мнение». Можно добавить, что у вас свой взгляд на ситуацию. И да-помните и о том, что комментарии к вашим постам могут писать «тролли». И полемика с ними способна навредить вашему эмоциональному состоянию. Зачем же поддаваться на провокации и тратить на них свою энергию?

Берегите себя!