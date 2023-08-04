Бояться и сомневаться в себе-нормально. Даже если ты король...

Но как быть, если умение красиво говорить-точно не ваше основное достоинство? И как быть, если при этом вы являетесь королем?

"Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить..."

В.С. Шефнер.

Я очень люблю фильмы и книги, основанные на реальных событиях. А если по произведению есть и книга и хорошее кино-это прекрасно вдвойне. Чаще всего от прочтения книги я получаю больше удовольствия. Но эта история стала небольшим исключением и я смело могу сказать, что и фильм и печатное издание наравне заслуживают внимания.

Почему же я, как психолог, выделяю эту историю?

Безусловно, каждый из вас найдет в этой картине “что-то свое“. Но ведь должно быть что-то объединяющее?

Эта история показывает, с какими страданиями сталкиваются люди, когда они чем-то отличаются от окружения, и когда не соответствуют ожиданиям и требованиям родителей.

Итак. “Король говорит“.

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.

Кому будет особенно полезно?

Людям, страдающим от социальных страхов.

Тем, кто сомневается в своих способностях, страдает от низкой самооценки или неуверенности.

Родителям, которые находят проблему главного героя схожей с проблемой своего ребенка.

Берегите себя!