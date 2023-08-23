Порядок в голове = порядок в жизни. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?

Как давно вы наводили порядок в своей квартире? А в своей голове? Скажете-странный вопрос. Но, давайте подумаем о том, что наше тело-храм. И мусору там точно не место. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?

Практически все, что происходит в вашей жизни имеет фундамент в вас самих. Где вы находитесь, что вас окружает, какие отношения вы строите и каким делом заняты — лишь отображение того, что у вас внутри.

Это «последствия» принятых когда-то нами решений. Причем эти решения вы могли принять очень и очень давно. Настолько, что вы об этом даже не помните. И, конечно, разобраться со всем этим можете только вы сами.

Человек — поистине уникальное создание, которое способно виртуозно игнорировать свои проблемы. Чтобы не замечать помойки, в которую он превратил свой внутренний мир, он ее тщательно и с особым рвением заедает, запивает, закуривает. Даже работа идет в ход. А потом удивляется, почему все не так, не то и не с теми. И сожалеет. Но боится что-то изменить.

От мусора надо освобождаться. И желательно уборку делать сразу.

Учитесь освобождаться от ментального мусора осознанно и здорово и не забывать о профилактических мерах.

Воспользуемся жилищной метафорой для наглядности. Для генеральной уборки в доме используется стандартный набор разнообразных чистящих приспособлений и моющих средства.

Предлагаю вам «набор для уборки ментального мусора».

Для начала «засохшую грязь» нужно растворить, поэтому дайте себе возможность пострадать и прочувствовать все, что накопилось. Только не делайте это слишком долго, а то «грязь» снова «засохнет».

Затем можно приступать к самой уборке — позвольте себе выговориться, но делайте это экологично. Предупредите собеседника, что вам нужно его внимание и поддержка, и выберите только одну тему. Это убережет вас от попытки «вымыть трехэтажный особняк одним ведром воды».

Набор профилактических правил/фактов.

Поддерживать чистоту легче, чем проводить генеральную уборку.

Если у вас не хватает ресурсов или вы боитесь не справиться с «загрязнениями» в одиночку, обратитесь за помощью к специалистам или собратьям по несчастью – вместе всегда легче.

Ограничьте общение с людьми, которые пытаются перекинуть в ваш чистый дом свои помои. Учитесь говорить «нет» на всякое нытье и негатив — не подставляйтесь под чужой слив токсичных отходов.

Выбирайте себя и заботьтесь о себе — это работает как иммунитет против мусора.

Следуйте правилам «экологии жизни».

Делать то, что нравится.

Не делать того, что не нравится.

Сразу говорить о том, что не нравится (проявляться с любовью – то есть, не с криками и претензиями, а с теплотой и вниманием).

Не советовать, когда не спрашивают.

Отвечать только на вопрос (не «лечить» людей: ваш опыт — это только ваш опыт, не нужно навязывать другим свой путь и варианты решения задач).

Выясняя отношения, говорить только о себе.

Возможно, прозвучит грубо, но на помойке крайне редко растут цветы. Поэтому позаботьтесь о своем «ментальном цветнике» — ведь легче вынести совочек с мелким мусором, чем потом очищать баки с токсичными отходами.

Берегите себя!