Бояться и сомневаться в себе-нормально. Даже если ты король...

"Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить..."
В.С. Шефнер.
Я очень люблю фильмы и книги, основанные на реальных событиях. А если по произведению есть и книга и хорошее кино-это прекрасно вдвойне. Чаще всего от прочтения книги я получаю больше удовольствия. Но эта история стала небольшим исключением и я смело могу сказать, что и фильм и печатное издание наравне заслуживают внимания.
Почему же я, как психолог, выделяю эту историю?
Безусловно, каждый из вас найдет в этой картине “что-то свое“. Но ведь должно быть что-то объединяющее?
Эта история показывает, с какими страданиями сталкиваются люди, когда они чем-то отличаются от окружения, и когда не соответствуют ожиданиям и требованиям родителей.
Итак. “Король говорит“.
Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.
Кому будет особенно полезно?
Людям, страдающим от социальных страхов.
Тем, кто сомневается в своих способностях, страдает от низкой самооценки или неуверенности.
Родителям, которые находят проблему главного героя схожей с проблемой своего ребенка.
Берегите себя!
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